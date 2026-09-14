Advance Tax Deadline: अगर वित्त वर्ष 2026-27 में आपकी कुल टैक्स देनदारी 10,000 रुपये या उससे अधिक बनती है, तो 15 सितंबर की तारीख आपके लिए बेहद अहम है। इसी दिन एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त जमा करने की आखिरी तारीख है।

समय पर एडवांस टैक्स नहीं भरने पर आयकर विभाग के नियमों के तहत ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है। ऐसे में जानिए किसे एडवांस टैक्स देना जरूरी है और 15 सितंबर तक कितनी रकम जमा करनी होगी…

क्या है एडवांस टैक्स?

एडवांस टैक्स का मतलब आपको साल के अंत तक का इंतजार करने के बजाय अपनी अनुमानित कमाई पर साल के दौरान ही चार किस्तों में टैक्स देना होता है।

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एडवांस टैक्स की किस्तों का शेड्यूल

एडवांस टैक्स चार किस्तों में जमा किया जाता है। 15 जून तक कुल अनुमानित टैक्स का कम से कम 15%, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक 100% टैक्स जमा करना होता है।

ध्यान रखें कि 15 सितंबर को 45% टैक्स दोबारा नहीं भरना होता। जून में जमा किए गए 15% की राशि इसमें समायोजित हो जाती है, इसलिए सितंबर तक आपको केवल बचा हुआ 30% टैक्स ही जमा करना होता है।

किसे भरना जरूरी है एडवांस टैक्स?

एडवांस टैक्स सिर्फ कारोबारियों के लिए नहीं है। अगर TDS/TCS कटने के बाद पूरे वित्त वर्ष में आपकी अनुमानित टैक्स देनदारी 10,000 रुपये या उससे अधिक बनती है, तो यह नियम नौकरीपेशा, बिजनेसमैन और फ्रीलांसर समेत सभी करदाताओं पर लागू हो सकता है।

हालांकि, भारत में रहने वाले ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिन्हें बिजनेस या प्रोफेशन से कोई आय नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स भरने से छूट दी गई है।

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एडवांस टैक्स न भरने पर क्या होगा नुकसान?

अगर आप तय तारीख तक एडवांस टैक्स नहीं भरते हैं या निर्धारित किस्त से कम राशि जमा करते हैं, तो आयकर विभाग देरी और शॉर्ट पेमेंट पर ब्याज वसूल सकता है। यानी समय पर टैक्स न चुकाने की कीमत अतिरिक्त भुगतान के रूप में चुकानी पड़ सकती है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष के अंत में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय आपको बचा हुआ पूरा टैक्स एक साथ भरना होगा। इससे एकमुश्त बड़ा आर्थिक बोझ पड़ सकता है और आपकी वित्तीय योजना भी प्रभावित हो सकती है।

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