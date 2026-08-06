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Gold Silver Price Today LIVE: एमसीएक्स (MCX) पर गुरुवार, 6 अगस्त 2026 को सोना और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर 5 अक्टूबर 2026 डिलीवरी वाला गोल्ड फ्यूचर्स 869 रुपये (0.59%) की बढ़त के साथ 1,49,362 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है।

वहीं, 4 सितंबर 2026 डिलीवरी वाला सिल्वर फ्यूचर्स 316 रुपये (0.14%) मजबूत होकर 2,27,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिख रहा है। एमसीएक्स पर दोनों कीमती धातुओं में हल्की खरीदारी का रुख बना हुआ है।

वही, गुडरिटर्न्स की वेबसाइट पर एक ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 289 रुपये की तेजी के साथ 14973 रुपये, 22 कैरेट सोने का भाव 265 रुपये की तेजी के साथ 13725 रुपये और 18 कैरेट सोने की कीमत 217 रुपये की तेजी के साथ 11230 रुपये प्रति ग्राम है।

वही, 100 ग्राम चांदी का भाव 24000 रुपये और एक किलो चांदी का भाव 2 लाख 40 हजार रुपये है।

सोने-चांदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट और आपके शहर के ताजा भाव के लिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ बने रहे…

Live Updates
11:50 (IST) 6 Aug 2026

क्या सोने की कीमत हमेशा बढ़ती रहती है?

नहीं। सोने की कीमतें हमेशा एक दिशा में नहीं बढ़तीं। इनमें वैश्विक आर्थिक हालात, ब्याज दरें, डॉलर की चाल, निवेशकों की मांग और केंद्रीय बैंकों की नीतियों के आधार पर उतार-चढ़ाव आता रहता है।

11:50 (IST) 6 Aug 2026

केरल में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Kerala, 6 August 2026)

केरल में आज 24 कैरेट सोना 1,49,730 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर उपलब्ध है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,37,250 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना 1,12,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है।

11:29 (IST) 6 Aug 2026

क्या होता है हॉलमार्क?

हॉलमार्क सोने की शुद्धता का सरकारी प्रमाण होता है। भारत में यह प्रमाणन भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) जारी करता है।

11:20 (IST) 6 Aug 2026
आज एमसीएक्स पर चांदी का भाव

आज एमसीएक्स पर 4 सितंबर 2026 डिलीवरी वाला सिल्वर फ्यूचर्स 316 रुपये (0.14%) मजबूत होकर 2,27,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिख रहा है।

11:11 (IST) 6 Aug 2026

मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Mumbai, 6 August 2026)

मुंबई के सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,49,730 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। 22 कैरेट सोना 1,37,250 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना 1,12,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।

11:00 (IST) 6 Aug 2026

हैदराबाद में आज का गोल्ड रेट

हैदराबाद के बाजार में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,49,730 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,37,250 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना 1,12,300 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है।

10:59 (IST) 6 Aug 2026

दिल्ली में आज का गोल्ड रेट (Gold Rate Today in Delhi, 6 August 2026)

अगर आप दिल्ली में सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज 24 कैरेट सोना 1,49,860 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 1,37,400 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना 1,12,450 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

10:59 (IST) 6 Aug 2026

चेन्नई में आज का गोल्ड रेट (Gold Rate Today in Chennai, 6 August 2026)

चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,37,500 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना 1,15,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है।