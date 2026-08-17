8वां वेतन आयोग अब अपने काम के सबसे अहम चरण में पहुंच गया है। आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े संगठनों के साथ लगातार चर्चा और विचार-विमर्श कर रहा है। ऐसे में अब उसका फोकस केवल मांगों और सुझावों को जुटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इन सभी पहलुओं के आधार पर ऐसी सिफारिशें तैयार करने पर है, जो कर्मचारियों की सैलरी, अलाउंस और पेंशन में होने वाले बदलावों की दिशा तय करेंगी।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सबसे बड़ा सवाल अब सिर्फ यह नहीं है कि आयोग क्या सिफारिश कर सकता है। बल्कि यह है कि कमीशन अपनी रिपोर्ट कब देगा और सरकार असल में उन सिफारिशों को कब लागू कर सकती है।

सरकार ने कमीशन को अपनी सिफारिशें जमा करने के लिए पहले ही 18 महीने का समय तय कर दिया है आयोग को 3 नवंबर, 2025 के एक प्रस्ताव के ज़रिए बनाया गया था, जिसका मतलब है कि 18 महीने का समय मई 2027 को अपनी सिफारिशें जमा करने की बड़ी डेडलाइन बताता है। कमीशन की अपनी वेबसाइट भी कन्फर्म करती है कि उसे अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।

यह टाइमलाइन अब खास तौर पर इसलिए जरूरी है क्योंकि कमीशन अभी भी स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत कर रहा है, साथ ही रिसर्च, डेटा एनालिसिस, कानूनी मामलों और दूसरे तैयारी के काम पर भी काम कर रहा है।

अहम तारीख है मई 2027

आयोग की 18 महीने की डेडलाइन सिर्फ कर्मचारियों की उम्मीद नहीं है। यह सीधे सरकार के कमीशन बनाने वाले रेजोल्यूशन से आती है। राज्यसभा में एक जवाब में वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने 3 नवंबर, 2025 के रेजोल्यूशन के जरिए आयोग बनाया था और कमीशन बनने के 18 महीनों के अंदर सैलरी, अलाउंस, पेंशन और दूसरे मामलों पर सिफारिशें करेगा।

डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने भी अपनी सालाना रिपोर्ट में दोहराया है कि कमीशन को बनने के 18 महीनों के अंदर अपनी सिफारिशें देनी होंगी। इसलिए, जो कर्मचारी और पेंशनर्स संभावित टाइमलाइन तय करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए मई 2027 कमीशन की रिपोर्ट के लिए एक अहम पड़ाव है।

रिपोर्ट की डेडलाइन और लागू करने की तारीख एक जैसी नहीं

2027 में रिपोर्ट का मतलब यह नहीं है कि 2027 से सैलरी अपने आप ज्यादा हो जाएगी। यहीं से 8वें पे कमीशन को लेकर ज्यादा कन्फ्यूजन पैदा होता है। सरकार ने रिकमेन्डेशन को लागू करने की फ़ाइनल तारीख की घोषणा नहीं की है।

दिसंबर 2025 में लोकसभा में एक जवाब में वित्त मंत्रालय से खास तौर पर पूछा गया था कि क्या 8वां CPC 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा। सरकार का जवाब था कि लागू करने की तारीख सरकार तय करेगी। यह भी कहा गया कि मानी गई रिकमेन्डेशन को लागू करने के लिए सही फ़ंड दिए जाएंगे।

इसलिए, कर्मचारियों को यह नहीं मान लेना चाहिए कि आयोग सिर्फ इसलिए 1 जनवरी, 2026 से अपने आप लागू हो जाएगा क्योंकि 7वें पे कमीशन ने 10 साल का साइकिल फॉलो किया था।

सरकार की अक्टूबर 2025 की घोषणा में कहा गया था कि, आम 10-साल के साइकिल के आधार पर, आयोग की सिफारिशों का असर आम तौर पर 1 जनवरी, 2026 से होने की उम्मीद है। लेकिन यह पारंपरिक साइकिल पर आधारित एक संकेत था, न कि इस बात की पुष्टि कि उस तारीख से बदली हुई सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी।

दरअसल, सरकार की बाद की संसदीय प्रतिक्रिया ने स्थिति को और स्पष्ट कर दिया: कार्यान्वयन की तिथि सरकार द्वारा तय की जाएगी।

रिपोर्ट के बाद क्या हो सकता है?

