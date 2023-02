Supreme Court पहुंचा अडानी एंटरप्राइजेज का मामला, हिंडनबर्ग के संस्थापक के खिलाफ एक्शन की मांग

Adani Enterprises: 30 दिसंबर 2022 को अडानी एंटरप्राइजेज की टोटल वैल्यूएशन 4.40 लाख करोड़ रुपये थी, जो अब घटकर महज 1.78 लाख करोड़ रह गई है।

गौतम अडानी (Express file photo by Partha Paul)

