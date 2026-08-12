Aaj Ka Sona Chandi Bhav: सोने और चांदी की कीमतों में बुधवार को शुरुआती कारोबार के दौरान तेजी देखने को मिली। MCX पर 5 अक्टूबर 2026 डिलीवरी वाला सोना 672 रुपये यानी 0.44% की बढ़त के साथ 1,54,437 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा। वहीं 4 सितंबर 2026 डिलीवरी वाली चांदी 1,201 रुपये यानी 0.51% मजबूत होकर 2,36,860 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई।

आज के कारोबार में सोने ने 1,54,323 रुपये का निचला और 1,54,950 रुपये का ऊपरी स्तर छुआ, जबकि चांदी 2,36,500 रुपये से लेकर 2,38,271 रुपये प्रति किलोग्राम के दायरे में रही। पिछली क्लोजिंग के मुकाबले दोनों कीमती धातुओं में मजबूती बनी हुई है, जिससे बाजार में खरीदारी का रुझान दिखाई दे रहा है।

गुडरिटर्न्स पर आज 24 कैरेट एक ग्राम सोने का भाव 15486 रुपये और 1 किलो चांदी का भाव 2 लाख 55 हजार रुपये है।

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