8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स काफी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने इस बीच इसको लेकर संसद में जवाब दिया है। सरकार ने दोहराया है कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission ) पहले ही आधिकारिक रुप से बन चुका है और एक तय टाइमफ्रेम में अपनी सिफारिशें देगा। जबकि संसद के सदस्यों ने रिव्यू के तहत खास एरिया और पैनल के प्रपोजल को लागू करने के रोडमैप पर स्पष्टता मांगी है।

यह स्पष्टीकरण मंगलवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में आया, जहां फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 8वें सेंट्रल पे कमीशन के स्टेटस, स्कोप, टाइमलाइन और फिस्कल असर पर कुछ सवालों के जवाब दिए।

संसद ने समीक्षा क्षेत्रों और रोलआउट प्लान पर स्पष्टता मांगी

सदस्यों ने संसद में यह मुद्दा उठाते हुए सरकार से न सिर्फ कमीशन के मौजूदा स्टेटस के बारे में बताने को कहा, बल्कि यह भी बताने को कहा कि वह असल में क्या जांच करेगा और उसकी सिफारिशें कितनी जल्दी एम्प्लॉइज और पेंशनर्स के लिए असल फायदे में बदलेंगी।

खास सवालों में, सांसदों ने खास तौर पर “CPC द्वारा रिव्यू के तहत खास एरिया, जिसमें पे स्केल, अलाउंस और पेंशन स्ट्रक्चर में प्रपोज़्ड बदलाव शामिल हैं” और “CPC रिपोर्ट जमा करने के लिए प्रपोज़्ड टाइमलाइन और उसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार का रोडमैप” के बारे में डिटेल्स मांगी।

ये सवाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों की चिंताओं की जड़ हैं, जिनमें से कई जानना चाहते हैं कि सैलरी और पेंशन में बदलाव कब से लागू होंगे।

सरकार ने कमीशन को नोटिफाई करने 18 महीने की टाइमलाइन की पुष्टि

वित्त मंत्रालय की ओर से जवाब देते हुए, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार ने पहला फॉर्मल कदम पहले ही उठा लिया है।

मंत्री ने अपने जवाब में कहा, “सरकार ने 8वें सेंट्रल पे कमीशन (CPC) के गठन के लिए 03.11.2025 का रेज़ोल्यूशन नोटिफाई कर दिया है।”

उन्होंने आगे कहा कि कमीशन को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सैलरी, अलाउंस, पेंशन और दूसरे संबंधित सर्विस मामलों की जांच करने का काम सौंपा गया है और उसे एक साफ डेडलाइन दी गई है। जवाब के अनुसार, 8वें CPC से उम्मीद है कि वह अपने गठन के 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें देगा।

इससे रिपोर्ट जमा करने का समय तेजी से बढ़ रहा है, हालांकि सरकार ने इस स्टेज पर किसी अंतरिम माइलस्टोन या लागू करने के फेज का संकेत नहीं दिया है।

फिस्कल असर पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं

सांसदों ने यह भी पूछा कि क्या सरकार ने यूनियन बजट पर पे कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के संभावित असर का अंदाजा लगाया है।

इस पर सरकार ने कहा कि लागत के बारे में नंबर लगाना अभी जल्दबाजी होगी। मंत्री ने कहा कि “8th CPC द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद ही 8th CPC का फिस्कल असर पता चलेगा।”

इससे पता चलता है कि कोई भी बजट प्लानिंग तभी होगी जब कमीशन अपनी रिपोर्ट जमा कर देगा और सरकार यह आखिरी फैसला लेगी कि किन सिफारिशों को स्वीकार किया जाए।

अभी कहां है 8वां वेतन आयोग

8वां वेतन आयोग को नवंबर 2025 में औपचारिक रूप से नोटिफाई किया गया था, जो 7वें वेतन आयोग के लगभग एक दशक बाद है। इसके काम में सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए पे स्केल, अलाउंस, पेंशन स्ट्रक्चर और संबंधित सर्विस कंडीशंस में बदलाव शामिल हैं।

सरकार द्वारा बताई गई 18 महीने की टाइमलाइन को देखते हुए, कमीशन की रिपोर्ट 2027 में कभी भी आने की उम्मीद है, जब तक कि प्रोसेस में तेजी नहीं लाई जाती।

हड़ताल के आह्वान से सरकार पर दबाव बढ़ा

जैसे ही कमीशन अपना काम शुरू कर रहा है, सरकार पर कर्मचारी यूनियनों का दबाव बढ़ रहा है। कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ एंड वर्कर्स (CCGEW) ने 12 फरवरी, 2026 को पूरे देश में एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया है, जिसमें वेतन और पेंशन के मुद्दों पर तेजी से कार्रवाई की मांग की गई है।

मुख्य मांगों में 20% अंतरिम राहत, 50% महंगाई भत्ते को बेसिक वेतन में मिलाना और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को खत्म करके पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) लागू करना शामिल है। यूनियनें 8वें वेतन आयोग के लिए जल्दी और कर्मचारियों के अनुकूल टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस के लिए भी दबाव डाल रही हैं।

यह हड़ताल नए लेबर कोड के खिलाफ़ सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के बड़े विरोध के साथ हो रही है, जिससे सरकारी दफ़्तरों और एडमिनिस्ट्रेटिव सेवाओं में रुकावट की संभावना बढ़ गई है। कुछ बैंकों ने पहले ही ग्राहकों को हड़ताल के दिन सेवा पर पड़ने वाले संभावित असर के बारे में आगाह कर दिया है।

संसद द्वारा जवाब मांगे जाने और यूनियनों द्वारा सड़कों पर दबाव बढ़ाने के साथ, आने वाले महीनों में 8वें वेतन आयोग के काम की गति और दिशा पर कड़ी नज़र रखी जाएगी।

