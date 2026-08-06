Gold Silver Price Today LIVE: एमसीएक्स (MCX) पर गुरुवार, 6 अगस्त 2026 को सोना और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर 5 अक्टूबर 2026 डिलीवरी वाला गोल्ड फ्यूचर्स 869 रुपये (0.59%) की बढ़त के साथ 1,49,362 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है।

वहीं, 4 सितंबर 2026 डिलीवरी वाला सिल्वर फ्यूचर्स 316 रुपये (0.14%) मजबूत होकर 2,27,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिख रहा है। एमसीएक्स पर दोनों कीमती धातुओं में हल्की खरीदारी का रुख बना हुआ है।

वही, गुडरिटर्न्स की वेबसाइट पर एक ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 289 रुपये की तेजी के साथ 14973 रुपये, 22 कैरेट सोने का भाव 265 रुपये की तेजी के साथ 13725 रुपये और 18 कैरेट सोने की कीमत 217 रुपये की तेजी के साथ 11230 रुपये प्रति ग्राम है।

वही, 100 ग्राम चांदी का भाव 24000 रुपये और एक किलो चांदी का भाव 2 लाख 40 हजार रुपये है।

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