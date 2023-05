Adani Enterprises को मार्च तिमाही में हुआ दोगुना फायदा, बोर्ड ने डिविडेंड को लेकर लिया बड़ा फैसला

Adani Enterprises को मार्च तिमाही में हुआ दोगुना फायदा, बोर्ड ने डिविडेंड को लेकर लिया बड़ा फैसला

अडानी इंटरप्राइजेज का परिचालन से राजस्व साल-दर-साल आधार पर 26 फीसदी बढ़कर 31,346.05 करोड़ रुपये रहा है।

अडानी एंटरप्राइजेज ने चौथी तिमाही में दोगुने से भी अधिक का मुनाफा कमाया है। (EXPRESS FILE PHOTO)

अडानी ग्रुप (Adani Group) के लिए अच्छी खबर आई है। अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises) ने चौथी तिमाही में दोगुने से भी अधिक का मुनाफा कमाया है। अडानी एंटरप्राइजेज ने चौथी तिमाही के मुनाफे का आंकड़ा जारी किया है। अडानी एंटरप्राइजेज को मार्च तिमाही में सालाना आधार पर शुद्ध मुनाफा 722.48 करोड़ का हुआ है। वहीं कंपनी का परिचालन से राजस्व साल-दर-साल आधार पर 26 फीसदी बढ़कर 31,346.05 करोड़ रुपये रहा है। बोर्ड ने शेयरधारकों के लिए डिविडेंड को मंजूरी दी कंपनी के बोर्ड ने शेयरधारकों के लिए डिविडेंड को भी मंजूरी दी है। बोर्ड ने बीते वित्त वर्ष के लिए 1.20 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड को मंजूरी दी है। डायवर्सिफाइड समूह का परिचालन मुनाफा दोगुना से अधिक होकर 3,957 करोड़ रुपये रहा है। अडानी एंटरप्राइजेज के मुख्य कोयला व्यापार व्यवसाय ने ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (EBITDA) से पहले आय में 42% की वृद्धि दर्ज की है। कंपनी ने कहा कि तिमाही में कोयले की कीमतों में गिरावट आई, लेकिन ट्रेडिंग बिजनेस को ज्यादा वॉल्यूम और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन से फायदा हुआ। इस साल कोयले की मांग बढ़ी क्योंकि गर्मियों में बिजली की खपत में बढ़ोतरी की उम्मीद में बिजली संयंत्रों ने ईंधन का स्टॉक कर लिया था। अडानी इंटरप्राइजेज का बढ़ा खर्च वहीं अडानी एंटरप्राइजेज ने कहा है कि उसका खर्च चौथी तिमाही के दौरान बढ़ा है। अडानी एंटरप्राइजेज का चौथी तिमाही के दौरान खर्च 30179.51 करोड़ रुपए रहा। वहीं वित्त वर्ष 2022 के मार्च तिमाही के दौरान कंपनी का कुल खर्च 24,673.25 करोड़ रुपए रहा। पिछले वित्त वर्ष में कंपनी का कुल खर्च 134,555.90 करोड़ रुपए रहा है। अडानी ग्रुप ने अपने बयान में कहा, “हमारा ध्यान गवर्नेंस, कंप्लायंस, परफॉर्मेंस और कैश फ्लो जनरेशन पर है।” इसके साथ ही अडानी एंटरप्राइजेज के बोर्ड ने गौतम अडानी को अगले 5 साल के लिए कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। गौतम अडानी का मौजूदा कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त होगा। लेकिन उसके बाद फिर अगले 5 साल तक गौतम अडानी कंपनी के अध्यक्ष रहेंगे। गौतम अडानी की नई नियुक्ति 1 दिसंबर 2023 से प्रभावी होगी।

