वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने मंगलवार (17 नवंबर) को सरकार के एक ऑयल और गैस ब्लॉक का संचालन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) को सौंपने के फैसले पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस कदम से निवेशकों के बीच “बहुत गलत संदेश” जा सकता है।

यह ऐसे समय में हो रहा है जब सरकार भारत के हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सेक्टर में निजी और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना चाहती है। उन्होंने सरकार से रेगुलेटरी स्थिरता बनाए रखने की भी अपील की।

अग्रवाल ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट के जरिए यह टिप्पणी की है। इसके पीछे एक हाइड्रोकार्बन ब्लॉक है, जिसे सरकार ने ONGC को सौंपने के लिए कहा है और इसे लेकर एक कानूनी विवाद भी चल रहा है।

अग्रवाल जिस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, वह गुजरात तट के पास स्थित ‘ऑफशोर कैम्बे बेसिन’ का ऑयल और गैस ब्लॉक ‘CB-OS-02’ है। इस ब्लॉक में वेदांता की 40% हिस्सेदारी थी और वही इसका ऑपरेटर भी था। इसमें ONGC की 50% और ‘इनवेनायर पेट्रोडाइन’ की 10% हिस्सेदारी थी। लेकिन अब ONGC ने इस ब्लॉक को अपने कब्जे में ले लिया है।

ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने वेदांता के ‘प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट’ (PSC) को आगे बढ़ाने के आवेदन को खारिज कर दिया था और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सरकार के इस फैसले को सही ठहराया।

यह ब्लॉक और अब तक की कहानी

इस ब्लॉक के लिए ‘प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट’ 29 जून 2023 को खत्म हो गया था। हालांकि, वेदांता और उसके जॉइंट वेंचर पार्टनर्स ने सरकार की 2017 की PSC एक्सटेंशन पॉलिसी के तहत 28 जून 2021 को ही इसे आगे बढ़ाने के लिए आवेदन कर दिया था। लेकिन सरकार ने पिछले साल सितंबर में वेदांता के अनुरोध को खारिज कर दिया और ब्लॉक को ONGC को सौंपने का आदेश दे दिया।

इसके कुछ ही दिनों बाद, वेदांता ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन इस साल 22 जुलाई को, हाई कोर्ट की सिंगल-जज बेंच ने वेदांता की याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही, उस अंतरिम रोक (स्टे) को भी हटा दिया गया, जिसने इस मामले में पहले ‘स्टेटस को’ (यथास्थिति) बनाए रखा था।

हालांकि वेदांता ने दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने इस आदेश के खिलाफ अपील की है, लेकिन ओएनसीजी ने इस ब्लॉक का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है और 28 जुलाई को पेट्रोलियम लीज के लिए आवेदन किया है।

हाल ही में ओएनसीजी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा, “सरकार के निर्देश के बाद ओएनसीजी ने 22 जुलाई, 2026 से इस ब्लॉक का प्रभावी नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। 22 जुलाई, 2026 को वेदांता लिमिटेड ने दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में इस आदेश को चुनौती दी है और यह मामला अभी विचाराधीन है। इस कानूनी लड़ाई का क्या नतीजा निकलेगा और इसका क्या असर होगा, यह अभी तय नहीं किया जा सकता।”

वेदांता ऑयल एंड गैस ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा, “दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले के बाद, ओएनसीजी ने इस ब्लॉक को अपने कब्जे में ले लिया है। वेदांता ऑयल एंड गैस ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील दायर की है। 1 अक्टूबर को सुनवाई पूरी हो गई है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।”

कंपनी ने आगे कहा कि इन घटनाक्रमों, एक वैध PSC (प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट) के न होने और ब्लॉक से जुड़ी संपत्तियों व प्राप्त होने वाली रकम की वसूली को लेकर बनी अनिश्चितता को देखते हुए, उसने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 379 करोड़ रुपये का ‘इम्पेयरमेंट चार्ज’ (संपत्ति के मूल्य में कमी) दर्ज किया है। वेदांता ने 22 जुलाई से इस ब्लॉक से होने वाली कमाई (रेवेन्यू) और इससे जुड़े खर्चों को अपनी किताबों में दर्ज करना भी बंद कर दिया है।

