Adani Group के मार्केट कैप में 45 हजार करोड़ की वृद्धि, रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे शेयर

शुक्रवार दोपहर अडानी समूह का Market Cap 76,026 करोड़ रुपये बढ़कर 11.26 लाख करोड़ रुपये हो गया।

गौतम अडानी (फोटो- Indian Express)

अडानी ग्रुप का बाजार मूल्यांकन (Market Cap) छह महीने में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। शुक्रवार को इंट्राडे ट्रेडिंग में अडानी ग्रुप के निवेशकों की संपत्ति में 76,000 करोड़ रुपये से अधिक का इजाफा हुआ। हालांकि बाजार बंद होने तक कुछ शेयर्स में गिरावट आई और मार्केट कैप 45,150 करोड़ रुपये बढ़कर 10.96 लाख करोड़ पर बंद हुआ। GQG पार्टनर्स और उसके सहयोगियों द्वारा अडानी पावर में 8,700 करोड़ रुपये या लगभग 1.1 बिलियन डॉलर की हिस्सेदारी खरीदने के बाद शेयर में शुक्रवार को भी बढ़त देखने को मिला। 16 अगस्त 2023 तक GQG पार्टनर्स और उसके सहयोगियों के पास 29.81 करोड़ शेयर या 7.73% हिस्सेदारी अडानी पावर में है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड, अडानी टोटल गैस लिमिटेड, अडानी विल्मर लिमिटेड और अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड सभी शुक्रवार को 3% से अधिक बढ़त के साथ बंद हुए। शुक्रवार दोपहर अडानी समूह का बाजार पूंजीकरण (Market Cap) 76,026 करोड़ रुपये बढ़कर 11.26 लाख करोड़ रुपये हो गया। हालांकि बाद में ग्रुप के शेयरों में गिरावट आई और शुक्रवार को मार्केट बंद होने तक मार्केट कैप 45,150 करोड़ रुपये बढ़कर 10.96 लाख करोड़ रुपये हो गया। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड, जिसे पहले अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, उसके शेयर शुक्रवार को 6.4% बढ़कर बंद हुए। अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर शुक्रवार को 3.93% चढ़ा, जिससे उसका बाजार मूल्यांकन 2,93,789 करोड़ रुपये हो गया।

Follow us on



instagram

telegram