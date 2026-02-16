8th Pay Commission News: सरकार ने जब से 8वां वेतन आयोग के गठन को नोटिफाई किया है, तब से लाखों केंद्र सरकार के पेंशनर्स को एक सवाल परेशान कर रहा है। क्या 31 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले रिटायर हुए लोग नए पेंशन रिवीजन के तहत कवर होंगे?

वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा मौजूदा पेंशन नियमों को वैलिडेट करने के बाद यह चिंता और बढ़ गई, जिससे कुछ तबकों में यह अंदाजा लगाया जाने लगा कि पुराने और नए पेंशनर्स के बीच फर्क किया जा सकता है। अब वित्त मंत्रालय ने संसद में अपनी स्थिति साफ कर दी है।

संसद में क्या पूछा गया?

लोकसभा में एक सदस्य ने खास तौर पर पूछा: “क्या 31 दिसंबर 2025 को या उससे पहले रिटायर हुए सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के तहत उनकी पेंशन में रिवीजन के लिए कवर किए जाने की संभावना है?”

यह रिटायरमेंट की तारीख और 8वें CPC के कामकाज के आधार पर पेंशनर्स के बीच संभावित फर्क के बारे में सवालों के एक बड़े सेट का हिस्सा था।

वित्त मंत्रालय ने क्या कहा?

लोकसभा में जवाब देते हुए, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सरकार का स्टैंड साफ किया।

सरकार ने कहा, “8th CPC को सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की सैलरी, अलाउंस, पेंशन वगैरह पर अपनी सिफारिशें करने का अधिकार दिया गया है।”

इसका मतलब है कि 8वें वेतन आयोग के अधिकार में सैलरी और अलाउंस के साथ पेंशन भी साफ तौर पर शामिल है।

सरकार ने यह भी कहा कि पेंशन के मामले सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ (पेंशन) रूल्स, 2021 और सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ (एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन) रूल्स, 2023 के तहत आते हैं। पेंशन में बदलाव सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए आम ऑर्डर के ज़रिए किया जाता है, जिसमें पे कमीशन की मानी हुई सिफारिशों को लागू करना भी शामिल है।

खास बात यह है कि वित्त मंत्रालय ने साफ किया, “फाइनेंस एक्ट, 2025 के पार्ट-IV ने मौजूदा सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ (पेंशन) रूल्स और पेंशन लायबिलिटीज़ को कंट्रोल करने वाले प्रिंसिपल्स को वैलिडेट किया है… और यह मौजूदा सिविल या डिफेंस पेंशन में कोई बदलाव नहीं करता है।”

आसान शब्दों में कहें तो, वित्त अधिनियम ने पेंशनर्स के बीच कोई नया फर्क नहीं किया।

क्यों बढ़ीं पेंशन रिवीजन की चिंताएं?

8वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन और फाइनेंस एक्ट, 2025 के पास होने के तुरंत बाद पेंशनर्स में चिंता शुरू हो गई।

कई रिटायर लोगों को डर था कि: 1 जनवरी 2026 जैसी कट-ऑफ डेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो लोग लागू होने से पहले रिटायर हो गए थे, उन्हें पूरा फायदा नहीं मिल सकता है। सरकार रिटायरमेंट डेट के आधार पर पेंशनर्स की अलग-अलग कैटेगरी बना सकती है।

यह चिंता नई नहीं है। पिछले पे कमीशन के दौरान भी पिछले और आने वाले रिटायर लोगों के बीच बराबरी को लेकर ऐसी ही बहसें उठी थीं। हालांकि, नई सफाई से यह साफ हो गया है कि 8वें वेतन आयोग का मैंडेट पेंशन को भी कवर करता है। आखिरी डिटेल्स कमीशन की सिफारिशों और सरकार द्वारा मानी गई सिफारिशों पर निर्भर करेंगी।

क्या 8वें वेतन ने काम करना शुरू कर दिया है?

सरकार ने पार्लियामेंट को बताया कि उसने 3 नवंबर, 2025 के एक रेजोल्यूशन के जरिए 8वें वेतन आयोग के गठन और उसके टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस (ToR) को पहले ही नोटिफ़ाई कर दिया है।

नोटिफ़िकेशन के मुताबिक, कमीशन के पास गठन की तारीख से अपनी सिफारिशें जमा करने के लिए 18 महीने का समय है और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की सैलरी, अलाउंस और पेंशन पर सिफारिशें करने का काम सौंपा गया है। हालांकि डिटेल्ड सिफारिशें अभी आनी बाकी हैं, लेकिन कमीशन के फ़ॉर्मल गठन का मतलब है कि प्रोसेस शुरू हो गया है।

31 दिसंबर, 2025 से पहले रिटायर हुए पेंशनर्स के लिए इसका क्या मतलब है?

संसद के जवाब के आधार पर, ऐसा कोई संकेत नहीं है कि 2026 से पहले रिटायर हुए लोगों को बाहर रखा जाएगा। 8वें CPC को खास तौर पर पेंशन की जांच करने का आदेश दिया गया है। मौजूदा पेंशन नियम वैसे ही रहेंगे। हालांकि, पेंशन रिविजन का सही स्ट्रक्चर – जिसमें फॉर्मूला, फिटमेंट फैक्टर या पैरिटी प्रोविजन शामिल हैं – कमीशन के अपनी रिपोर्ट जमा करने के बाद ही पता चलेगा।

फिलहाल, जो पेंशनर्स 31 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले रिटायर हुए हैं, वे इस बात से कुछ राहत महसूस कर सकते हैं कि पेंशन रिवीजन पूरी तरह से 8वें CPC के दायरे में आता है।

