भारतीय रेलवे भागलपुर और अहमदाबाद के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करने जा रहा है। यह ट्रेन 26 अगस्त से सेवा में आएगी और बिहार तथा गुजरात के बीच यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को बेहतर रेल सुविधा देगी।

ईस्टर्न रेलवे के मुताबिक, नई अमृत भारत एक्सप्रेस यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए शुरू की जा रही है। इससे देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी और दोनों राज्यों के बीच सफर अधिक सुविधाजनक बनेगा।

रेलवे ने कहा, “भागलपुर, जिसे ‘भारत की सिल्क सिटी’ और बिहार का एक प्रमुख कमर्शियल सेंटर माना जाता है, उसे अब अहमदाबाद के साथ बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, जो गुजरात का एक प्रमुख इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक हब है।”

भारतीय रेलवे ने 09447/09448 अहमदाबाद–पटना क्लोन स्पेशल को नियमित सेवा में बदलते हुए 19423/19424 अहमदाबाद–भागलपुर वीकली अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में चलाने का फैसला किया है।

रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 19423 के लिए टिकट बुकिंग 21 अगस्त (शुक्रवार) से सभी PRS आरक्षण काउंटरों और IRCTC वेबसाइट/ऐप पर शुरू होगी।

भागलपुर-अहमदाबाद अमृत भारत एक्सप्रेस: यात्रा का समय

भागलपुर-अहमदाबाद अमृत भारत एक्सप्रेस अपनी पूरी यात्रा लगभग 36 घंटे और 10 मिनट में पूरी करेगी। इसमें जनरल अनरिजर्व्ड और स्लीपर क्लास कोच होंगे। यह ट्रेन 110 से 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी।

भागलपुर-अहमदाबाद अमृत भारत एक्सप्रेस: ​​रूट, फ्रीक्वेंसी, स्टॉपेज

भागलपुर-अहमदाबाद अमृत भारत एक्सप्रेस हफ्ते में एक बार चलेगी। अपने रूट पर यह ट्रेन कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेगी, जिनमें आनंद, छायापुरी, गोधरा, दाहोद, रतलाम, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी, बयाना, ईदगाह आगरा, टूंडला, गोविंदपुरी, सूबेदारगंज, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, किऊल, अभयपुर, जमालपुर और सुल्तानगंज शामिल हैं।

अहमदाबाद-भागलपुर अमृत भारत एक्सप्रेस: ​​समय

ट्रेन नंबर 19423 अहमदाबाद-भागलपुर वीकली अमृत भारत एक्सप्रेस, 26 अगस्त 2026 से हर बुधवार शाम 6:30 बजे अहमदाबाद से रवाना होगी। यह शुक्रवार सुबह 6:40 बजे भागलपुर पहुंचेगी, जिसमें लगभग 36 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा।

वापसी की दिशा में, ट्रेन नंबर 19424 भागलपुर-अहमदाबाद वीकली अमृत भारत एक्सप्रेस, 28 अगस्त 2026 से हर शुक्रवार शाम 4:45 बजे भागलपुर से रवाना होगी। यह रविवार सुबह 5:25 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी और लगभग 36 घंटे 40 मिनट में यह यात्रा पूरी करेगी।

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रेल मंत्रालय जल्द ही गोरखपुर और दिल्ली के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करने की तैयारी में है। यह ट्रेन खासतौर पर कम और कम-मध्यम आय वर्ग के यात्रियों को ध्यान में रखकर लाई जा रही है, ताकि उन्हें लंबी दूरी की यात्रा के लिए सस्ती और बेहतर रेल सेवा मिल सके। यहां पढ़ें पूरी खबर…