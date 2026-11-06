भारत का विमानन क्षेत्र 1 जनवरी 2027 से नए नियमों के तहत काम करेगा। इन नियमों में टिकट की कीमतें, एयरलाइन का कामकाज, विमान लीजिंग और उड़ान सुरक्षा जैसे विषय शामिल हैं। ‘भारतीय वायुयान नियम 2026’, ‘एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937’ की जगह लेंगे।

4 नवंबर को जारी आधिकारिक PIB विज्ञप्ति के अनुसार, सरकार यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए विमानन क्षेत्र की निगरानी व्यवस्था को आधुनिक बनाना चाहती है।

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह नया ढांचा “एयरलाइनों की व्यावसायिक लचीलेपन, कारोबार में आसानी और यात्रियों के हितों की सुरक्षा” के बीच संतुलन बनाता है।

PIB के अनुसार, अक्टूबर 2026 तक भारत में 166 हवाई अड्डे चालू थे, जबकि 2014 में इनकी संख्या 74 थी।

फ्लाइट बुक करते समय क्या बदलेगा?

एयरलाइनों को अपना किराया डिजिटल रूप से जारी करना होगा। वहीं, बुकिंग वेबसाइटों और टिकटों पर कुल भुगतान योग्य राशि के साथ-साथ किराए, करों, फीस और अन्य शुल्कों का पूरा विवरण दिखाना होगा।

शेड्यूल्ड एयरलाइनों को विश्लेषण के लिए अपना ट्रैफिक डेटा ‘नागरिक उड्डयन महानिदेशालय’ (DGCA) को सौंपना होगा। ये नियम “हवाई किराए और उससे जुड़े शुल्कों में अधिक पारदर्शिता” को बढ़ावा देते हैं।

इस खुलासे की अनिवार्यता का उद्देश्य यात्रियों की मदद करना है, ताकि वे अलग-अलग बुकिंग विकल्पों के बीच वास्तविक भुगतान योग्य राशि की तुलना कर सकें।

क्या फ्लाइटें सस्ती हो जाएंगी?

इन नियमों में जनवरी से टिकट सस्ते होने या हवाई किराए पर कोई सामान्य सीमा (कैप) लगाने का जिक्र नहीं है। हालांकि, ये नियम सरकार को जनहित में असाधारण परिस्थितियों के दौरान समय-सीमा के साथ उचित निर्देश जारी करने की अनुमति देते हैं।

विमान लीजिंग से जुड़े सुधारों का असर समय के साथ लागत पर पड़ सकता है। ‘इरेवोकेबल डी-रजिस्ट्रेशन एंड एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन’ (IDERA) धारकों की ओर से विमान को डी-रजिस्टर करने के वैध अनुरोधों पर, कुछ शर्तों के अधीन, पांच कार्य दिवसों के भीतर कार्रवाई शुरू करनी होगी।

PIB के अनुसार, ‘एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स एक्ट, 2025’ (Protection of Interests in Aircraft Objects Act, 2025) के साथ मिलकर, ये उपाय विमान खरीदने और लीज पर लेने की लागत को कम कर सकते हैं और “हवाई किराए के दबाव को कम” कर सकते हैं।

यात्रियों को अंततः कितनी बचत होगी, यह एयरलाइन की लागत, मांग और मूल्य निर्धारण के फैसलों पर निर्भर करेगा; किराए में कमी की कोई गारंटी नहीं है।

केबिन और सुरक्षा के लिए क्या बदलाव हैं?

ये नियम क्रू की फिटनेस, फ्लाइट-ड्यूटी की सीमा, थकान प्रबंधन और न्यूनतम आराम से जुड़े हैं। क्रू सदस्य उड़ान से 12 घंटे पहले या ड्यूटी के दौरान शराब या किसी अन्य नशीले पदार्थ का सेवन नहीं कर सकते।

10-15 सीटों वाले विमानों में कम से कम एक केबिन क्रू सदस्य होना चाहिए। 50 से अधिक सीटों वाले विमानों में दो क्रू सदस्य होने चाहिए; इसके अलावा, 99 सीटों से ऊपर हर 50 सीटों (या उसके किसी हिस्से) के लिए एक अतिरिक्त सदस्य होना चाहिए। यदि निर्माता की आवश्यकताएं इससे अधिक हैं, तो वे लागू होंगी।

केबिन क्रू को निर्धारित सुरक्षा प्रशिक्षण और रिफ्रेशर कोर्स पूरे करने होंगे।

DGCA द्वारा अधिकृत अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के विमान और विमानन सुविधाओं की जांच कर सकते हैं। इसमें अनिवार्य और स्वैच्छिक सुरक्षा रिपोर्टिंग सिस्टम की व्यवस्था है, जिसमें स्वैच्छिक रिपोर्ट देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।