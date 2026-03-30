एल्युमीनियम कंपनियों के शेयरों में सोमवार, 30 मार्च 2026 के कारोबारी सत्र में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। नेशनल एल्युमीनियम कंपनी (NALCO), हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और वेदांता जैसी कंपनियों के शेयरों में आज के कारोबार में 7% तक की तेजी आई। ऐसे समय में यह तेजी देखने को मिली है। जब वैश्विक आपूर्ति संबंधी चिंताएं अचानक बढ़ गई हैं। इससे धातुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है और उत्पादकों के प्रति पॉजिटिव माहौल बना है।

एल्युमिनियम कंपनियों के शेयरों में तेजी

30 मार्च 2026 को 12:34PM तक हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के शेयर 3% की तेजी के साथ 892.85 रुपये के स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। वेदांता के शेयर लगभग 2.62% की बढ़त साथ 666.60 रुपये के स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं।

नेशनल एल्युमिनियम कंपनी शीर्ष प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में से एक बनकर उभरी, जिसके शेयरों में सत्र के दौरान 6% से अधिक की वृद्धि हुई। वहीं, मान एल्युमिनियम के शेयरों में भी सत्र के दौरान 7% से अधिक की तेजी देखी गई।

क्या है वजह?

एल्युमीनियम की आपूर्ति में संकट

आज की तेजी के प्रमुख कारणों में से एक ग्लोबल एल्युमीनियम बाजार में अचानक आई आपूर्ति में कमी है। वैश्विक स्तर पर कई रिपोर्टों के अनुसार, खाड़ी क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख एल्युमिनियम प्लांट को अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे हालिया हमलों के बाद भारी नुकसान पहुंचा है।

इनमें एमिरेट्स ग्लोबल एल्युमिनियम और एल्युमिनियम बहरीन द्वारा संचालित प्लांट शामिल हैं। ये दोनों प्लांट ग्लोबल धातु बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति से बढ़ गई चिंताएं

आपूर्ति में आए अचानक बदलाव के अलावा, आपूर्ति को प्रभावित करने वाला एक अन्य कारक होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास की स्थिति है। यह तेल और धातुओं के निर्यात के लिए एक प्रमुख शिपिंग मार्ग है।

खबरों के मुताबिक, मौजूदा तनाव के कारण इस मार्ग से आवागमन प्रभावित हुआ है। इस भू-राजनीतिक माहौल ने उत्पादकों के लिए ग्लोबल बाजारों तक माल पहुंचाना मुश्किल कर दिया है।

क्यों है एल्युमिनियम महत्वपूर्ण?

एल्युमिनियम का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था के कई प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता है। यह नए उद्योगों में भी तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। सोलर पैनल, बैटरी और हल्के उपकरणों के निर्माण में इसका व्यापक उपयोग होता है।

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