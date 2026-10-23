Aadhaar Address Change: आधार कार्ड आज के समय में सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक बन गया है। सिम कार्ड खरीदने से लेकर बैंक से जुड़े कई कामों तक, आधार की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आधार में दर्ज सभी जानकारियों का अपडेट रहना जरूरी है। अगर इसमें कोई जानकारी गलत है या पुरानी हो गई है, तो आपको कुछ काम कराने में परेशानी हो सकती है।

अगर आपने हाल ही में अपना घर बदला है और आधार कार्ड में अभी तक नया पता अपडेट नहीं कराया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से आधार में अपना पता बदलने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने का ऑनलाइन तरीका क्या है…

आधार में अपना पता?

– सबसे पहले UIDAI के आधिकारिक myAadhaar पोर्टल⁠ पर जाएं।

– अपना आधार नंबर दर्ज करें।

– अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी से लॉगिन करें।

– इसके बाद एड्रेस अपडेट का विकल्प चुनें।

– अपना नया पता सावधानी से भरें।

– मांगे गए फॉर्मेट में वैध एड्रेस प्रूफ अपलोड करें।

– सभी जानकारियां जांचने के बाद आवेदन सबमिट कर दें।

– आवेदन पूरा होने पर मिलने वाला रिक्वेस्ट नंबर संभालकर रखें।

– रिक्वेस्ट नंबर के जरिए आप अपडेट का स्टेटस चेक कर सकते हैं।

एड्रेस अपडेट के लिए जरूरी दस्तावेज

– पासपोर्ट

– वोटर आईडी कार्ड

– बैंक स्टेटमेंट

– बिजली का बिल

– पानी का बिल

– राशन कार्ड

ध्यान दें: दस्तावेज UIDAI की ओर से मान्य होना चाहिए। आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची जरूर चेक कर लें। साथ ही, आवेदन जमा करने के बाद पता तुरंत अपडेट नहीं होता है। UIDAI की ओर से दी गई जानकारी और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। इसके बाद ही एड्रेस अपडेट को मंजूरी दी जाती है।

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अगर आपको भी अपना आधार अपडेट कराना है तो फिर आपके लिए गुड न्यूज है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार मोबाइल ऐप के जरिए ईमेल आईडी अपडेट करने की सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक मुफ्त कर दी है। इस सुविधा के लिए पहले 75 रुपये शुल्क देना पड़ता था। यह छूट 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक लागू है। यहां पढ़ें पूरी खबर…