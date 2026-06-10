Gold, Silver Rate Today LIVE Updates: सोने-चांदी के दाम में बुधवार, 10 जून को बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) पर अगस्त वायदा सोना 1.78% की गिरावट के साथ 1,49,734 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि एमसीएक्स सिल्वर जुलाई वायदा 1.86 फीसदी गिरावट के साथ 2,34,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया।
गोल्ड सिल्वर का ताजा भाव
गुडरिटर्न्स की वेबसाइट पर 24 कैरेट सोने का भाव 14,886 रुपये प्रति ग्राम और चांदी का भाव 2.50 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है।
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मदुरै में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Madurai, 10 June 2026)
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15,055 प्रति ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹13,800 प्रति ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,570 प्रति ग्राम
सिल्वर फ्यूचर्स की कीमत घटकर 2.3 लाख रुपये प्रति किलोग्राम हुई
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, बुधवार को सिल्वर की कीमतों में 1,782 रुपये की गिरावट आई और यह 2,36,746 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, क्योंकि ट्रेडर्स ने अपनी होल्डिंग कम कर दी।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, जुलाई डिलीवरी के लिए सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट्स 1,782 रुपये या 0.75 प्रतिशत गिरकर 2,36,746 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गए। इस दौरान 3,921 लॉट का कारोबार हुआ।
कोयंबटूर में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Coimbatore, 10 June 2026)
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15,055 प्रति ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹13,800 प्रति ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,570 प्रति ग्राम
बेंगलुरु में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Bangalore, 10 June 2026)
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹14,886 प्रति ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹13,645 प्रति ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,164 प्रति ग्राम
कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Kolkata, 10 June 2026)
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹14,886 प्रति ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹13,645 प्रति ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,164 प्रति ग्राम
दिल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Delhi, 10 June 2026)
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹14,901 प्रति ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹13,660 प्रति ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,179 प्रति ग्राम
मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Mumbai, 10 June 2026)
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹14,886 प्रति ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹13,645 प्रति ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,164 प्रति ग्राम
चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Chennai, 10 June 2026)
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15,055 प्रति ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹13,800 प्रति ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,570 प्रति ग्राम
वडोदरा में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Vadodara, 10 June 2026)
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹14,891 प्रति ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹13,650 प्रति ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,169 प्रति ग्राम
अहमदाबाद में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Ahmedabad, 10 June 2026)
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹14,891 प्रति ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹13,650 प्रति ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,169 प्रति ग्राम
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Lucknow, 10 June 2026)
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹14,901 प्रति ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹13,660 प्रति ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,179 प्रति ग्राम
बिहार की राजधानी पटना में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Patna, 10 June 2026)
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹14,891 प्रति ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹13,650 प्रति ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,169 प्रति ग्राम
हैदराबाद में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Hyderabad, 10 June 2026)
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹14,886 प्रति ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹13,645 प्रति ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,164 प्रति ग्राम
पुणे में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Pune, 10 June 2026)
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹14,886 प्रति ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹13,645 प्रति ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,164 प्रति ग्राम
केरल में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Kerala, 10 June 2026)
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹14,886 प्रति ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹13,645 प्रति ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,164 प्रति ग्राम