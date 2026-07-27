केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कथित तौर पर मेंटा, एक्स, गूगल और अन्य के खिलाफ मानहानि वाले एआई-जनरेटेड डीपफेक वीडियो और इथेनॉल-मिश्रित ईंधन विवाद से जुड़े हेर-फेर किए गए डिजिटल कंटेंट को लेकर सिविल केस दायर कर सकते हैं।

जनसत्ता के सहयोगी द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि इस केस में उस “मानहानि वाले” कंटेंट को हटाने की मांग की गई है, जिसके बारे में नितिन गडकरी का कहना है कि वह उन्हें गलत तरीके से इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल प्रोग्राम और E20 पहल से जोड़ता है।

उनकी याचिका के अनुसार, इन दोनों को विशेष रूप से केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है और गडकरी की इनमें से किसी भी प्रोग्राम में कोई भूमिका नहीं है।

जस्टिस अभय आहूजा ने नितिन गडकरी को बॉम्बे हाई कोर्ट में केस दायर करने की अनुमति दी। कोर्ट बाद की तारीख में अंतरिम राहत (जिसमें अस्थायी रोक भी शामिल है) के लिए उनकी अर्जी पर सुनवाई करेगा।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय को भी प्रतिवादी (respondents) बनाया गया है।

नितिन गडकरी के केस में क्या कहा गया है?

नितिन गडकरी ने कहा कि Meta Platforms, X Corp, Google LLC और अन्य के खिलाफ उनके सिविल केस का मकसद उनके कामों या सरकारी नीतियों पर सार्वजनिक चर्चा या आलोचना को रोकना नहीं था।

याचिका में कहा गया, “केस दायर करने का मकसद या उद्देश्य आम जनता को चर्चा, बहस, विश्लेषण या वादी (खुद गडकरी) या उनके कार्यालय द्वारा लिए गए किसी भी फैसले की निष्पक्ष, उचित और नेक नीयत से की गई आलोचना करने से रोकना या सीमित करना नहीं है।”

इसमें आगे कहा गया कि गडकरी “अपने सार्वजनिक जीवन, सरकारी नीतियों या आधिकारिक कार्यों से संबंधित निष्पक्ष आलोचना, असहमति, बहस या नेक नीयत से राय व्यक्त करने को दबाना या रोकना नहीं चाहते हैं।”

याचिका में कहा गया कि प्रतिवादी प्लेटफॉर्म द्वारा प्रकाशित मानहानि करने वाला और डीपफेक कंटेंट “वादी के संबंध में झूठा, मनगढ़ंत और मानहानि करने वाला” है।

हालांकि, केस में यह तर्क दिया गया है कि संबंधित कंटेंट “साफ तौर पर झूठा, मनगढ़ंत, दुर्भावनापूर्ण, अपमानजनक और बहुत ज्यादा मानहानि करने वाला” है, और डीपफेक वीडियो गडकरी की सहमति के बिना उनके व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों के अनधिकृत उपयोग के बराबर हैं। मुकदमे में कहा गया है, “वादी (नितिन गडकरी) का EBP या E20 पहल से कोई लेना-देना नहीं है; इन पहलों को पूरी तरह से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय चलाता है। मानहानि करने वाली सामग्री में वादी के लिए अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जो जायज राजनीतिक आलोचना या व्यंग्य के दायरे में नहीं आती। डीपफेक सामग्री वादी की पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी अधिकारों का अनधिकृत इस्तेमाल है। सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा को ऐसा नुकसान हो रहा है जिसकी भरपाई पैसे से नहीं की जा सकती।”

अपनी याचिका में नितिन गडकरी ने आरोप लगाया है कि कुछ अज्ञात लोगों ने ऐसी पोस्ट और डीपफेक सामग्री फैलाई, जिसमें उन्हें EBP और E20 पहलों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बताया गया। मुकदमे में यह भी दावा किया गया है कि इन पोस्ट में आरोप लगाया गया है कि उन्हें और उनके परिवार को इससे आर्थिक फायदा हुआ है।

मुकदमे में इन आरोपों को झूठा बताया गया है और कहा गया है कि इन्हें इस तरह से बनाया गया है ताकि यह गलत धारणा बने कि गडकरी ने निजी फायदे के लिए अपने सार्वजनिक पद का दुरुपयोग किया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हुई है।

इसमें प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे कथित तौर पर मानहानि करने वाली और हेरफेर की गई सामग्री को हटाएं, डिसेबल करें और उसे फैलने से रोकें।

यह मामला तब सामने आया है जब बीजेपी की नागपुर शहर सोशल मीडिया सेल के प्रमुख ने इथेनॉल-मिश्रित ईंधन विवाद के संबंध में गडकरी को निशाना बनाने वाली पोस्ट को लेकर कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

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अब एथेनॉल को सिर्फ पेट्रोल में मिलाने तक सीमित नहीं रखा जाएगा। केंद्र सरकार इसे घरों में खाना पकाने के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय एक नई पॉलिसी पर काम कर रहा है। यहां पढ़ें पूरी खबर…