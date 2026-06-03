वापी स्थित गुजरात थेमिस बायोसिन (जीटीबीएल) अब तक एंटी-इंफेक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स के क्षेत्र में एक कम चर्चित लेकिन बेहद लाभदायक कंपनी रही है। तीन दशक से अधिक समय से कंपनी लगातार मजबूत मार्जिन और ऊंचे रिटर्न के साथ कारोबार कर रही है, जबकि अपने चरम पर उसने इक्विटी पर 50% से ज्यादा रिटर्न भी हासिल किया।

अब कंपनी के दो बड़े अधिग्रहण (एक फ्रांस की फार्मास्युटिकल कंपनी और दूसरा 60 साल पुराने जापानी CDMO) जीटीबीएल की दिशा बदल सकते हैं। ये सौदे उसे केवल एक API निर्माता से आगे बढ़ाकर एक वैश्विक फार्मास्युटिकल प्लेटफॉर्म में बदलने की क्षमता रखते हैं।

अब सिर्फ पांच हफ्तों के अंदर जीटीबीएल ने लगभग 3000 करोड़ रुपये के अधिग्रहण की घोषणा की है, जबकि डील्स की घोषणा के समय इसका मार्केट कैप 4000 करोड़ रुपये से कम था।

यह कंपनी के लिए एक अहम पल है। अगर ये सौदे सफलतापूर्वक पूरे हुए, तो ये जीटीबीएल के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अगर नहीं, तो इनसे मैनेजमेंट बैंडविड्थ और बैलेंस शीट दोनों पर दबाव पड़ने का खतरा है। इनका मतलब समझने के लिए, आइए कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखें और देखें कि क्या ये नंबर्स इसके मकसद को सपोर्ट करते हैं…

बिजनेस मॉडल

1981 में शुरू हुई गुजरात थेमिस बायोसिन ने फर्मेंटेशन-बेस्ड एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (API) मैन्युफैक्चरिंग में एक मजबूत जगह बनाई है, यह एक ऐसा एरिया है जिसके लिए खास इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेटरी अप्रूवल और दशकों की टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत होती है।

कंपनी भारत में रिफैम्पिसिन की पहली कमर्शियल प्रोड्यूसर थी और आज रिफैम्पिसिन-S और रिफैम्पिसिन-O जैसे जरूरी इंटरमीडिएट्स बनाती है, जिनका इस्तेमाल रिफैम्पिसिन और रिफैक्सिमिन के प्रोडक्शन में होता है। यह लोवास्टेटिन भी बनाती है, जो फर्मेंटेशन से मिलने वाली कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा है।

असल में जीटीबीएल एंटी-इन्फेक्टिव फार्मास्यूटिकल वैल्यू चेन में एक अहम जगह रखता है, जो दुनिया की कुछ सबसे जरूरी एंटी-ट्यूबरकुलोसिस दवाओं को बनाने के लिए जरूरी प्रोडक्ट सप्लाई करता है।

APIs का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर

पहले, यह बिजनेस बहुत ज्यादा कंसन्ट्रेटेड रहा है लेकिन बहुत ज्यादा कुशल है।

जीटीबीएल अपने प्रोडक्ट दो बड़े फार्मास्यूटिकल कस्टमर्स को लंबे समय के टेक-ऑर-पे एग्रीमेंट के तहत सप्लाई करता है। ल्यूपिन लिमिटेड की सेल्स में लगभग 56% हिस्सेदारी है, जबकि ऑप्ट्रिक्स लैबोरेटरीज बाकी का हिस्सा देती है। ये एग्रीमेंट कस्टमर्स को सप्लाई का भरोसा देते हुए डिमांड की अनिश्चितता से बचाते हैं।

इसका नतीजा यह हुआ है कि 200 करोड़ रुपये से कम सालाना रेवेन्यू वाली किसी कंपनी में फाइनेंशियल प्रोफाइल बहुत कम देखी गई है। EBITDA मार्जिन लगातार 40% से ज्यादा रहा है, PAT मार्जिन FY25 तक लगातार पांच सालों तक 30% और 40% के बीच रहा है, इक्विटी पर रिटर्न 30% से ऊपर रहा है और बैलेंस शीट FY26 में लगभग कर्ज-मुक्त रही।

पिछले 5 वर्षों के वित्तीय विवरण (सोर्स: गुजरात थेमिस बायोसाइन – Q4FY26 निवेशक प्रस्तुति)

