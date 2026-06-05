भारत में डेटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को गति देने के लिए ब्लैकस्टोन-समर्थित एयरट्रंक ने बड़ा निवेश करने का ऐलान किया है। कंपनी के अनुसार, वह 2030 तक देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता बढ़ाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपये (करीब 30 अरब डॉलर) से अधिक का निवेश करेगी।

एयरट्रंक के बयान में कहा, “भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कंपनी की प्रस्तावित डेवलपमेंट पाइपलाइन, AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के लिए भारत को एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने के लक्ष्य को सपोर्ट करेगी। साथ ही, इससे बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियां, रोज़गार और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम का विकास भी होगा।”

AirTrunk's statement says, "The company's proposed development pipeline in India, across multiple states and union territories, would support India's ambition to become a global destination for AI and cloud infrastructure investment while generating significant economic activity,… pic.twitter.com/DArMsDlEt3 — ANI (@ANI) June 5, 2026

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