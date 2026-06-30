दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी लेकर आई है। इस नीति में दो बातों पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। पहली, दोपहिया और हल्के मालवाहक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बनाया जाएगा। दूसरी, सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों की बजाय पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों (Pure EVs) को प्राथमिकता दी है।

पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। भारत ने इस क्षेत्र में अपने लिए कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी तय किए हैं। वहीं, दुनिया भी अब धीरे-धीरे पेट्रोल और डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर बढ़ रही है। जनसत्ता की स्पेशल सीरीज ‘आंकड़े बोलते हैं’ के जरिए हम आपको एक इन्फोग्राफिक के जरिए बताएंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में भारत कहां खड़ा है, उसे अभी किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और दुनिया के दूसरे देश इस दिशा में किस तरह काम कर रहे हैं।

EV रेस में भारत कहां खड़ा है दुनिया के मुकाबले
ईंधन मिश्रण, पेट्रोल खपत, वाहन बिक्री, वैश्विक-भारत EV तुलना, चार्जिंग इंफ्रा और सरकारी सब्सिडी योजनाओं का पूरा आंकड़ा
भारत EV पैठ 2024
7.66%
वैश्विक EV पैठ 2024
16.48%
भारत का 2030 लक्ष्य
30%
कच्चा तेल आयात निर्भरता
88%
पेट्रोल
24.61 लाख यूनिट
52.6%
पैसेंजर वाहन
CNG
तेजी से बढ़ रहा
21.7%
पैसेंजर वाहन
डीजल
घट रही हिस्सेदारी
18.4%
पैसेंजर वाहन
इलेक्ट्रिक (EV)
बढ़ रहा बाजार
4.6%
पैसेंजर वाहन
हाइब्रिड
नई श्रेणी
2.7%
पैसेंजर वाहन
उत्तर प्रदेश
पेट्रोल खपत हिस्सा
12.1%
#1
महाराष्ट्र
पेट्रोल खपत हिस्सा
10.9%
#2
तमिलनाडु
पेट्रोल खपत हिस्सा
8.8%
#3
कर्नाटक
पेट्रोल खपत हिस्सा
7.6%
#4
गुजरात
पेट्रोल खपत हिस्सा
6.8%
#5
राजस्थान
पेट्रोल खपत हिस्सा
5.1%
#6
मध्य प्रदेश
पेट्रोल खपत हिस्सा
4.9%
#7
केरल
पेट्रोल खपत हिस्सा
4.7%
#8
तेलंगाना
पेट्रोल खपत हिस्सा
4.5%
#9
आंध्र प्रदेश
पेट्रोल खपत हिस्सा
4.1%
#10
टॉप 10 राज्य कुल
देश की कुल खपत का हिस्सा
69%
कुल हिस्सा
पेट्रोल खपत/दिन
डीजल से तुलना
130 ML
दैनिक
डीजल खपत/दिन
पेट्रोल से 2 गुना
290-300 ML
दैनिक
कच्चा तेल आयात निर्भरता
देश की कुल जरूरत का
88%
15 लाख Cr रु./वर्ष
दोपहिया वाहन
Two-Wheelers · सबसे बड़ा सेगमेंट
76.7%
2.17 Cr यूनिट
पैसेंजर व्हीकल
कार और SUV
16.4%
46.43 L यूनिट
कमर्शियल वाहन
Commercial Vehicles
3.8%
10.80 L यूनिट
तीन पहिया
Three-Wheelers
3.0%
8.36 L यूनिट
कुल वाहन बिक्री 2025-26
हर मिनट 54 वाहन बिक रहे
SIAM डेटा
2.83 Cr
वैश्विक EV बिक्री 2016
2024 से तुलना
2016
9.18 लाख
वैश्विक EV बिक्री 2024
2016 से तुलना
2024
1.878 Cr
वैश्विक EV स्टॉक 2024
कुल जमा वाहन
स्टॉक
6.12 Cr
वैश्विक EV बिक्री हिस्सा 2025
हर चौथी नई कार इलेक्ट्रिक
25%
20 Mn+ बिक्री
भारत EV पैठ 2024
30% लक्ष्य की तुलना में
7.66%
भारत
वैश्विक EV पैठ 2024
30% लक्ष्य की तुलना में
16.48%
वैश्विक
भारत का 2030 लक्ष्य
EV पैठ दर लक्ष्य
लक्ष्य
30%
भारत E-4W चार्जिंग पैठ
वैश्विक औसत 18% की तुलना में
2%
2024
वैश्विक औसत E-4W पैठ
चार्जिंग इंफ्रा डेटा
18%
2024
e-ट्रक बिक्री 2024 (भारत)
चीन की 76,000 इकाई की तुलना में
0.4%
280 इकाई
PM E-DRIVE कुल आउटले
01.04.2024 से 27.01.2026
आउटले
8,171 Cr
PM E-DRIVE: e-2W/3W इंसेंटिव वितरित
2,679 करोड़ आउटले में से
69.1%
1,851.97 Cr
PM E-DRIVE: e-बस आउटले
14,028 e-बस का लक्ष्य
आउटले
4,391 Cr
FAME-II इंसेंटिव वितरित
16,16,215 वाहनों को प्रोत्साहन
वितरित
6,558.19 Cr
ACC PLI: बैटरी उत्पादन
50 GWh लक्ष्य 2025 की तुलना में
2.8%
1.4 GWh
ACC PLI: निवेश
अनुमानित निवेश का हिस्सा
25.6%
2,878 Cr
ACC PLI: रोजगार सृजन
10.3 लाख लक्ष्य की तुलना में
0.12%
1,118
ACC PLI: इंसेंटिव जारी
फरवरी 2026 तक
0%
0 रु.
