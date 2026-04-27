8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह अपने 1.2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को गुड न्यूज देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 2% बढ़ोतरी को मंजूरी दी। यह हालांकि यह आम बात लगती है, लेकिन इस घोषणा का खास महत्व है क्योंकि यह 7वें वेतन आयोग के 31 दिसंबर, 2025 को आधिकारिक तौर पर खत्म होने के बाद पहला डीए रिवीजन है।

इस समय ने कर्मचारियों के बीच एक जरूरी सवाल खड़ा कर दिया है, जब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें आखिरकार लागू होंगी, तो ट्रांजिशन पीरियड के दौरान जमा हुए डीए को कैसे ट्रीट किया जाएगा?

8वें वेतन आयोग की टाइम लाइन

18 महीने के कार्यकाल के साथ बने 8वें वेतन आयोग के 2027 के मध्य तक अपनी रिपोर्ट देने की उम्मीद है। पिछले उदाहरणों के आधार पर आम तौर पर सरकार सिफारिशों को रिव्यू करने और लागू करने में 6-8 महीने लगाती है यानी नया पे स्ट्रक्चर जनवरी 2028 के आसपास (अब से लगभग 24 महीने बाद) लागू हो सकता है।

इस बदलाव के समय में, कर्मचारियों को उनकी मौजूदा 7वें वेतन आयोग की बेसिक सैलरी के आधार पर डीए में बढ़ोतरी मिलती रहेगी। सरकार साल में दो बार डीए में बदलाव की घोषणा करती है, इसलिए 8वें वेतन आयोग लागू होने से पहले कर्मचारियों को लगभग तीन और डीए बढ़ोतरी की उम्मीद हो सकती है।

मान लें कि हर बढ़ोतरी से 2% मिलता है, तो लागू होने तक डीए मौजूदा 60% से बढ़कर 66% हो जाएगा।

क्यों जरूरी है डीए मर्जर?

हर पे कमीशन एक स्टैंडर्ड तरीका अपनाता है, जब नई सिफारिशें लागू होती हैं, तो मौजूदा DA परसेंटेज को बेसिक पे में मिला दिया जाता है और डीए को जीरो पर रीसेट कर दिया जाता है। यह मर्जर भविष्य की सभी सैलरी कैलकुलेशन का आधार बनता है।

अब कन्फ्यूजन एक जरूरी बात पर है। क्या जनवरी 2026 और जनवरी 2028 के बीच जमा हुआ डीए पुराने 7वें वेतन आयोग बेसिक पे पर कैलकुलेट किया जाएगा या कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2026 से लागू होने वाले फिर से कैलकुलेट किए गए मर्ज किए गए बेसिक पे के आधार पर एरियर मिलेगा?

कैलकुलेशन के तरीकों में अंतर के कारण हर कर्मचारी के लिए हजारों रुपये का एरियर हो सकता है।

सिनेरियो 1: डीए सिर्फ लागू होने पर मर्ज किया गया

इस सिनेरियो में सरकार डीए को बेसिक पे के साथ तभी मर्ज करेगी जब जनवरी 2028 में 8वें पे कमीशन की सिफारिशें लागू होंगी।

चलिए 18000 रुपये की मौजूदा बेसिक सैलरी वाले लेवल 1 कर्मचारी के लिए कैलकुलेट करते हैं:

मौजूदा पोजीशन (दिसंबर 2025):

– बेसिक पे: 18000 रुपये

– डीए 60% = 10,800 रुपये

तीन और डीए बढ़ोतरी के बाद (जनवरी 2028):

DA 66% (60% + 2% + 2% + 2%) तक पहुंचता है

– डीए अमाउंट: 11880 रुपये

जनवरी 2028 से नया बेसिक पे:

18,000 रुपये + 11,880 रुपये = 29,880 रुपये

डीए जीरो पर रीसेट हो जाता है

ट्रांजिशन के दौरान डीए कैलकुलेशन (जनवरी 2026 से दिसंबर तक) 2027):

18,000 रुपये पर हर 2% डीए बढ़ोतरी = 360 रुपये प्रति महीना

24 महीनों के लिए (मान लें कि जनवरी 2028 में लागू होगा):

– कुल मिला डीए: 360 रुपये × 24 = 8,640 रुपये

इस सिनेरियो में, कर्मचारियों को पूरे ट्रांजिशन के दौरान उनकी मौजूदा बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट किया गया DA मिलता है, जिसमें कोई एक्स्ट्रा एरियर नहीं होता है।

सिनेरियो 2: जनवरी 2026 से डीए को पिछली तारीख से मर्ज किया गया

इस सिनेरियो में, सरकार 1 जनवरी, 2026 से DA को मर्ज करती है जिस तारीख को 7वें पे कमीशन का टर्म खत्म हुआ था और बदले हुए बेसिक पे पर एरियर कैलकुलेट करती है।

