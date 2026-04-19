Akshaya Tritiya Gold/Silver Price Today LIVE: अक्षय तृतीया को सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इस खास मौके पर देशभर में ज्वेलरी की मांग बढ़ जाती है और लोग निवेश के तौर पर भी सोना खरीदते हैं।

मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एमसीएक्स) के अनुसार , शुक्रवार को 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.95% बढ़त के साथ 1,54,605 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि पिछले कारोबारी दिन यह 1,53,152 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चूकिं शनिवार-रविवार को MCX बंद है इसलिए दोनों दिन यही भाव मान्य रहेगा।

सोने-चांदी के ताजा भाव

गुडरिटर्न्स की वेबसाइट पर 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का भाव 15578 रुपये है। वही, एक किलो चांदी का भाव 275000 रुपये है।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।

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