Gold/Silver Rate Today Delhi, Bangal, Kerala, LIVE Updates: भारत में सोने-चांदी की कीमतों में गुरुवार को तेजी देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने की कीमत 0.27% की तेजी के साथ 1,51,998 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। वही, चांदी की कीमत 0.88% की तेजी के साथ 2,55,487 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।

सोने-चांदी के ताजा भाव

गुडरिटर्न्स की वेबसाइट पर 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का भाव 15246 रुपये है। वही, एक किलो चांदी का भाव 270000 रुपये है।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।

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