अक्टूबर 2025 में, जीटीबीएल ने वापी में एक बड़ी फर्मेंटेशन फैसिलिटी शुरू की, जिससे कैपेसिटी 450 KL से बढ़कर 990 KL हो गई, जो 120% की बढ़ोतरी है। यह अकेले ही किसी भी एक्विजिशन के पूरा होने से पहले ही वॉल्यूम-लेड ग्रोथ के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है।

सनोफी डील

23 अप्रैल, 2026 को जीटीबीएल ने सनोफी के साथ एक एसेट परचेज एग्रीमेंट साइन किया, ताकि 13 ब्रांडेड जेनेरिक एंटी-ट्यूबरकुलोसिस और एंटी-इन्फेक्टिव प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो के साथ-साथ उनके मार्केटिंग ऑथराइजेशन, रेगुलेटरी डोजियर, ट्रेडमार्क और इन्वेंट्री को एक्वायर किया जा सके।

कीमत: 158 मिलियन यूरो (लगभग 1738 करोड़ रुपये) जो क्लोजिंग पर कैश में देना होगा, दिसंबर 2026 तक मिलने की उम्मीद है।

ज्योग्राफी: यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में फैले 55 से ज़्यादा देश।

सनोफी डील पर एक नजर (सोर्स: जीटीबीएल रेगुलेटरी डिस्क्लोजर)

इस स्ट्रक्चर को जो बात खास तौर पर दिलचस्प बनाती है, वह यह है कि इसमें क्या शामिल नहीं है: मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और कर्मचारी।

यह एक एसेट-लाइट एक्विजिशन है। जीटीबीएल कमर्शियल राइट्स, ब्रांड इक्विटी और रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद रहा है, बिना यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट चलाने की ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी उठाए।

स्ट्रेटेजिक लॉजिक सीधा है। जीटीबीएल अभी अपस्ट्रीम ऑपरेट करता है, फार्मास्युटिकल कंपनियों को इंटरमीडिएट्स और API-स्टेज मटीरियल सप्लाई करता है। यह एक्विजिशन इसे सीधे वैल्यू चेन में ऊपर ले जाता है, एंटी-TB दवा के इंग्रेडिएंट्स बनाने से लेकर मरीज़ों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ब्रांड्स के मालिक बनने तक।

असली सिनर्जी वर्टिकल इंटीग्रेशन है। जीटीबीएल पहले से ही रिफामाइसिन-S बनाती है, जो रिफैम्पिसिन का एक मुख्य प्रीकर्सर है।

यह एक बिल्कुल अलग बिज़नेस मॉडल में जाने के बारे में है –

22 मई को जीटीबीएल ने जापान की प्राइवेट इक्विटी फर्म T Capital Partners के मैनेज किए गए फंड से MicroBiopharm Japan Co., Ltd. (MBJ) में 100% इक्विटी खरीदने की घोषणा की। इस लेन-देन की वैल्यू लगभग JPY 21.5 बिलियन (लगभग 1300 करोड़ रुपये) है जिसे Themis Biosyn Japan Limited के ज़रिए पूरा किया जाएगा, जो 19 मई, 2026 को जापान में बनी एक पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी है।

MicroBiopharm Japan कोई नई कंपनी नहीं है। इसके पास माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, फार्मास्युटिकल रिसर्च और स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में छह दशकों से ज्यादा का अनुभव है। लेकिन जीटीबीएल के लिए जो चीज इसे स्ट्रेटेजिक रूप से आकर्षक बनाती है, वह इसका इतिहास नहीं, बल्कि इसकी क्षमताएं हैं।

MBJ कैपेबिलिटी मैप। (सोर्स: जीटीबीएल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, 22 मई, 2026)

MBJ ने FY26 में लगभग JPY 9.5 बिलियन (~Rs 570 करोड़) का रेवेन्यू कमाया, जिसमें से ~40% इंटरनेशनल मार्केट से आया।

इसका आधे से ज्यादा रेवेन्यू CDMO और कॉन्ट्रैक्ट सर्विस से आता है, जो कस्टमर के साथ बार-बार और मज़बूत रिश्ते बनाते हैं।

इससे भी जरूरी बात यह है कि MBJ ऐसी काबिलियत लाता है जो जीटीबीएल के पास नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री को इसकी जरूरत तेजी से बढ़ रही है। प्लास्मिड DNA मैन्युफैक्चरिंग में इसकी एक्सपर्टीज़, जो जीन थेरेपी और mRNA वैक्सीन के लिए एक बड़ी रुकावट है और अगली पीढ़ी की ऑन्कोलॉजी दवाओं के लिए ADC कॉन्जुगेशन (एंटीबॉडी-ड्रग कॉन्जुगेट) इसे एडवांस्ड बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे रखती है।

