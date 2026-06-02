आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया की सबसे चर्चित कंपनियों में से एक एंथ्रोपिक (Anthropic) को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। कंपनी ने मंगलवार को कहा कि उसका अमेरिका में शेयर बाजार में लिस्ट होने का प्लान है।

इस हाई-प्रोफाइल एआई लैब ने अमेरिका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के पास अपना आईपीओ प्रॉस्पेक्टस फाइल किया है, जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

कंपनी ने क्या कहा?

एंथ्रोपिक ने एक बयान में कहा कि यह फाइलिंग “हमें शेयर बाजार में सूचीबद्ध (पब्लिक) होने का विकल्प देती है।” यह कदम अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) द्वारा कंपनी के दस्तावेजों की समीक्षा के बाद उठाया गया है।

एंथ्रोपिक ने संभावित आईपीओ (IPO) के समय या आकार का खुलासा नहीं किया और कहा कि किसी भी शेयर पेशकश का फैसला “बाजार की परिस्थितियों और अन्य कारकों” पर निर्भर करेगा। हालांकि, उम्मीद है कि कंपनी इस साल के अंत तक अपना आईपीओ ला सकती है।

आईपीओ क्या है?

इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) वह प्रोसेस है जिसके ज़रिए कोई कंपनी पब्लिक होती है और अपने शेयर रिटेल निवेशकों को उपलब्ध कराती है।

जब कोई कंपनी पब्लिक होने के लिए तैयार होती है, तो वह अपने आईपीओ को अंडरराइट करने के लिए एक निवेशक बैंक या कुछ मामलों में कई बैंकों को हायर करती है।

एंथ्रोपिक ने हाल ही में प्राइवेट इन्वेस्टर्स से फंडिंग जुटाई, जिन्होंने कंपनी की वैल्यू 965 बिलियन डॉलर से ज्यादा आंकी। कंपनी ने हाल के सालों में जबरदस्त ग्रोथ देखी है, जिसका मुख्य कारण इसके AI टूल्स की पॉपुलैरिटी है। कंपनी का क्लाउड कोड, एक AI-पावर्ड कोडिंग टूल है जो नेचुरल-लैंग्वेज प्रॉम्प्ट्स से कंप्यूटर कोड बनाता है, जिससे कम या बिना प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस वाले लोग भी अपने एप्लीकेशन और सॉफ़्टवेयर बना सकते हैं, इंडस्ट्री में इसे काफी पसंद किया गया है।

दो और कंपनियां पब्लिक होने की तैयारी

इस साल एंथ्रोपिक के साथ दो और कंपनियां पब्लिक होने की तैयारी कर रही हैं। एलन मस्क की SpaceX और सैम ऑल्टमैन की OpenAI, जिसने 2022 में ChatGPT के लॉन्च के साथ AI बूम को बढ़ावा देने में मदद की।

यह भी पढ़ें: 2031 तक किन देशों में सबसे तेजी से बढ़ेंगे अरबपति?

दुनिया में अमीरों की संख्या लगातार बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में इसमें और तेजी देखने को मिल सकती है। खास बात यह है कि नए अरबपति सिर्फ अमेरिका और यूरोप जैसे पारंपरिक आर्थिक केंद्रों से नहीं, बल्कि एशिया, मध्य पूर्व और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं से भी सामने आएंगे। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[Disclaimer: शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या क्रिप्टोकरेंसी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।]