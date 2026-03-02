8वें वेतन आयोग की बात जब भी आती है, तो सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर की होती है। लेकिन इतिहास बताता है कि अगर इस नंबर को अकेले देखा जाए, तो यह थोड़ा भ्रम पैदा कर सकता है। कई सरकारी कर्मचारियों का मानते हैं कि अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 या 2.8 है, तो उनकी सैलरी 150% या उससे ज्यादा बढ़ जाएगी। असल में ऐसा नहीं है, आइए इसे आसानी से समझते हैं…

फिटमेंट फैक्टर का मतलब सीधे सैलरी में उछाल नहीं

फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है जो आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी पर लगाया जाता है ताकि बदले हुए पे स्ट्रक्चर के तहत आपकी नई बेसिक सैलरी तय हो सके।

लेकिन यहां एक दिक्कत है –

नया वेतन आयोग लागू होने से पहले कर्मचारियों को पहले से ही Dearness Allowance (DA) मिल रहा होता है, यह महंगाई से जुड़ा एक हिस्सा है जो हर छह महीने में बढ़ता रहता है।

जब तक नया वेतन लागू होता है, तब तक डीए अक्सर बेसिक सैलरी का 50%, 100% या 125% तक पहुंच जाता है। जब नया पे स्ट्रक्चर लागू होता है, तो जमा हुआ DA पहले बेसिक पे में मिलाया जाता है और फिर फिटमेंट फैक्टर लगाया जाता है और सिर्फ बचा हुआ हिस्सा ही असली बढ़ोतरी बनता है।

7वें वेतन आयोग के दौरान क्या हुआ था?

7वें पे कमीशन के तहत –

फिटमेंट फैक्टर: 2.57

बेसिक पे में मिलाने पर DA 125% तक पहुंच गया।

उदाहरण –

– बेसिक पे: 7000 रुपये

– 125% पर डीए: 8750 रुपये

– पहले से मिल रहा टोटल: 15750 रुपये

2.57× गुणा करने के बाद –

– नया बेसिक: 18000 रुपये

– असली बढ़ोतरी: 18000 – Rs 15750 = 2250 रुपये

– असली बढ़ोतरी लगभग 14.3% थी।

तो जबकि 2.57× 157% की बढ़ोतरी जैसा लगता है, असल में बढ़ोतरी सिर्फ लगभग 14% थी।

अलग-अलग पे कमीशन ने असल में कितनी बढ़ोतरी की-

– 6वें वेतन आयोग ने सबसे ज़्यादा 54% की असली बढ़ोतरी दी।

– 7वें वेतन आयोग ने सबसे कम बढ़ोतरी दी।

– 8वें वेतन आयोग के अनुमान का अनुमान लगाते समय यह पुराना पैटर्न जरूरी है।

8वां वेतन आयोग: लेवल 1 सैलरी का अनुमान

अभी की स्थिति

– अभी की बेसिक सैलरी (लेवल 1): 18000 रुपये

– अभी का DA: 58%

8वें वेतन आयोग के आने में कम से कम 18–24 महीने लगने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि DA में लगभग चार और बदलाव होंगे।

मान लें कि लागू होने से पहले DA लगभग 68% तक पहुंच जाता है-

18000 रुपये का 68% = 12,240 रुपये

8वें वेतन आयोग से पहले कुल सैलरी: 18000 रुपये + 12240 रुपये = 30240 रुपये

यह 30240 रुपये वह है जो कर्मचारी पे रिवीजन से पहले ही कमा रहा होगा।

सिनेरियो 1: फिटमेंट फैक्टर 1.9

नया बेसिक कैलकुलेशन:

– 18,000 रुपये × 1.9 = 34,200 रुपये

– असली बढ़ोतरी: 34,200 रुपये – 30,240 रुपये = 3,960 रुपये

– परसेंट बढ़ोतरी: 13% असली बढ़ोतरी

तो 1.9× बड़ा दिखने के बावजूद, असल फायदा मामूली है।

सिनेरियो 2: फिटमेंट फैक्टर 2.57 (7वें वेतन आयोग जैसा ही)

– 18,000 × 2.57 = 46260 रुपये

– असली बढ़ोतरी: 46260 – 30240 रुपये = 16020 रुपये

– परसेंट बढ़ोतरी: 53% असली बढ़ोतरी

यह सिनेरियो 1 से काफी बेहतर है।

सिनेरियो 3: फिटमेंट फैक्टर 2.86

– 18,000 रुपये × 2.86 = 51,480 रुपये

– वास्तविक वृद्धि: 51480 रुपये – 30240 रुपये = 21240 रुपये

– प्रतिशत वृद्धि: 70% वास्तविक वृद्धि

इतना जरूरी क्यों है DA मर्जर?

लागू होने से पहले DA जितना ज्यादा होगा, “असली उछाल” उतना ही कम होगा, क्योंकि कर्मचारियों को पहले से ही महंगाई का मुआवजा मिल रहा है। फिटमेंट फैक्टर को पहले DA को एब्जॉर्ब करना होगा। सिर्फ़ ज्यादा होने पर ही असली नई इनकम बनती है। इसीलिए पहले 2.57× फ़ैक्टर से सिर्फ 14% असली फ़ायदा हुआ था।

जरूरी बात

फिटमेंट फैक्टर सिर्फ बेसिक पे पर लागू होता है। फ़ाइनल टेक-होम सैलरी में HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और दूसरे स्पेशल अलाउंस भी शामिल होते हैं, इसलिए टोटल ग्रॉस सैलरी पर असर अलग-अलग हो सकता है।