इसलिए संभावित क्रम सिर्फ 1 जनवरी, 2026 की तारीख देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

– 3 नवंबर 2025: 8वां वेतन आयोग

– फरवरी-मार्च 2026: कमीशन ने अपने क्वेश्चनेयर के जरिए बड़े विचार मांगे। क्वेश्चनेयर एक्सरसाइज 31 मार्च को बंद हुई

– मार्च-जून 2026: कमीशन ने कर्मचारियों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स से डिटेल्ड मेमोरेंडम और रिप्रेजेंटेशन मंगाए। आखिरकार सबमिशन की डेडलाइन 15 जून तक बढ़ा दी गई।

– जून 2026 : मिले रिप्रेजेंटेशन के एनालिसिस के साथ-साथ स्टेकहोल्डर्स के साथ कमीशन की कंसल्टेशन और बातचीत जारी रही।

– अगस्त 2026: मेमोरेंडम जमा करने वाले एलिजिबल एम्प्लॉई एसोसिएशन के लिए 7 और 10 अगस्त को दिल्ली में बातचीत का एक और राउंड हुआ।

– सितंबर 2026: कमीशन ने 7-8 सितंबर को चेन्नई और 9 सितंबर को पुडुचेरी के दौरे की भी घोषणा की है, जिससे पता चलता है कि स्टेकहोल्डर्स के साथ कंसल्टेशन जारी है।

– मई 2027 तक: कमीशन को अपने बनने के 18 महीनों के अंदर अपनी रिकमेंडेशन जमा करनी होंगी।

– उसके बाद: सरकार को रिकमेंडेशन की जांच करनी होगी, यह तय करना होगा कि कौन सी रिकमेंडेशन स्वीकार की जाएं और लागू करने से पहले ज़रूरी फाइनेंशियल प्रोविजन करने होंगे यानी कि असली सैलरी और पेंशन रिवीजन रिपोर्ट के बाद आ सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार कितनी जल्दी रिकमेंडेशन को प्रोसेस और स्वीकार करती है।

लेटेस्ट कंसल्टेशन से पता चलता है कि कमीशन अभी भी इनपुट इकट्ठा कर रहा है।

क्या जांच कर रहा है कमीशन?

8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, अलाउंस, पेंशन और दूसरी सर्विस कंडीशन से जुड़े मुद्दों की जांच करने का काम सौंपा गया है। इसके काम में अपनी सिफारिशों के बड़े फाइनेंशियल और इकोनॉमिक नतीजों को देखना भी शामिल है।

इसका मतलब है कि अंतिम सिफारिशें केवल कर्मचारियों की मांगों पर आधारित नहीं होंगी। आयोग को उन मांगों को सरकार की अतिरिक्त व्यय वहन करने की क्षमता के विरुद्ध संतुलित करना होगा।

क्यों मायने रखती है लेटेस्ट कंसल्टेंट भर्ती?

कंसल्टेंट्स के लिए पात्रता नियमों को संशोधित करने के आयोग के लेटेस्ट कदम से इस स्तर पर किए जा रहे कार्य के प्रकार का भी संकेत मिलता है। स्रोत दस्तावेज में दिए गए 11 अगस्त, 2026 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, आयोग ने कंसल्टेंट्स के लिए पात्रता आवश्यकताओं को संशोधित किया है और उन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया है ज्यादा से ज्यादा उम्र 40 वर्ष; ज्यादा से ज्यादा 5 पोस्ट।

कंसल्टेंट (यंग प्रोफेशनल): 2 साल या उससे ज्यादा का संबंधित अनुभव; ज्यादा से ज्यादा उम्र 32 साल; ज्यादा से ज्यादा 16 पोस्ट।

बदले हुए स्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा 23 कंसल्टेंट की इजाजत है।

