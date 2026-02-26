आप अगर सोचते हैं कि सिर्फ 1,000 रुपये महीने की छोटी सी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, तो ये सोच बदलने का समय है। सही प्लानिंग और लंबा समय, यही असली गेम चेंजर है।

मान लीजिए आप 25 वर्ष की उम्र (50 की उम्र तक) में हर महीने 1,000 रुपये की SIP शुरू करते हैं। यह राशि छोटी है, लेकिन अगर इसे धैर्य के साथ वर्षों तक बढ़ने का मौका दिया जाए और बाद में इसे SWP (सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान) के साथ जोड़ा जाए, तो यही निवेश आपके लिए पेंशन जैसी नियमित इनकम बना सकता है।

SIP + SWP का यह आसान कॉम्बिनेशन दिखाता है कि कैसे छोटी शुरुआत भी हर महीने करीब 20,000 रुपये की इनकम देने की ताकत रखती है।

चलिए इसे आसानी से समझते है –

– शुरुआती उम्र: 25 साल (जब ज्यादा लोग अपना करियर शुरू करते हैं)

– SIP अमाउंट: 1,000 रुपये हर महीने

– निवेश का समय: 25 साल (50 साल की उम्र तक)

1,000 रुपये क्यों?

क्योंकि एंट्री-लेवल सैलरी पर भी 1000 रुपये हर महीने मैनेज किया जा सकता है। इससे भी जरूरी बात यह है कि इतनी छोटी रकम बिना किसी रुकावट के तब भी जारी रह सकती है हीं।

फिर, 50 से 75 साल की उम्र तक, हम रेगुलर मंथली इनकम के लिए 25 साल का SWP (सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान) मान लेते हैं , लगभग अपनी खुद की पेंशन बनाने जैसा।

फेज 1: SIP के जरिए कॉर्पस बनाना

– मंथली SIP: 1000 रुपये

– सालाना रिटर्न: 15%

– समय: 25 वर्ष

25 वर्षों में कुल निवेश

1000 रुपये × 12 × 25 = 3 लाख रुपये

अनुमानित रिटर्न: 24.56 लाख रुपये

50 साल की उम्र में कुल कॉर्पस: 27.56 लाख रुपये

क्या 15% रिटर्न रियलिस्टिक है?

हाँ। लंबे समय में, अलग-अलग कैटेगरी के कई अलग-अलग इक्विटी म्यूचुअल फंड ने 12–15% CAGR दिया है। क्योंकि यह 25 साल का समय है, इसलिए उदाहरण के लिए 15% मान लेना ठीक है, खासकर जब लंबे समय में पैसा बनाने के लिए इक्विटी फंड के ज़रिए इन्वेस्ट किया जा रहा हो।

50 वर्ष की उम्र तक, आपके पास सिर्फ 3 लाख रुपये के निवेश से बने 27.56 लाख रुपये होंगे। यही कंपाउंडिंग की पावर है।

फेज 2: SWP के जरिए कॉर्पस को मंथली इनकम में बदलना

अब दिलचस्प हिस्सा आता है। 50 साल की उम्र में मान लीजिए आप रेगुलर आय चाहते हैं। पूरा कॉर्पस निकालने के बजाय, आप पैसे को डेट म्यूचुअल फंड, या कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में डाल देते हैं।

माना गया रिटर्न: 7.5% सालाना

7.5% क्यों ठीक है?

अच्छी क्वालिटी वाले डेट म्यूचुअल फंड और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड ने लंबे समय में पहले से लगभग 6.5–8.5% का रिटर्न दिया है। अगर कोई निवेशक थोड़ा बेहतर रिटर्न पोटेंशियल चाहता है और छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव झेल सकता है, तो एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड थोड़ा बेहतर नतीजे देने में मदद कर सकता है।

SWP कैलकुलेशन

– शुरुआती कॉर्पस: Rs 27.56 लाख

– रिटर्न की उम्मीद : 7.5% वार्षिक

– महीने का विड्रॉल: 20000 रुपये

– समय: 25 वर्ष

25 वर्षों में कुल विड्रॉल: 20000 रुपये × 12 × 25 = 60 लाख रुपये

25 साल बाद बचा हुआ बैलेंस: लगभग 2.15 लाख रुपये

तो, कॉर्पस 25 साल तक हर महीने 20000 रुपये बनाए रखता है और फिर भी कुछ पैसे बच जाते हैं।

यह स्ट्रक्चर्ड वेल्थ यूटिलाइजशन है।

बड़ा सबक

यह उदाहरण सही नंबरों के बारे में नहीं है। यह डिसिप्लिन और समय के बारे में है। आज 1,000 रुपये कम लग सकते हैं, लेकिन 25 साल की लगातार कोशिश इसे अगले 25 सालों के लिए एक स्ट्रक्चर्ड इनकम स्ट्रीम में बदल सकती है। यह एक आसान आदत से 50 साल की फाइनेंशियल प्लानिंग है।

Disclaimer: शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या क्रिप्टोकरेंसी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।