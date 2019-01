New WagonR: महज 11 हजार में कर सकेंगे बुक यह नई कार, वीडियो में देखें कैसा है लुक

मारुति सुजुकी इंडिया ने सोमवार से अपनी वैगनआर के नए संस्करण की बुकिंग शुरू कर दी। इसकी बुकिंग ग्राहक 11,000 रुपये में कर सकते हैं।

कंपनी ने एक बयान में कि ग्राहक वैगन आर की तीसरी पीढ़ी के संस्करण की बुकिंग देशभर में फैले उसके अधिकृत डीलरों के यहां करायी जा सकती है।

कंपनी ने कहा कि ग्राहक कंपनी की वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। नयी कार 23 जनवरी को पेश की जाएगी। नयी वैगनगार में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन होगा। ग्राहकों को एक लीटर इंजन का विकल्प भी मिलेगा। इसमें कंपनी स्वचालित गियर का विकल्प भी देगी।

बता दें कि किुछ दिन पहले ही इस कार के फीचर्स के लीक होने की खबर आई थी। बता दें कि कंपनी अपनी इस कार को कुछ अपग्रेड के साथ फिर से लॉन्च किया है। कंपनी ने अपने इस नेक्सट जेनरेशन कार को मारुति सुजुकी वैगन आर नाम दिया गया है। यह गाड़ी आगामी 23 जनवरी को भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी। लेकिन लॉन्चिंग से पहले ही यह कार से जुड़ी जानकारियां ऑनलाइन लीक हो गई हैं। मारुति सुजुकी वैगन आर तीन वैरिएंट में उपलब्ध होगी, जिनमें से दो वैरिएंट के पेट्रोल इंजन में होने की संभावना है। साथ ही इस कार में मैन्युल और एएमटी या ऑटो गियर शिफ्ट दोनों की सुविधा दी गई है।

Bookings open for the #BigNewWagonR with stronger looks and a sturdy stance. pic.twitter.com/hmvKttA5P7

मारुति सुजुकी वैगन आर के LXI और VXI वैरिएंट में एक 1.0 लीटर K10B तीन सिलेंडर इंजन दिया गया है। वहीं कार के VXI और ZXI वैरिएंट में 1.2 लीटर K12B 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है। LXI और VXI वैरिएंट में 998सीसी का इंजन दिया गया है, जो कि 67 बीएचपी की पॉवर और 5,500 आरपीएम जेनरेट कर सकता है। दूसरी तरफ 1.2 लीटर मॉडल से 1,197 सीसी का इंजन है, जो कि 82 बीएचपी की पॉवर और 5000 आरपीएम जेनरेट कर सकता है। दोनों इंजन 5 स्पीड मैन्युल गियर बॉक्स के साथ उपलब्ध हैं।

Bookings open for the #BigNewWagonR with stronger looks and a more powerful 1.2L engine. pic.twitter.com/PFO4JMa6Cu

