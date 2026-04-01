हवाई यात्रियों को किराए में बड़ी बढ़ोतरी के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरान युद्ध के चलते जेट ईंधन (ATF) की कीमतों अप्रैल में दोगुने से भी ज्यादा का भी इजाफा हुआ है जिससे भारतीय एयरलाइनों को बड़ा झटका लगा है। घरेलू विमानन कंपनियों के लिए विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमत 8.6 प्रतिशत बढ़ाकर 1.04 लाख रुपये प्रति किलोलीटर जबकि गैर-निर्धारित, तदर्थ एवं चार्टर्ड विमानों के लिए एटीएफ दरें दोगुनी से अधिक बढ़ाकर 2.07 लाख रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है।

सरकारी तेल कंपनियों (PSUs) ने बुधवार (1 अप्रैल 2026) सुबह अप्रैल के लिए एटीएफ की नई कीमतों की घोषणा की। इसमें घरेलू उड़ानों के लिए कीमतों में लगभग 115% और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए लगभग 107% की बढ़ोतरी हुई है। रुपये का लगातार नए निचले स्तर पर पहुंचना भी एयरलाइनों पर अतिरिक्त बोझ डाल रहा है क्योंकि उनकी अधिकांश लागत डॉलर में होती है।

विमानन ईंधन की कीमतें दो दशक से अधिक समय पहले नियंत्रण मुक्त कर दी गई थी और तब से इन्हें अंतरराष्ट्रीय मानक कीमतों के अनुरूप तय किया जाता है। पश्चिम एशिया युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में तेज उछाल को देखते हुए सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने संतुलित बढ़ोतरी का तरीका अपनाया है। सूत्रों के अनुसार, विदेशी विमानन कंपनियों और अन्य संचालकों को बाजार आधारित पूरी कीमत देनी होगी, जबकि घरेलू विमानन कंपनियों के लिए कीमतों को नियंत्रित रखा गया है ताकि घरेलू हवाई यात्रा महंगी न हो।

पहली बार 2 लाख रुपये प्रति किलोलीटर के पार

बुधवार सुबह घोषित की गई कीमतों के बारे में एक वरिष्ठ एयरलाइन अधिकारी ने कहा, ”IOC की वेबसाइट पर लिस्टेड कीमतें गैर-निर्धारित, एडहॉक और चार्टर उड़ानों के लिए हैं ना कि नियमित घरेलू उड़ानों के लिए। निर्धारित ऑपरेटरों के लिए कीमतों की घोषणा बाद में की जाएगी।”

पश्चिम एशिया संघर्ष के दायरे के बढ़ने के बीच वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में आए उछाल के कारण विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) या विमान ईंधन की कीमतें बुधवार को दोगुने से अधिक बढ़कर रिकॉर्ड 2.07 लाख रुपये प्रति किलोलीटर हो गईं। यह पहली बार है जब एटीएफ की कीमत दो लाख रुपये प्रति किलोलीटर (केएल) के पार गई हैं।

दिल्ली में एटीएफ की कीमत 96,638.14 रुपये प्रति किलोलीटर से बढ़ाकर 2,07,341.22 रुपये प्रति किलोलीटर कर दी गई है। इससे पहले एक मार्च को विमान ईंधन की कीमतों में 5.7 प्रतिशत (5,244.75 रुपये प्रति किलोलीटर) की बढ़ोतरी की गई थी।

एयरलाइन कंपनियों पर अतिरिक्त दबाव

ईंधन की कीमतों में यह उछाल विमानन कंपनियों पर अतिरिक्त दबाव डालेगा क्योंकि कुल परिचालन लागत में ईंधन की हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत रहती है। साथ ही पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण कई हवाई मार्ग बंद होने से विमानों को लंबे रास्तों से उड़ान भरनी पड़ रही है जिससे ईंधन की खपत भी बढ़ रही है।

#UPDATE | Oil Marketing Companies (OMCs) remove their earlier rate announcement for ATF (Aviation Turbine Fuel). New rates now announced by them are as follows. The earlier tweet stands deleted.



Delhi: Rs 1,04,927

Kolkata: Rs 1,09,450

Mumbai: Rs 98,247

Chennai: Rs 1,09,873



The… pic.twitter.com/CzjYg2snS7 — ANI (@ANI) April 1, 2026

यह भी पढ़ें: एलपीजी सिलेंडर का दाम आज कितना है? चेक करें दिल्ली-मुबंई समेत देश के बड़े शहरों की रेट लिस्ट

पिछले कुछ दिनों से एलपीजी किल्लत की खबरों के बीच कमर्शियल सिलेंडर के दाम बुधवार (1 अप्रैल 2026) से बढ़ गए हैं। हालांकि, घरेलू एलपीजी सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच रसोई गैस की कीमतें घरेलू परिवारों के लिए बड़ी चिंता बनी हुई हैं क्योंकि एलपीजी दरों में कुछ दिनों पहले ही इजाफा हुआ था। आज देश के बड़े शहरों में कमर्शियल और घरेलू एलपीजी सिलेंडर का रेट (1 अप्रैल, 2026) करें चेक…पढ़ें पूरी खबर…

समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