कमीशन HR और इंडस्ट्रियल रिलेशन, लॉ, IT, डेटा एनालिसिस और डेटा विज़ुअलाइज़ेशन में बैकग्राउंड वाले लोगों को ढूंढ रहा है। पे स्ट्रक्चर, कम्पनसेशन पैकेज और एस्टैब्लिशमेंट मामलों में अनुभव को खास तौर पर प्राथमिकता दी जाएगी।

यह इसलिए जरूरी है क्योंकि कमीशन को अब सिर्फ़ रिप्रेजेंटेशन लेने से आगे बढ़ना होगा। उसे उन इनपुट की स्टडी करनी होगी, डेटा की तुलना करनी होगी, सर्विस और कानूनी मुद्दों की जांच करनी होगी और आखिर में नतीजों को रिकमेंडेशन में बदलना होगा।

सोर्स डॉक्यूमेंट में यह भी कहा गया है कि कमीशन रिसर्च, जानकारी इकट्ठा करना, इनपुट इकट्ठा करना और ड्राफ्ट नोट्स तैयार करने को जरूरी स्किल मानता है, जबकि एक्सेल/स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन स्किल सभी कंसल्टेंट कैटेगरी के लिए जरूरी हैं।

कंसल्टेशन आखिरी रिकमेंडेशन नहीं हैं। कर्मचारियों को इन मीटिंग के दौरान की गई मांगों को आयोग के फैसलों के तौर पर मानने में भी सावधानी बरतनी चाहिए।

कंसल्टेशन असल में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। कर्मचारी संगठन, पेंशनर और यूनियन अपनी मांगें रख सकते हैं, लेकिन कमीशन को आखिरकार उन मांगों का आर्थिक, फिस्कल और एडमिनिस्ट्रेटिव बातों के आधार पर आकलन करना होगा।

इसलिए, किसी खास फिटमेंट फैक्टर, मिनिमम सैलरी, पेंशन में बढ़ोतरी, DA मर्जर या दूसरे फायदे के बारे में हेडलाइन को तब तक फाइनल नहीं माना जाना चाहिए, जब तक कमीशन खुद इसकी सिफारिश न करे और सरकार बाद में इसे स्वीकार न कर ले।

कमीशन के क्वेश्चनेयर और मेमोरेंडम प्रोसेस पहले ही बंद हो चुके हैं, लेकिन बातचीत का प्रोसेस जारी है। ऑफिशियल वेबसाइट पर अगस्त में दिल्ली की मीटिंग और चेन्नई और पुडुचेरी के आने वाले दौरों की लिस्ट है, जिससे पता चलता है कि कंसल्टेशन का दौर अभी भी एक्टिव है।

आयोग की रिपोर्ट जमा करने के बाद क्या होगा?

रिपोर्ट अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रिवाइज्ड सैलरी तुरंत कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में आने लगेगी।

एक बार जब कमीशन अपनी सिफारिशें जमा कर देगा, तो सरकार को उनकी जांच करनी होगी और यह तय करना होगा कि कौन सी सिफारिशें स्वीकार की जानी हैं। सिफारिशें उपलब्ध होने के बाद ही फाइनेंशियल असर भी साफ होगा।

वित्त मंत्रालय ने फरवरी में राज्यसभा को बताया था कि आयोग का फिस्कल असर तब पता चलेगा जब कमीशन अपनी सिफारिशें देगा और सरकार उन्हें मान लेगी।

इससे टाइमलाइन को समझना आसान हो जाता है:

कमीशन की रिपोर्ट → सरकारी जांच → मंज़ूरी/फैसला → फाइनेंशियल प्रोविजन → लागू करना।

सरकार यह भी तय कर सकती है कि सिफारिशें लागू हों।

पहले की तारीख से लागू होने की वजह से, शायद एरियर बन सकता है। लेकिन अभी इस बात की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं है कि यह कब लागू होगा या एरियर 1 जनवरी, 2026 से दिया जाएगा या नहीं।

तो, कर्मचारी असल में कब लागू होने की उम्मीद कर सकते हैं?