– लेवल 1 कर्मचारी के लिए कैलकुलेशन:

31 दिसंबर, 2025 को DA पोजीशन:

– बेसिक पे: 18,000 रुपये

– DA: 58% = 10,440 रुपये

1 जनवरी, 2026 से मर्ज किया गया बेसिक पे:

– 18,000 + 10,440 = 28,440 रुपये

1 जनवरी, 2026 से DA ज़ीरो पर रीसेट हो जाएगा

मर्ज किए गए बेसिक पर पहली DA बढ़ोतरी (जनवरी-जून 2026):

28,440 रुपये का 2% = 568.80 रुपये प्रति महीना

ट्रांज़िशन के दौरान DA कैलकुलेशन (जनवरी 2026 से दिसंबर 2027):

मर्ज किए गए बेसिक पर महीने का DA: 568.80 रुपये

24 महीनों के लिए: 568.80 रुपये × 24 = 13,651.20 रुपये

सिनेरियो 1 से तुलना:

– सिनेरियो 1 में मिला DA: 8,640 रुपये

– सिनेरियो 2 में मिला DA: 13,651.20 रुपये

एरियर का अंतर: 5,011.20 रुपये

इसका मतलब है कि अगर सरकार जनवरी 2026 से रेट्रोस्पेक्टिव DA कैलकुलेशन अपनाती है, तो लेवल 1 कर्मचारी को 5,000 रुपये से ज्यादा एरियर मिल सकता है।

ज़्यादा सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए, एरियर का अंतर उसी अनुपात में ज़्यादा होगा।

पिछले ट्रेंड क्या बताते हैं?

7वें पे कमीशन के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, जब 1 जनवरी, 2016 से सिफारिशें लागू की गईं, तो देरी से लागू होने से होने वाले एरियर को बदले हुए पे स्ट्रक्चर के आधार पर कैलकुलेट किया गया था। कर्मचारियों को यह अंतर लागू होने की तारीख से मिला, न कि असल में लागू होने की तारीख से।

6वें पे कमीशन और 5वें पे कमीशन ने भी इसी तरह के तरीके अपनाए। हर मामले में, एरियर को कमीशन की लागू होने की तारीख से मर्ज किए गए बेसिक पे पर कैलकुलेट किया गया, भले ही असल में लागू होने में महीनों लग गए।

कई पे कमीशन में यह एक जैसा तरीका बताता है कि कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2026 से मर्ज किए गए बेसिक पे पर कैलकुलेट किया गया DA एरियर मिलने की संभावना है।

5,000 रुपये का सवाल

लेवल 1 कर्मचारियों के लिए 5,011 रुपये का एरियर का अंतर एक बड़ी रकम है। ज्यादा पे लेवल के लिए, यह अंतर काफी बढ़ जाता है।

अगर सरकार पहले से चली आ रही परंपरा को मानती है, तो 8वें पे कमीशन की सिफारिशें लागू होने पर 1.2 करोड़ से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई और पेंशनर्स को यह एरियर एक साथ मिलेगा।

हालांकि, जब तक कमीशन अपनी रिपोर्ट जमा नहीं कर देता और सरकार इसे लागू करने के ऑर्डर जारी नहीं कर देती, तब तक ट्रांज़िशन पीरियड के DA का सही ट्रीटमेंट पक्का नहीं है। पिछले पे कमीशन के कम्युनिकेशन और लागू करने के डॉक्यूमेंट्स से अच्छे इंडिकेटर मिलते हैं, लेकिन आखिरी फैसला सरकार को करना है।

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8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया में तेजी आने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगें सरकार के सामने रखनी शुरू कर दी हैं। इनमें से कुछ मांगें कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर, भत्तों और पेंशन लाभों को काफी हद तक बदल सकती हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[ डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल पिछले पे कमीशन लागू करने के पैटर्न और पब्लिक में मौजूद सरकारी डॉक्यूमेंट्स के एनालिसिस पर आधारित है। ट्रांज़िशन पीरियड के दौरान महंगाई भत्ते (DA) का असल ट्रीटमेंट और एरियर का कैलकुलेशन 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और उसके बाद के सरकारी ऑर्डर से तय होगा। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे कन्फ़र्म जानकारी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ़ एक्सपेंडिचर और मिनिस्ट्री ऑफ फ़ाइनेंस के ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें। बताए गए कैलकुलेशन लेवल 1 कर्मचारी के लिए सिर्फ़ उदाहरण हैं और असल रकम लागू करने के समय पे लेवल, मौजूदा बेसिक पे और फ़ाइनल डीए परसेंटेज के आधार पर अलग हो सकती है। ]