यह एक्विजिशन एक फर्मेंटेशन कंपनी खरीदने के बारे में कम और प्रिसिजन बायोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और अगली पीढ़ी की दवा मैन्युफैक्चरिंग को कवर करने वाले प्लेटफॉर्म को एक्वायर करने के बारे में ज्यादा है। ~2.3x रेवेन्यू पर, यह वैल्यूएशन लिस्टेड CDMO पीयर्स के मुकाबले आकर्षक लगता है जो अक्सर 4-8x सेल्स पर ट्रेड करते हैं।

एग्जीक्यूशन रिस्क बने हुए हैं, जिसमें जापानी रेगुलेटरी अप्रूवल और क्रॉस-बॉर्डर इंटीग्रेशन चैलेंज शामिल हैं। हालांकि, स्ट्रेटेजिक फिट जबरदस्त है: जीटीबीएल कॉस्ट-एफिशिएंट फर्मेंटेशन मैन्युफैक्चरिंग में योगदान देता है, जबकि MBJ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ग्लोबल फार्मा रिलेशनशिप और कटिंग-एज कैपेबिलिटी जोड़ता है। साथ मिलकर, वे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसे कोई भी अकेले उतने असरदार तरीके से नहीं बना सकता था।

क्या कहते हैं नंबर

जीटीबीएल इन एक्विजिशन में हेल्दी फाइनेंशियल के साथ आगे बढ़ रहा है। FY26 का पूरे साल का रेवेन्यू लगभग 165.8 करोड़ रुपये रहा, जो साल-दर-साल लगभग 10% ज़्यादा है। FY26 के लिए ऑडिटेड PAT 46.7 करोड़ रुपये था, जो FY25 से थोड़ी कम है क्योंकि बढ़ी हुई कैपेसिटी से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा डेप्रिसिएशन और ऑपरेटिंग खर्च आए। Q4 FY26 में EBITDA मार्जिन 40% से ज़्यादा, मज़बूत रहा।

खास बात यह है कि एक्सपेंशन के इस फेज में आते समय बैलेंस शीट लगभग कर्ज-फ्री थी। यही वह नींव है जिस पर ये डील बन रही हैं।

(सोर्स: कंपनी डिस्क्लोजर, रेवेन्यू के आंकड़े मौजूदा एक्सचेंज रेट पर अनुमानित कन्वर्जन हैं)

अगर ये नंबर बने रहते हैं, तो जीटीबीएल का रेवेन्यू बेस एक साल के अंदर 200 करोड़ रुपये से बढ़कर 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकता है।

हालांकि, सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ से वैल्यू नहीं बनती। सनोफी पोर्टफोलियो में जाने-माने ब्रांड और ग्लोबल पहुंच है, लेकिन इसके लिए सेल्स, मार्केट एक्सेस और रेगुलेटरी कम्प्लायंस में लगातार निवेश की भी जरूरत होती है। MBJ में आकर्षक CDMO कैपेबिलिटी और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी शामिल हैं, हालांकि इंटीग्रेशन रिस्क बने हुए हैं।

3,038 करोड़ रुपये की एक्विजिशन प्राइस ही इस डील को दिलचस्प बनाती है। इसे फंड करने के लिए, कंपनी डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन ले रही है, जो एक ऐसे बिज़नेस के लिए एक बड़ा बदलाव है जो ट्रेडिशनली बहुत कम फाइनेंशियल लेवरेज के साथ काम करता रहा है। एक्विजिशन के बाद की बैलेंस शीट उससे बहुत अलग होगी जिसकी इन्वेस्टर्स को आदत है।

मुख्य सवाल यह है कि क्या मैनेजमेंट इस बोल्ड स्ट्रेटेजिक कदम को मजबूत कैश फ्लो और सस्टेनेबल रिटर्न में बदल सकता है।

ग्रोथ का मौका

तीन स्ट्रक्चरल टेलविंड जीटीबीएल के एक्विजिशन के बाद के स्केल को सिर्फ़ एक्वायर्ड होने के बजाय सस्टेनेबल बना सकते हैं।

पहला, ट्यूबरकुलोसिस दुनिया की सबसे जानलेवा इन्फेक्शस बीमारियों में से एक है, जबकि TB थेरेपी में निवेश कम रहा है। जैसे-जैसे ग्लोबल फंडिंग और ट्रीटमेंट प्रोग्राम बढ़ रहे हैं, जीटीबीएल के पास अब 55 मार्केट में जाने-माने एंटी-TB ब्रांड हैं, जिससे उसे लंबे समय की डिमांड का फायदा मिल रहा है।

