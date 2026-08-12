Aaj Ka Sona Chandi Bhav: सोने और चांदी की कीमतों में बुधवार को शुरुआती कारोबार के दौरान तेजी देखने को मिली। MCX पर 5 अक्टूबर 2026 डिलीवरी वाला सोना 672 रुपये यानी 0.44% की बढ़त के साथ 1,54,437 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा। वहीं 4 सितंबर 2026 डिलीवरी वाली चांदी 1,201 रुपये यानी 0.51% मजबूत होकर 2,36,860 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई।
आज के कारोबार में सोने ने 1,54,323 रुपये का निचला और 1,54,950 रुपये का ऊपरी स्तर छुआ, जबकि चांदी 2,36,500 रुपये से लेकर 2,38,271 रुपये प्रति किलोग्राम के दायरे में रही। पिछली क्लोजिंग के मुकाबले दोनों कीमती धातुओं में मजबूती बनी हुई है, जिससे बाजार में खरीदारी का रुझान दिखाई दे रहा है।
गुडरिटर्न्स पर आज 24 कैरेट एक ग्राम सोने का भाव 15486 रुपये और 1 किलो चांदी का भाव 2 लाख 55 हजार रुपये है।
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वडोदरा में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Vadodara, 12 August 2026)
वडोदरा में आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,54,910 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इसके अलावा 22 कैरेट सोना 1,42,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना 1,16,190 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।
हैदराबाद में आज का गोल्ड रेट (Gold Rate Today in Hyderabad, 12 August 2026)
हैदराबाद में आज 24 कैरेट सोना 1,54,860 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 1,41,950 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना 1,16,140 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।
बेंगलुरु में आज की गोल्ड प्राइस (Gold Rate Today in Bangalore, 12 August 2026)
बेंगलुरु के बाजार में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,54,860 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। 22 कैरेट सोना 1,41,950 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना 1,16,140 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है।
कोलकाता में आज सोने का भाव (Gold Rate Today in Kolkata, 12 August 2026)
कोलकाता में आज 24 कैरेट सोना 1,54,860 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,950 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना 1,16,140 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
यूपी की राजधानी लखनऊ में आज सोने का भाव
लखनऊ में आज 24 कैरेट सोना ₹15,501 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना ₹14,210 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना ₹11,629 प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा है।
दिल्ली में आज का गोल्ड रेट
अगर आप दिल्ली में सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज 24 कैरेट सोना 1,55,010 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 1,42,100 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना 1,16,290 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर मिल रहा है।
मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Mumbai, 12 August 2026)
मुंबई में आज 24 कैरेट सोना 1,54,860 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर उपलब्ध है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,41,950 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना 1,16,140 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।
चेन्नई में आज का गोल्ड रेट (Gold Rate Today in Chennai, 12 August 2026)
चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,54,910 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,42,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना 1,19,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है।