नॉर्वे
2020: 75% · 2025: 97%
97%
यूरोप
आइसलैंड
2020: 52% · 2025: 62%
62%
यूरोप
चीन
2020: 6% · 2025: 53%
53%
चीन
वियतनाम
2020: 0% · 2025: 41%
41%
एशिया प्रशांत
सिंगापुर
2020: 2% · 2025: 40%
40%
एशिया प्रशांत
यूनाइटेड किंगडम
2020: 11% · 2025: 35%
35%
यूरोप
स्विट्जरलैंड
2020: 14% · 2025: 34%
34%
यूरोप
उरुग्वे
2020: 0% · 2025: 28%
28%
मध्य-दक्षिण अमेरिका
यूरोपीय संघ
2020: 10% · 2025: 27%
27%
EU
वैश्विक औसत 2025
सभी चयनित देशों की तुलना का आधार
25%
वैश्विक
अमेरिका
2020: 2% · 2025: 10%
10%
उत्तर अमेरिका
भारत (संदर्भ)
2024 EV पैठ दर
7.66%
भारत
भारत
E-4W पैठ बनाम चार्जिंग इंफ्रा
पैठ 14
9 E4W/चार्जर
चीन
E-4W पैठ बनाम चार्जिंग इंफ्रा
पैठ 38
9 E4W/चार्जर
अमेरिका
E-4W पैठ बनाम चार्जिंग इंफ्रा
पैठ 16
10 E4W/चार्जर
जर्मनी
E-4W पैठ बनाम चार्जिंग इंफ्रा
पैठ 31
24 E4W/चार्जर
नॉर्वे
E-4W पैठ बनाम चार्जिंग इंफ्रा
पैठ 93
25 E4W/चार्जर
वैश्विक औसत
E-4W पैठ बनाम चार्जिंग इंफ्रा
पैठ 18
11 E4W/चार्जर
मद विवरण आंकड़ा
पेट्रोलपैसेंजर वाहन ईंधन हिस्सा52.6% (24.61 लाख यूनिट)
CNGतेजी से बढ़ रहा21.7%
डीजलघट रही हिस्सेदारी18.4%
इलेक्ट्रिक (EV)बढ़ रहा बाजार4.6%
हाइब्रिडनई श्रेणी2.7%
उत्तर प्रदेश (#1)पेट्रोल खपत हिस्सा12.1%
महाराष्ट्र (#2)पेट्रोल खपत हिस्सा10.9%
तमिलनाडु (#3)पेट्रोल खपत हिस्सा8.8%
कर्नाटक (#4)पेट्रोल खपत हिस्सा7.6%
गुजरात (#5)पेट्रोल खपत हिस्सा6.8%
राजस्थान (#6)पेट्रोल खपत हिस्सा5.1%
मध्य प्रदेश (#7)पेट्रोल खपत हिस्सा4.9%
केरल (#8)पेट्रोल खपत हिस्सा4.7%
तेलंगाना (#9)पेट्रोल खपत हिस्सा4.5%
आंध्र प्रदेश (#10)पेट्रोल खपत हिस्सा4.1%
टॉप 10 राज्य कुलदेश की कुल खपत का हिस्सा69%
पेट्रोल खपत/दिनराष्ट्रीय औसत130 मिलियन लीटर (ML)
डीजल खपत/दिनपेट्रोल से 2 गुना290-300 ML
सालाना पेट्रोल खपतवार्षिक आंकड़ा47.5 बिलियन लीटर/वर्ष
कुल पेट्रोलियम खपत 2025-26रिकॉर्ड स्तर25.29 करोड़ मीट्रिक टन
कच्चा तेल आयात निर्भरतादेश की कुल जरूरत का88%
तेल आयात पर खर्च (2024-25)वार्षिक15 लाख करोड़ रु.
कुल आयात बिल में हिस्सातेल आयात का योगदान~25%
10% बचत से फायदासंभावित बचत1.5 लाख करोड़ रु.