दूसरा, ग्लोबल फार्मा का चीन से दूर जाना भारत के CDMO हब के तौर पर उभरने में तेजी ला रहा है। जीटीबीएल की फर्मेंटेशन एक्सपर्टाइज़, MBJ की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर, भारतीय कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस को जापानी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ मिलाकर एक अलग प्लेटफॉर्म बनाती है।

तीसरा, MBJ फार्मा के कुछ सबसे तेज़ी से बढ़ते एरिया में एक्सपोजर देता है। ADC कंजुगेशन और प्लास्मिड DNA मैन्युफैक्चरिंग में इसकी कैपेबिलिटी जीटीबीएल को ऑन्कोलॉजी, जीन थेरेपी और mRNA जैसे हाई-ग्रोथ सेगमेंट में रखती है, जहां क्वालिफाइड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी अभी भी कम है।

वैल्यूएशन: एम्बिशन की कीमत है, एग्ज़िक्यूशन की नहीं। साफ है कि मार्केट कंपनी की वैल्यू उसके मौजूदा फ़र्मेंटेशन बिजनेस के आधार पर नहीं कर रहा है। इसके बजाय, इन्वेस्टर सनोफ़ी और माइक्रोबायोफ़ार्म जापान एक्विजिशन के सफल पूरा होने और इंटीग्रेशन को अंडरराइट कर रहे हैं।

1 साल में EV/EBITDA मूवमेंट (सोर्स: http://www.screener.in)

अगर दोनों लेन-देन पूरे हो जाते हैं, तो जीटीबीएल का रेवेन्यू बेस 1,300 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो सकता है, जिससे यह एक खास फर्मेंटेशन प्लेयर से ब्रांडेड एंटी-इंफेक्टिव, CDMO सर्विस और एडवांस्ड बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग वाले ग्लोबल प्लेटफॉर्म में बदल जाएगा। इसलिए, वैल्यूएशन की बहस स्टैंडअलोन कमाई से हटकर कंबाइंड एंटिटी की अर्निंग पावर पर आ जाती है।

यह मानते हुए कि कंबाइंड बिजनेस समय के साथ 20-25% रेंज में EBITDA मार्जिन बनाए रख सकता है, EBITDA पोटेंशियली 260-325 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। उस फ्रेमवर्क के तहत, इंप्लाइड फॉरवर्ड EV/EBITDA मौजूदा स्टैंडअलोन लेवल से काफी कम हो जाता है और कहीं ज्यादा ठीक-ठाक लगने लगता है।

मौका साफ है, रिस्क भी

जीटीबीएल को 55 से ज्यादा देशों में एक ब्रांडेड पोर्टफोलियो को इंटीग्रेट करना होगा, एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड जापानी CDMO को शामिल करना होगा, ज्यादा लेवरेज्ड बैलेंस शीट को मैनेज करना होगा और अपने कोर बिज़नेस को बिना किसी रुकावट के पूरा करना होगा।

बहुत कम भारतीय फार्मा कंपनियों ने इतने बड़े बदलाव की कोशिश की है। फायदा काफी हो सकता है, लेकिन वैल्यूएशन में गलत कामों की गुंजाइश बहुत कम है।

जोखिम

जीटीबीएल एक साथ दो बड़े एक्विजिशन (एक ग्लोबल ब्रांड पोर्टफोलियो और एक जापानी प्लेटफॉर्म) कर रही है दोनों को मैनेज करना कंपनी की लीडरशिप और डिसिप्लिन का पहले कभी नहीं हुआ जैसा टेस्ट होगा।

कर्ज एक और चिंता की बात है। 3,000 करोड़ रुपये की लागत मौजूदा बिजनेस की कमाई से कहीं ज्यादा है। कर्ज और इक्विटी के ज़रिए इसे फ़ाइनेंस करने का मतलब है जीटीबीएल पर पहले से कहीं ज्यादा फ़ाइनेंशियल बोझ।

रेगुलेटरी रुकावटें भी हैं। इन डील्स के लिए जापान में अप्रूवल और 55 देशों में लाइसेंस ट्रांसफर की जरूरत है। कोई भी देरी ग्रोथ और वैल्यू क्रिएशन को रोक सकती है।

नोट: हमने इस पूरे आर्टिकल में http://www.Screener.in और http://www.tijorifinance.com के डेटा पर भरोसा किया है। सिर्फ उन मामलों में जहां डेटा अवेलेबल नहीं था, हमने जानकारी के दूसरे, लेकिन बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले और माने जाने वाले सोर्स का इस्तेमाल किया है।

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