अभी के लिए कर्मचारियों को लागू होने की तारीख को उस तारीख से अलग रखना चाहिए जब रिवाइज्ड सैलरी असल में दी जाती है। सरकार ने माना है कि नॉर्मल 10-साल का साइकिल 1 जनवरी, 2026 को लागू होने की उम्मीद की तारीख की ओर इशारा करेगा।

लेकिन कमीशन के पास अपनी सिफारिशें जमा करने के लिए अपने गठन से 18 महीने तक का समय है। इससे रिपोर्ट की टाइमलाइन मई 2027 के आसपास हो जाती है। उसके बाद, सरकार को रिपोर्ट की जांच करनी होगी और लागू करने पर फैसला करना होगा। इसलिए अभी यह कहने का कोई आधार नहीं है कि जनवरी 2027 या जनवरी 2026 में रिवाइज्ड सैलरी तुरंत मिलनी शुरू हो जाएगी।

इसे देखने का एक ज़्यादा रियलिस्टिक तरीका यह है कि 2026-27 मुख्य रूप से कंसल्टेशन, एनालिसिस और रिकमेंडेशन तैयार करने का समय होगा, जबकि 2027 रिपोर्ट और उसके बाद के सरकारी फैसले के लिए अहम साल है।

अगर सरकार 1 जनवरी, 2026 से रिकमेंडेशन मान लेती है, तो कर्मचारियों को बीच के समय के लिए एरियर मिल सकता है। लेकिन यह एक संभावित नतीजा है, सरकार द्वारा घोषित कोई फैसला नहीं।

कर्मचारियों को किन खास तारीखों पर ध्यान देना चाहिए

माइलस्टोन समय आठवें सीपीसी का गठन किया गया 3 नवंबर, 2025 प्रश्नावली प्रतिक्रिया विंडो बंद हो गई है 31 मार्च, 2026 ज्ञापन/प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 जून, 2026 दिल्ली परामर्श 7 और 10 अगस्त, 2026 चेन्नई यात्रा 7-8 सितंबर, 2026 पुडुचेरी यात्रा 9 सितंबर, 2026 18 महीने की रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि लगभग मई 2027 कार्यान्वयन सरकार द्वारा अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है

इसलिए, तुरंत फोकस फाइनल सैलरी हाइक पर अटकलों के बजाय रिपोर्ट पर होना चाहिए।

आयोग को अभी भी कंसल्टेशन पूरा करना है, कर्मचारियों और पेंशनर्स से मिले रिप्रेजेंटेशन का एनालिसिस करना है, पे और पेंशन स्ट्रक्चर की जांच करनी है, फाइनेंशियल असर का आकलन करना है और अपनी रिकमेंडेशन तैयार करनी हैं। लेटेस्ट कंसल्टेंट रिक्रूटमेंट और लगातार हो रही स्टेकहोल्डर मीटिंग्स से पता चलता है कि यह काम ज्यादा इंटेंसिव रिसर्च और एनालिसिस फेज में जा रहा है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए, मई 2027 अगली बड़ी तारीख है जिस पर नजर रखनी होगी। लेकिन तब भी कमीशन की रिपोर्ट सिर्फ एक कदम होगी। इसे लागू करने की आखिरी तारीख इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार सिफारिशों की जांच और उन्हें स्वीकार करने के बाद क्या फैसला करती है।

आसान शब्द में कहे तो: 8वें वेतन कमीशन का 18 महीने का कार्यकाल मई 2027 के आसपास खत्म हो रहा है, लेकिन अभी भी इसे लागू करने की कोई ऑफिशियल तारीख तय नहीं है। 1 जनवरी, 2026 वह तारीख है जो आम तौर पर 10 साल के पे रिवीजन साइकिल से जुड़ी होती है, यह बदली हुई सैलरी के पेमेंट की पक्की तारीख नहीं है।

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सरकारी कर्मचारियों की तरह अब केंद्रीय पेंशनर्स की नजर भी 8वें वेतन आयोग पर टिकी है। हालांकि इस बार चर्चा सिर्फ पेंशन बढ़ने तक सीमित नहीं है। देश के कई पेंशनर संगठन पेंशन तय करने के तरीके, उम्र के आधार पर अतिरिक्त राहत, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) जैसे मुद्दों को भी आयोग के सामने उठा रहे हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…