दोपहिया वाहनसबसे बड़ा सेगमेंट2.17 करोड़ (76.7%)
पैसेंजर व्हीकलकार और SUV46.43 लाख (16.4%)
कमर्शियल वाहनCommercial Vehicles10.80 लाख (3.8%)
तीन पहियाThree-Wheelers8.36 लाख (3.0%)
कुल वाहन बिक्री 2025-26हर मिनट 54 वाहन बिक रहे2.83 करोड़
वैश्विक EV बिक्री 2016शुरुआती आंकड़ा9,18,000
वैश्विक EV बिक्री 20242016 से 20 गुना वृद्धि1.878 करोड़ (18.78 मिलियन)
वैश्विक EV स्टॉक 2024कुल जमा वाहन6.12 करोड़ (61.21 मिलियन)
वैश्विक EV बिक्री हिस्सा 2025हर चौथी नई कार इलेक्ट्रिक · 20 मिलियन+ बिक्री25%
भारत EV पैठ 202430% लक्ष्य की तुलना में7.66%
वैश्विक EV पैठ 202430% लक्ष्य की तुलना में16.48%
भारत का 2030 लक्ष्यEV पैठ दर लक्ष्य30%
भारत E-4W चार्जिंग पैठवैश्विक औसत 18% की तुलना में2%
वैश्विक औसत E-4W पैठचार्जिंग इंफ्रा डेटा 202418%
e-ट्रक बिक्री 2024 — चीन3.5 टन क्षमता से ऊपर76,000 इकाई
e-ट्रक बिक्री 2024 — भारत3.5 टन क्षमता से ऊपर280 इकाई
PM E-DRIVE कुल आउटले01.04.2024 से 27.01.20268,171 करोड़ रु.
PM E-DRIVE: e-2W/3W इंसेंटिव वितरित2,679 करोड़ आउटले में से1,851.97 करोड़ (69.1%)
PM E-DRIVE: e-बस आउटले14,028 e-बस का लक्ष्य4,391 करोड़ रु.
FAME-II इंसेंटिव वितरित16,16,215 वाहनों को प्रोत्साहन6,558.19 करोड़ रु.
ACC PLI: बैटरी उत्पादन50 GWh लक्ष्य 2025 की तुलना में1.4 GWh (2.8%)
ACC PLI: निवेशअनुमानित निवेश का हिस्सा2,878 करोड़ (25.6%)
ACC PLI: रोजगार सृजन10.3 लाख लक्ष्य की तुलना में1,118 (0.12%)
ACC PLI: इंसेंटिव जारीफरवरी 2026 तक0 रुपये (0%)
नॉर्वे2020: 75%2025: 97%
आइसलैंड2020: 52%2025: 62%
चीन2020: 6%2025: 53%
वियतनाम2020: 0%2025: 41%
सिंगापुर2020: 2%2025: 40%
यूनाइटेड किंगडम2020: 11%2025: 35%
स्विट्जरलैंड2020: 14%2025: 34%
उरुग्वे2020: 0%2025: 28%
यूरोपीय संघ2020: 10%2025: 27%
थाईलैंड2020: 1%2025: 23%
तुर्किए2020: 0%2025: 22%
इजरायल2020: 3%2025: 21%
कोस्टा रिका2020: 2%2025: 17%
यूक्रेन2020: 2%2025: 16%
इंडोनेशिया2020: 0%2025: 15%
ऑस्ट्रेलिया2020: 1%2025: 15%
वैश्विक औसत 2025सभी चयनित देशों का संदर्भ25%
न्यूज़ीलैंड2020: 7%2025: 12%
UAE2020: 0%2025: 12%
जॉर्डन2020: 2%2025: 11%
कोरिया2020: 3%2025: 11%
कनाडा2020: 4%2025: 11%
अमेरिका2020: 2%2025: 10%
कोलंबिया2020: 1%2025: 10%
नेपालतुलनात्मक संदर्भ10%
भारत (संदर्भ)2024 EV पैठ दर7.66%
भारतE-4W पैठ (%) · E4Ws प्रति चार्जरपैठ 14 · 9 E4W/चार्जर
चीनE-4W पैठ (%) · E4Ws प्रति चार्जरपैठ 38 · 9 E4W/चार्जर
अमेरिकाE-4W पैठ (%) · E4Ws प्रति चार्जरपैठ 16 · 10 E4W/चार्जर
जर्मनीE-4W पैठ (%) · E4Ws प्रति चार्जरपैठ 31 · 24 E4W/चार्जर
नॉर्वेE-4W पैठ (%) · E4Ws प्रति चार्जरपैठ 93 · 25 E4W/चार्जर
वैश्विक औसतE-4W पैठ (%) · E4Ws प्रति चार्जरपैठ 18 · 11 E4W/चार्जर
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स्रोत: IEA Global EV Outlook 2025 · VAHAN पोर्टल · SIAM · PPAC · CPO कंसल्टेशन · PIB · डेटा फरवरी 2026 तक की स्थिति पर आधारित
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