कैपिटल मार्केट रेगुलेटर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI – Security Exchange Board Of India) ने बुधवार को राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के प्रमोटर और सीईओ राजेश मेहता को कंपनी की सिक्योरिटीज में डील करने से रोक दिया। मेहता पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बड़े पैमाने पर गलत जानकारी देने और फंड्स को दूसरी जगह लगाने का आरोप है।

मार्केट रेगुलेटर ने कंपनी को लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स (LODR) रेगुलेशंस के तहत अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिलेटेड पार्टी लेन-देन और दूसरे डिस्क्लोजर का सही और सही डिस्क्लोजर करने का भी निर्देश दिया।

सेबी 109 पेज के अंतरिम ऑर्डर में क्या है?

समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, मार्केट रेगुलेटर ने 109 पेज के अंतरिम ऑर्डर में कहा कि उसकी जांच में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलत जानकारी देने के साथ-साथ पर्सनल अकाउंट्स और रिलेटेड एंटिटीज के जरिए बिना सही डिस्क्लोजर या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन के फंड्स को रूट करने और लेयरिंग करने के मामले सामने आए हैं।

रेगुलेटर ने कहा कि कंपनी को बार-बार समन भेजे गए और सही और सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड-यूज, बिज़नेस रेशनेल और ऐसे फंड फ्लो के आखिरी बेनिफिशियरी को समझाने वाले पूरे रिकॉर्ड देने के कई मौके दिए गए, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

सेबी ने REL के स्टैच्युटरी ऑडिटर्स के सहयोग न करने पर भी ध्यान दिलाया। ऑर्डर के मुताबिक, ऑडिटर्स ने बयान के दौरान ऑडिट वर्किंग पेपर्स देने का वादा किया था, लेकिन आखिर में ऐसा करने में नाकाम रहे।

सेबी ने आगे कहा कि मामले में पहली नजर में जो गड़बड़ियां देखी गईं, उनमें से REL का लगभग 97-99 प्रतिशत रेवेन्यू बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया था, जो बहुत ज्यादा है और ऐसा पहले कभी नहीं सुना गया।

ऑर्डर में कहा गया कि मेहता REL में फैसले लेने वाली मुख्य अथॉरिटी थे और कंपनी और उसकी सब्सिडियरी कंपनियों के रोज़ाना के मामलों और फाइनेंशियल ऑपरेशन्स पर उनका काफी कंट्रोल था।

इसलिए, रेगुलेटर ने राजेश मेहता को अगले ऑर्डर तक सीधे या इनडायरेक्ट तरीके से REL की सिक्योरिटीज खरीदने, बेचने या उनमें डील करने से रोक दिया।

सेबी ने 30 दिनों के भीतर मांगे सही डॉक्यूमेंट्स

सेबी ने REL और मेहता (नोटिस पाने वालों) को जांच अथॉरिटी के साथ सहयोग करने और 30 दिनों के अंदर मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स और एक्सप्लेनेशन देने का भी निर्देश दिया। इसने पहले की फोरेंसिक एक्सरसाइज के दौरान कम सहयोग को देखते हुए कंपनी की बुक्स का ऑडिट पूरा करने के लिए एक नए फोरेंसिक ऑडिटर को नियुक्त करने का भी आदेश दिया।

यह आदेश तब आया जब सेबी को 11 मार्च, 2024 को एक REL शेयरहोल्डर से शिकायत मिली, जिसने दो साल से ज़्यादा समय से बकाया ट्रेड रिसीवेबल्स की बड़ी रकम के संबंध में बुक्स में संभावित फाइनेंशियल गलतबयानी का आरोप लगाया था।

मौजूदा कार्रवाई 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2024 के बीच की अवधि के लिए की गई जांच से निकली है।

राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयरों में लगा लोअर सर्किट

सेबी के आदेश के बाद राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर में गुरुवार को 5% का लोअर सर्किट लगकर 104.65 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। कंपनी का 52 सप्ताह का उच्चतर स्तर 239 रुपये और 52 सप्ताह का निचला स्तर 80.11 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 3,089.90 रुपये है। इस कंपनी के शेयर में पिछले 3 महीने में करीब 20.63 फीसदी और पिछले 6 महीने में करीब 44.63 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है।

कंपनी ने जारी किया स्पष्टीकरण

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, ‘हमें SEBI से तारीख 03/06/2026 का एक अंतरिम ऑर्डर मिला है। इस बारे में हम यह साफ करते हैं कि ऑर्डर अंतरिम है और SEBI किसी भी पहलू पर कोई गलत नतीजा नहीं निकाला है। कंपनी द्वारा बताया गया रेवेन्यू सही है और रेवेन्यू को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया गया है। SEBI और कंपनी के बीच किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप और कन्फ्यूजन लगता है। कंपनी सभी जरूरी और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करके SEBI को सभी पहलुओं को साफ करने की प्रोसेस में है। कंपनी को भरोसा है कि SEBI अपनी समझदारी से स्थिति साफ करेगी और कंपनी द्वारा जमा किए जा रहे ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सही नतीजे पर पहुंचेगी।’

राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (REL) के बारे में

राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (REL) की स्थापना 1989 में हुई थी और यह सोने के कारोबार में वैश्विक स्तर की प्रमुख कंपनियों में शामिल है। कंपनी का मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसका कारोबार सोने की पूरी मूल्य श्रृंखला (रिफाइनिंग, प्रसंस्करण, आभूषण निर्माण और खुदरा बिक्री) तक फैला हुआ है।

कंपनी का दावा है कि वह दुनिया में उत्पादित होने वाले लगभग 35% सोने का प्रसंस्करण करती है और भारत से सोने के उत्पादों की सबसे बड़ी निर्यातक है।

कंपनी के प्रमुख अनुसंधान एवं विकास (R&D) केंद्र भारत के बेंगलुरु में और मुख्य रिफाइनिंग केंद्र स्विट्जरलैंड के बालेर्ना में स्थित हैं। राजेश एक्सपोर्ट्स के पास 29,000 डिजाइनों का सक्रिय ज्वेलरी डिजाइन डेटाबेस है और इसके शेयर बीएसई व एनएसई पर लिस्टेड हैं।

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