अडानी ग्रुप ने भारत के न्यूक्लियर पावर सेक्टर में बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर ली है। समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने घोषणा की है कि कंपनी 2035 तक 10 गीगावाट (GW) न्यूक्लियर पावर जेनरेशन क्षमता विकसित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

ग्रुप की सालाना आम बैठक (AGM) को संबोधित करते हुए गौतम अडानी ने कहा कि कंपनी ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए जमीन की पहचान शुरू कर दी है।

उन्होंने कहा, “2035 तक 10 GW की लक्षित क्षमता के साथ हम स्वच्छ और चौबीसों घंटे उपलब्ध बिजली की बढ़ती राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं।”

नया कानून (सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल (SHANTI बिल)) जो दिसंबर 2025 में पार्लियामेंट से पास हुआ था, उससे न्यूक्लियर पावर जेनरेशन, रिएक्टर सप्लाई और ऑपरेशन, न्यूक्लियर फ्यूल माइनिंग और न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल में R&D सहित न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ की एक बड़ी रेंज में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को अनलॉक करने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि अडानी पावर में, ग्रुप भारत का अब तक का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर पावर कैपेक्स प्रोग्राम लागू कर रहा है, जो 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का है, जिसका टारगेट अगले पांच सालों में 45 GW कैपेसिटी तक पहुंचना है।

अडानी ने कहा, “हमें भूटान सरकार की ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप करके भी गर्व महसूस हो रहा है। इस पार्टनरशिप के तहत, अडानी ग्रुप और DGPC मिलकर भूटान में 5,000 मेगावाट के हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे।”

एविएशन सेक्टर पर, उन्होंने कहा कि लियोनार्डो और एम्ब्रेयर के साथ पार्टनरशिप भारत में इंटीग्रेटेड हेलीकॉप्टर और रीजनल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की नींव रखने में मदद कर रही है। उन्होंने कहा, “हम एक नेशनल एयरोस्पेस प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, MRO, सर्विसेज़ और पायलट ट्रेनिंग शामिल हैं।”

“ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, हमारे ड्रोन, एंटी-ड्रोन सिस्टम, मिसाइलों और एम्युनिशन ने हमारी आर्म्ड फोर्सेज़ को उस समय सपोर्ट किया जब इसकी सबसे ज्यादा ज़रूरत थी।”

उन्होंने कहा कि ग्रुप ब्यूरोक्रेसी कम करने, अकाउंटेबिलिटी को बेहतर बनाने और फैसलों को एग्जीक्यूशन के करीब लाने के लिए अपने हेडक्वार्टर और साइट्स दोनों पर तीन-लेयर वाला स्ट्रक्चर बना रहा है। उन्होंने कहा, “हर रोल, हर प्रोसेस और हर लेयर को वैल्यू ऐड करनी चाहिए। नॉन-कोर एक्टिविटीज़ या तो हमारे GCCs या नॉमिनेटेड पार्टनर्स के पास जाएंगी।”

FY 25-26 में, ग्रुप ने हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में 1.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का रिकॉर्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने कहा कि इसे सही नजरिए से देखें तो यह उस साल भारत के कुल नए प्राइवेट-सेक्टर कैपिटल खर्च का 30% से ज्यादा था।

केरल में विझिंजम ने पहले साल 1 मिलियन TEUs पार करके रिकॉर्ड बनाया। अडानी ने कहा कि यह किसी भी भारतीय पोर्ट द्वारा हासिल की गई सबसे तेज़ रफ्तार है और ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट मैप पर भारत के आने का एक मजबूत सिग्नल है।

उन्होंने कहा कि डिजिटल और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में, ग्रुप का डेटा सेंटर बिजनेस 2030 तक 3 GW प्लेटफॉर्म बनाने की राह पर मज़बूती से आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा, “विशाखापत्तनम में गूगल के साथ एक गीगावाट-स्केल डेटा सेंटर के लिए बाइंडिंग MoU, आने वाले समय में डिजिटल डिमांड के स्केल और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर और फ्लिपकार्ट जैसे ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर्स के हम पर दिखाए जा रहे भरोसे, दोनों को दिखाता है।”

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