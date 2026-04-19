Go to Live Updates

Akshaya Tritiya Gold/Silver Price Today LIVE: अक्षय तृतीया को सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इस खास मौके पर देशभर में ज्वेलरी की मांग बढ़ जाती है और लोग निवेश के तौर पर भी सोना खरीदते हैं।

मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एमसीएक्स) के अनुसार , शुक्रवार को 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.95% बढ़त के साथ 1,54,605 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि पिछले कारोबारी दिन यह 1,53,152 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चूकिं शनिवार-रविवार को MCX बंद है इसलिए दोनों दिन यही भाव मान्य रहेगा।

सोने-चांदी के ताजा भाव

गुडरिटर्न्स की वेबसाइट पर 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का भाव 15578 रुपये है। वही, एक किलो चांदी का भाव 275000 रुपये है।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।

Live Updates
11:34 (IST) 19 Apr 2026

हैदराबाद में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Hyderabad)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15,578 प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹14,280 प्रति ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,684 प्रति ग्राम।

10:47 (IST) 19 Apr 2026

मुंबई में आज चांदी की कीमत

आज 10 ग्राम चांदी की कीमत 2750 रुपये, 100 ग्राम चांदी की कीमत 27500 रुपये और 1 किलो चांदी की कीमत 275000 रुपये है।

10:40 (IST) 19 Apr 2026

पुणे में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Pune)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15,583 प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹14,285 प्रति ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,689 प्रति ग्राम।

10:39 (IST) 19 Apr 2026

केरल में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Kerala)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15,578 प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹14,280 प्रति ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,684 प्रति ग्राम।

10:37 (IST) 19 Apr 2026

कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Kolkata)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15,578 प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹14,280 प्रति ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,684 प्रति ग्राम।