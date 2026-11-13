खुदरा महंगाई दर अक्टूबर में दो साल में पहली बार 6% के पार पहुंच गई। यह आंकड़ा इसलिए अहम है, क्योंकि 6% भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से तय महंगाई की टॉलरेंस रेंज की ऊपरी सीमा है।

कानून के मुताबिक, अगर औसत महंगाई (जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) से मापा जाता है) लगातार तीन तिमाहियों तक 6% से ऊपर या 2% से नीचे रहती है, तो माना जाता है कि केंद्रीय बैंक अपने लक्ष्य को हासिल करने में ‘असफल’ रहा है।

तीन तिमाहियां एक लंबा समय होता है। लेकिन कुछ लोग अभी से चेतावनी दे रहे हैं: एक्सिस बैंक के अर्थशास्त्री तनाय दलाल के अनुसार, “जून 2027 तक महंगाई 6% से ऊपर रहने की संभावना है।” लेकिन ऐसी क्या चीज है जो महंगाई को इतना बढ़ा रही है कि अर्थशास्त्रियों को लगता है कि कीमतें तेजी से बढ़ती रहेंगी? आइए इसे समझते हैं…

‘हवाई यात्रा न करें’

अगर किसी ने दिवाली पर घर जाने के लिए फ्लाइट टिकट बुक करने की कोशिश की होगी, तो उसने देखा होगा कि कीमतें कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं। पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से जेट फ्यूल बहुत महंगा हो गया है और अक्टूबर में हवाई यात्रा भी काफी महंगी हो गई।

अक्टूबर में हवाई किराए पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 43% ज्यादा थे। सबसे अहम बात यह है कि CPI बास्केट में शामिल 358 वस्तुओं और सेवाओं में से पिछले महीने के मुकाबले हवाई किराए में सबसे ज्यादा (13.36%) बढ़ोतरी देखी गई।

हवाई यात्रा इतनी महंगी हो गई है कि यह मामला इस महीने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। त्योहारों के सीजन को देखते हुए, कोर्ट में एक अर्जी दायर कर हवाई किराए पर एक सीमा लगाने की मांग की गई थी। हालांकि, कोर्ट ने इस पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया और जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा, ‘हवाई यात्रा न करें’।

चिप्स

कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले मेमोरी चिप्स की बढ़ती कीमतें (जिसे ‘चिपफ्लेशन’ (chipflation) कहा जा रहा है) घरेलू महंगाई बढ़ाने का एक बड़ा कारण बनती जा रही हैं। अक्टूबर में, पेन ड्राइव की महंगाई दर उछलकर 22% हो गई, फोन और लैपटॉप के लिए यह 9% रही और अन्य प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए 4-5% रही।

नीति निर्माताओं के लिए चिंता की बात यह है कि निर्माताओं के अनुसार, वैश्विक स्तर पर चिप की कमी अभी कई सालों तक खत्म नहीं होने वाली है।

घर पर खाएं या बाहर?

आम परिवारों को सबसे पहले खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ते हुए दिखाई देते हैं: अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर उछलकर 8.94% हो गई। और अगर आप बाहर खाना खाने की सोच रहे हैं, तो ध्यान रखें कि रेस्तरां के लिए भी कुकिंग गैस महंगी हो गई है।

IDFC फर्स्ट बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री गौरा सेन गुप्ता ने कहा, “खाने-पीने की चीजों की कीमतों में तेजी बनी हुई है, जो कमजोर मानसून और त्योहारी सीजन के असर को दर्शाती है।”

कोर महंगाई में बढ़ोतरी

खाने-पीने की चीजों और ईंधन की कीमतें अस्थिर हो सकती हैं, अगर किसी वजह से अचानक सप्लाई बेहतर हो जाए, तो इनकी कीमतों में एक महीने से दूसरे महीने के बीच भारी उतार-चढ़ाव आ सकता है। इसलिए, कीमतों के वास्तविक दबाव को समझने के लिए, अर्थशास्त्री और नीति निर्माता यह भी देखते हैं कि खाने-पीने की चीजों और ईंधन को हटा देने के बाद महंगाई का क्या हाल है। इसे ‘कोर महंगाई’ कहा जाता है।

कोर महंगाई का एक और अधिक सटीक रूप, जिसे अर्थशास्त्री ‘कोर-कोर महंगाई’ कहते हैं, उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। इसमें खाने-पीने की चीजों, ईंधन और आभूषणों को शामिल नहीं किया जाता है।

हालांकि, समस्या यह है कि कोर महंगाई भी बढ़ रही है। RBI ने पिछले महीने अनुमान लगाया था कि 2026-27 में कोर महंगाई औसतन 4.4% रहेगी। अक्टूबर में कोर महंगाई 4.5% दर्ज की गई है और चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों का औसत 3.9% रहा है।

महंगाई का दायरा बढ़ा… और व्यापक हुआ

रिजर्व बैंक को न केवल महंगाई बढ़ने की चिंता है, बल्कि इस बात की भी चिंता है कि यह CPI बास्केट (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) में शामिल अन्य चीजों, जैसे कि उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं तक भी फैल रही है: उपभोग बास्केट की 358 वस्तुओं में से 95 में अक्टूबर में 6% से अधिक महंगाई दर्ज की गई, जबकि जनवरी में ऐसी वस्तुओं की संख्या 40 थी। अन्य आंकड़े भी बताते हैं कि कीमतों का दबाव और व्यापक होता जा रहा है।

ANZ के अर्थशास्त्री धीरज निम ने कहा, “ताजा सीपीआई आंकड़े बताते हैं कि महंगाई का दबाव अब केवल ऊर्जा से जुड़े क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह अन्य क्षेत्रों में भी फैल रहा है।”

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भारत में महंगाई एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा रही है। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09% पर पहुंच गई, जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तय ऊपरी सीमा से भी ज्यादा है। करीब दो साल बाद पहली बार महंगाई ने 6% का आंकड़ा पार किया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…