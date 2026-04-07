फ्लाइट से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है। एयर इंडिया ग्रुप ने मंगलवार को कहा कि वह घरेलू उड़ानों के लिए 299 रुपये से 899 रुपये तक और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 24 डॉलर से 280 डॉलर तक (कुछ रूट को छोड़कर) फ्यूल सरचार्ज लगाएगा।

एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि 8 अप्रैल से लागू होने वाला यह नया फ्यूल सरचार्ज, एयरलाइन की कम लागत वाली सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा संचालित उड़ानों पर भी लागू होगा।

समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, एयरलाइन ने कहा कि बांग्लादेश और जापान, हांगकांग और दक्षिण कोरिया जैसे सुदूर पूर्व के गंतव्यों के लिए आने-जाने वाली उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज में बदलाव के बारे में जरूरी रेगुलेटरी मंजूरी मिलने के बाद सही समय पर जानकारी दी जाएगी।

घरेलू रूट्स पर लगेगा दूरी के हिसाब से सरचार्ज

एयरलाइन ने कहा कि घरेलू एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में बढ़ोतरी की सीमा 25 प्रतिशत तय करने के सरकार के फैसले के बाद, एयर इंडिया ग्रुप ने एक सोच-समझकर यह कदम उठाया है, जिसमें वह एक समान घरेलू सरचार्ज से हटकर दूरी-आधारित ग्रिड सिस्टम अपना रहा है।

इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय ATF की कीमतों में किसी भी तरह की राहत न मिलने के कारण, एयर इंडिया ग्रुप फ्यूल सरचार्ज में और भी बड़े बदलाव लागू करेगा।

एक अन्य घरेलू एयरलाइन इंडिगो ने पहले ही फ्यूल सरचार्ज में बढ़ोतरी कर दी है।

ATF, एयरलाइन के कुल खर्च का लगभग 40-45 प्रतिशत हिस्सा

समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के ताजा आंकड़ों का हवाला देते हुए, एयरलाइन ने कहा कि 27 मार्च को खत्म हुए सप्ताह में जेट फ्यूल की वैश्विक औसत कीमत बढ़कर 195.19 डॉलर प्रति बैरल हो गई, जो फरवरी के आखिर में 99.40 डॉलर थी; इस तरह इसमें लगभग 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ATF, एयरलाइन के कुल खर्च का लगभग 40-45 प्रतिशत हिस्सा होता है।

कच्चे तेल को रिफाइन करके बनाया जाने वाला ATF, कच्चे तेल के घटक और रिफाइनरी मार्जिन (जिसे ‘क्रैक स्प्रेड’ कहा जाता है) दोनों में एक साथ बढ़ोतरी देख रहा है; रिफाइनरी मार्जिन में तो तीन हफ़्तों के अंदर ही लगभग तीन गुना बढ़ोतरी हो गई है।

एयर इंडिया ने बताया कि 27 फरवरी को खत्म हुए सप्ताह में इसकी कीमत 27.83 डॉलर प्रति बैरल थी, जो 27 मार्च को खत्म हुए सप्ताह में बढ़कर 81.44 डॉलर हो गई। एयरलाइन ने आगे कहा कि इस भारी बढ़ोतरी से कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर और भी बढ़ जाता है, जिससे फ्यूल की लागत के मामले में ऐसी मुश्किल स्थिति पैदा हो गई है, जिसका सामना दुनिया भर की एयरलाइंस पिछले कुछ सालों में कर रही हैं।

अंतरराष्ट्रीय रूट पर लगने वाला फ्यूल सरचार्ज, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए जेट फ्यूल की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी की पूरी भरपाई नहीं कर पाता है। कंपनी ने कहा कि एयर इंडिया इस बढ़ी हुई लागत का एक बड़ा हिस्सा खुद वहन करना जारी रखे हुए है।

यह भी पढ़ें: डीजल में 25 रुपये और पेट्रोल में 7.41 रुपये की बढ़ोतरी, शेल इंडिया ने बढ़ाए दाम

शेल इंडिया ने 1 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल के दाम में भारी बढ़ोतरी कर दी है। इससे पहले नायरा एनर्जी भी कीमतें बढ़ा चुकी है। बेंगलुरु में पेट्रोल की कीमत में 7.41 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद सामान्य पेट्रोल 119.85 रुपये और प्रीमियम पेट्रोल 129.85 रुपये प्रति लीटर हो गया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…