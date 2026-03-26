8th Pay Commission News: सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर अहम अपडेट दिया है। लोकसभा में वित्त मंत्रालय की ओर से दिए गए लिखित जवाब में बताया गया कि आयोग की सिफारिशें एक तय समयसीमा में सरकार को सौंपी जाएंगी।

इससे यह संकेत मिला है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, अलाउंस और पेंशन में बदलाव का रोडमैप धीरे-धीरे साफ हो रहा है।

संसद में सरकार ने स्थिति और टाइमलाइन की जानकारी दी

23 मार्च, 2026 को एक अनस्टार्ड सवाल (नंबर 4851) का जवाब देते हुए, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8वें वेतन आयोग के गठन, स्कोप और टाइमलाइन से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए।

पैनल के अपॉइंटमेंट और गठन की स्थिति पर मंत्री ने कहा, “सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए 03.11.2025 के प्रस्ताव को नोटिफाई कर दिया है, साथ ही चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी है…”

इससे यह कन्फर्म होता है कि कमीशन पहले ही औपचारिक रूप से बन चुका है और उसकी लीडरशिप भी तय हो चुकी है।

सैलरी, भत्ते, पेंशन

सरकार ने 8वें वेतन आयोग के बड़े काम को भी दोहराया। जवाब के अनुसार, पे पैनल “केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन, आदि जैसे अलग-अलग मुद्दों पर अपनी सिफारिशें करेगा।”

इसका मतलब है कि कमीशन बेसिक पे, महंगाई भत्ता स्ट्रक्चर, पेंशन और उससे जुड़े फायदों सहित सैलरी के सभी मुख्य हिस्सों का रिव्यू करेगा और उनमें बदलाव की सिफारिश करेगा।

18 महीने की डेडलाइन

एक मुख्य अपडेट रिपोर्ट जमा करने की टाइमलाइन पर है। मंत्री ने पहले की घोषणा को दोहराया कि पैनल “अपने गठन के 18 महीने के अंदर” अपनी रिपोर्ट जमा करेगा।

इससे असल में यह तय हो जाता है कि कर्मचारी कब तक सिफारिशों को फाइनल करने की उम्मीद कर सकते हैं।

लागू करने की टाइमलाइन का क्या?

हालांकि सरकार ने कोई तय लागू करने का रोडमैप नहीं दिया है, लेकिन 18 महीने की टाइमलाइन बताती है कि रिपोर्ट कब तक तैयार हो सकती है। आम तौर पर सबमिट करने के बाद सरकार रिव्यू करती है और फिर लागू करने का फैसला करती है।

फिस्कल असर पर, सरकार ने साफ किया कि अभी तक कोई अनुमान फाइनल नहीं किया गया है, “8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का फिस्कल असर तब पता चलेगा, जब 8वें वेतन आयोग सिफारिशें कर देगा और सरकार उन्हें मान लेगी।”

क्वेश्चनेयर की डेडलाइन बढ़ाई

सरकार ने 8वें वेतन आयोग द्वारा जारी 18-पॉइंट वाले क्वेश्चनेयर पर जवाब देने की डेडलाइन बढ़ा दी है। नई डेडलाइन 31 मार्च 2026 है, क्योंकि पिछली टाइमलाइन 16 मार्च को खत्म हो गई थी।

सभी जवाब ऑफिशियल MyGov पोर्टल के जरिए सबमिट किए जाने चाहिए। सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स, एसोसिएशन और यूनियन समेत सभी स्टेकहोल्डर्स से इनपुट मांगे हैं।

अभी 8वें वेतन आयोग पर क्या चल रहा है?

8वें वेतन आयोग को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हेड कर रही हैं और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के पे स्ट्रक्चर का रिव्यू करने का काम सौंपा गया है। अभी की उम्मीदों के मुताबिक, बदले हुए पे स्केल 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की संभावना है, हालांकि आखिरी फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि रिपोर्ट कब जमा की जाती है और कब स्वीकार की जाती है।

कर्मचारी यूनियनों की प्रमुख मांगें

फिटमेंट फैक्टर

कर्मचारी यूनियनों ने 3.0 से 3.25 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जिससे सैलरी काफी बढ़ सकती है।

मिनिमम सैलरी

इससे मिनिमम सैलरी लगभग 57000 हो सकती है, कुछ अनुमानों के मुताबिक बेसिक सैलरी में 66% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

पेंशन सुधार

यूनियनों ने NPS को खत्म करने और पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल करने की मांग की है।

अगर ये मांगें थोड़ी भी मान ली जाती हैं, तो लाखों कर्मचारियों और रिटायर लोगों की सैलरी और पेंशन पर इसका बड़ा असर पड़ेगा।

[ डिस्क्लेमर: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें (जिसमें सैलरी, अलाउंस या पेंशन में कोई भी बदलाव शामिल है) पैनल के अपनी रिपोर्ट जमा करने और सरकार के लागू करने पर फैसला लेने के बाद ही फाइनल होंगी। बताई गई जानकारी ऑफिशियल बयानों और चल रहे डेवलपमेंट पर आधारित है और प्रोसेस के आगे बढ़ने के साथ बदल सकती है। ]

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