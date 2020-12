Aadhar में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है? नहीं आ रहा याद तो ऐसे पता करें

अगर ये भूल चुके हैं कि आपके आधार कार्ड से कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 मिनट में आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जानकारी ले सकते हैं। आज हम आपको स्टेप बाई स्टेप इसके बारे में समझाएंगे।

रजिस्टर्ड नंबर की जानकारी के लिए सबसे पहले आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाना होगा। इस वेबसाइट के डैशबोर्ड पर कई कैटेगरी हैं। यहां My Aadhar कैटेगरी में जाना होगा। इस कैटेगरी में Aadhar Services का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद Verify Email/Mobile Number का एक नया विंडो खुलेगा।

इस विंडो में अपना आधार नंबर और उसके नीचे बॉक्स में मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। इसके बाद कैप्चा डालने के बाद ओटीपी जनरेट करना होगा। जैसे ही आप ओटीपी जनरेट करेंगे, एक मैसेज लिखा हुआ आएगा। अगर आपका नंबर पहले से रजिस्टर्ड है तो मैसेज होगा— The Mobile you have entered already verified with our records. मतलब ये कि आपका नंबर पहले से आधार से रजिस्टर्ड है।

अगर मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो मैसेज ​लिखा होगा—The Mobile number you had entered does not match with our records. इससे पता चल जाएगा कि आपने कोई और मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक कराया हुआ है। मोबाइल नंबर की तरह रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को भी चेक करने के लिए आपको इसी फॉर्मूले पर काम करना होगा। मतलब ईमेल आईडी को इसी तरीके से एंटर कर रजिस्ट्रेशन की जानकारी ले सकते हैं।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो