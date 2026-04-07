टाटा ग्रुप के मालिकाना वाली विमानन कंपनी एअर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) कैम्पबेल विल्सन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक सूत्र ने समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा के साथ इस जानकारी को साझा किया। विल्सन को जुलाई 2022 में एअर इंडिया का सीईओ और प्रबंध निदेशक (एमडी) नियुक्त किया गया था।

इससे पहले टर्किश एयरलाइंस के चेयरमैन इल्कर अइसी ने एक विवाद के चलते मार्च 2022 में इस पद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। टाटा समूह ने जनवरी 2022 में सरकार से एअर इंडिया का अधिग्रहण किया था। सूत्र के अनुसार, ”उन्होंने (कैम्पबेल) इस्तीफा देने की इच्छा जताई, इस बारे में बोर्ड को बताया और फिर इस्तीफा दे दिया।”

2027 तक था विल्सन का कार्यकाल

इस घटनाक्रम पर एअर इंडिया की ओर से अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आयी है। इस साल की शुरुआत में एक सूत्र ने बताया था कि टाटा समूह एअर इंडिया के नेतृत्व के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की तलाश कर रहा है क्योंकि विल्सन का पांच साल का कार्यकाल 2027 में समाप्त होने वाला था।

एअर इंडिया की किफायती उड़ान सेवाएं मुहैया कराने वाली सहायक एयरलाइन एअर इंडिया एक्सप्रेस में भी 19 मार्च से प्रमुख का पद खाली है जब तत्कालीन प्रबंध निदेशक आलोक सिंह ने अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद इस्तीफा दे दिया था।

विल्सन पिछले साल 12 जून से आलोचनाओं के घेरे में थे जब अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद लंदन जाने वाली एक उड़ान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस दुर्घटना में बोइंग 787-8 विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई थी।

समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