अनिल अग्रवाल की आपत्तियां

अनिल अग्रवाल ने अपनी लिंक्डइन पोस्ट में कहा, “हाल ही में, हमारे चालू फील्ड को ओएनसीजी को सौंप दिया गया है, जो निवेशकों के बीच बहुत गलत संदेश भेजेगा। हम वैश्विक निवेशकों में बहुत उत्साह और ऊर्जा देख रहे हैं। यह समय नीतियों में स्थिरता बनाए रखने का है, न कि किसी मौजूदा ऑपरेटर के काम में बाधा डालने का। इससे वैश्विक निवेशकों का भरोसा बढ़ाने और मजबूत करने में काफी मदद मिलेगी। आइए, हम सब मिलकर घरेलू उत्पादन बढ़ाने और तेल व गैस के आयात को भारी मात्रा में कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाएं।” “भारत तेल और गैस के क्षेत्र में कुछ बहुत बड़ा करने की कगार पर है। ठीक वैसे ही, जैसा दस साल पहले गुयाना था। हमारे पास विश्व-स्तरीय नीतिगत माहौल है और हम सरकारी मंजूरियों की जगह ‘स्व-प्रमाणन’ की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं। भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की उत्पादक कंपनी, ‘वेदांता ऑयल एंड गैस’, अपना उत्पादन बढ़ाकर 300,000 से 500,000 बैरल प्रतिदिन करने के लिए 5 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रही है। हम पहले ही गहरे समुद्र में ‘समुद्र मंथन’ कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं।”

CB-OS-02 ब्लॉक से जुड़ी ये घटनाएं और अग्रवाल की ये टिप्पणियां काफी महत्वपूर्ण हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार भारत के ‘अपस्ट्रीम’ (खोज और उत्पादन) तेल और गैस क्षेत्र में निजी कंपनियों और वैश्विक तेल व गैस कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दे रही है।

भारत कच्चे तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और अपनी 88% से अधिक जरूरतें पूरी करने के लिए आयात पर निर्भर है। इसके अलावा, भारत लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) का भी एक बड़ा आयातक है, जहां आयात पर निर्भरता लगभग 50% है।

पिछले कुछ वर्षों में तेल और गैस ब्लॉक की कई नीलामी आयोजित की गई हैं, लेकिन वैश्विक निवेशकों की इसमें बहुत कम दिलचस्पी रही है। घरेलू निजी क्षेत्र के निवेशकों में, नए ब्लॉकों के लिए बोली लगाने के मामले में ‘वेदांता’ सबसे आगे रही है। वहीं, इन नीलामियों में मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनियों ने ही हिस्सा लिया है।

‘समुद्र मंथन’ योजना, जिसे ‘नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम’ भी कहा जाता है, जिसका जिक्र अग्रवाल ने किया था, एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसके लिए लगभग साढ़े तीन महीने पहले मंजूरी दी गई थी और इसका कुल बजट 84,084 करोड़ रुपये है।

यह योजना गहरे समुद्र (डीप-सी) और बहुत गहरे समुद्र (अल्ट्रा-डीप-सी) क्षेत्रों में खोज के लिए की जाने वाली ड्रिलिंग में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा, यह अपतटीय क्षेत्रों में खोजे गए हाइड्रोकार्बन के उत्पादन के लिए साझा बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करेगी। साथ ही, यह अपतटीय डेटा जुटाने और हाइड्रोकार्बन उत्पादन व सेवा क्षेत्रों को विकसित करने के लिए भी फंड देगी। 84,084 करोड़ रुपये का यह बजट वित्तीय वर्ष 2030-31 तक के कार्यान्वयन के लिए है।

केंद्र सरकार को उम्मीद है कि ‘समुद्र मंथन’ योजना से 600 मिलियन टन से अधिक तेल और उसके बराबर गैस (MTOE) के भंडार का पता लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही, इससे तेल और गैस की खोज तथा उत्पादन से जुड़ी पूरी वैल्यू चेन में बड़े पैमाने पर निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

यह योजना गहरे समुद्र और बहुत गहरे समुद्र क्षेत्रों में खोदे जाने वाले प्रत्येक कुएं के लिए, ड्रिलिंग लागत का 50% तक या 675 करोड़ रुपये (जो भी कम हो), वित्तीय सहायता के रूप में देगी। उद्योग के अनुमानों के अनुसार, इतनी गहराई पर ड्रिलिंग करना काफी महंगा काम है, जिसमें प्रति कुआं 100 मिलियन डॉलर से 250 मिलियन डॉलर तक का खर्च आता है।

इसमें जोखिम भी है, क्योंकि ड्रिलिंग करने के बावजूद हो सकता है कि कोई तेल या प्राकृतिक गैस न मिले। कुछ मामलों में, अगर हाइड्रोकार्बन मिल भी जाएं, तो भी उनका व्यावसायिक रूप से दोहन करना फायदेमंद नहीं हो सकता है।

अधिकारियों को उम्मीद है कि यह योजना तेल और गैस क्षेत्र की कंपनियों (अपस्ट्रीम प्लेयर्स) के लिए निवेश के कुछ जोखिमों को कम करेगी और इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ाएगी।

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वेंदाता ग्रुप के चेयरमैन और फाउंडर अनिल अग्रवाल ने शुरुआत शून्य से की थी। मेटल के छोटे से कारोबार से अपने सफर की शुरुआत करने वाले वेदांता फाउंडर ने आज 35000 करोड़ रुपये का साम्राज्य खड़ा कर दिया है। अनिल अग्रवाल का कारोबारी सफर हर युवा कारोबारी के लिए प्रेरणा है। यहां पढ़ें पूरी खबर…