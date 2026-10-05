8th Pay Commission Update: 8वें केंद्रीय आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले फायदों के बारे में और ज्यादा जानकारी मांगना शुरू कर दिया है। इस नई प्रक्रिया में ‘सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम’ (CGEGIS) पर खास ध्यान दिया जा रहा है।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने 1 अक्टूबर, 2026 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। इसमें आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों से कहा गया है कि वे CGEGIS से जुड़ी जानकारी 8वें वेतन आयोग को दें।

सीपीडब्ल्यूडीके इस निर्देश में कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग ने मंत्रालय के तहत आने वाले कार्यालयों से CGEGIS के बारे में जानकारी मांगी है। संबंधित एसडीजी और एडीजी से कहा गया है कि वे तय फॉर्मेट (एनेक्शर-M) में 9 अक्टूबर तक जानकारी जमा करें।

यह एक अहम घटनाक्रम है क्योंकि वेतन आयोग अभी अपनी सिफारिशों पर काम करते हुए अलग-अलग सरकारी विभागों से जानकारी इकट्ठा कर रहा है।

क्या है 8वां वेतन आयोग?

8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन सरकार ने नवंबर 2025 में औपचारिक रूप से किया था। इसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं, जबकि प्रो. पुलक घोष इसके पार्ट-टाइम सदस्य और पंकज जैन सदस्य-सचिव हैं।

आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, रिटायरमेंट के फायदे और सेवा की अन्य शर्तों से जुड़े मुद्दों की जांच करने का काम सौंपा गया है।

सरकार ने कहा है कि आयोग अपने गठन के 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें सौंप देगा। इसके काम की शर्तों में देश की आर्थिक स्थिति, वित्तीय समझदारी और अपनी सिफारिशों के वित्तीय असर जैसे कारकों पर विचार करना भी शामिल है।

CGEGIS डेटा की मांग

CPWD के हालिया मेमोरेंडम में CGEGIS के फायदों में किसी बढ़ोतरी या बदलाव की घोषणा नहीं की गई है। इसके बजाय, यह डेटा इकट्ठा करने की एक प्रक्रिया है।

CPWD ने कार्यालयों से कहा है कि वे जरूरी जानकारी “एनेक्शर-M में दिए गए तय प्रोफार्मा के अनुसार” उपलब्ध कराएं। जानकारी 9 अक्टूबर तक CPWD को भेजनी है।

कर्मचारियों के लिए यह बात इसलिए अहम है क्योंकि CGEGIS सरकारी नौकरी से जुड़े फायदों में से एक है और अब यह उन चीजों में शामिल है जिनकी समीक्षा पे कमीशन (वेतन आयोग) कर रहा है।

8वें CPC ने स्टेकहोल्डर्स (हितधारकों) के साथ बातचीत के कई दौर पूरे कर लिए हैं। इसने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, संगठनों और अन्य स्टेकहोल्डर्स से मेमोरेंडम और सुझाव मांगे थे और इन्हें जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 जून, 2026 कर दी गई थी।

कमीशन जमीनी स्तर पर भी बातचीत कर रहा है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर 7-8 अक्टूबर, 2026 को बेंगलुरु और उसके बाद 22-23 अक्टूबर, 2026 को मुंबई के दौरे की जानकारी दी गई है।

इसलिए, अभी के लिए, CGEGIS से जुड़ी इस गतिविधि को 8वें पे कमीशन की चल रही डेटा इकट्ठा करने और बातचीत की प्रक्रिया का हिस्सा माना जाना चाहिए, न कि CGEGIS या कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य फायदों पर कोई अंतिम फैसला।

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[ डिस्क्लेमर: यह लेख 1 अक्टूबर, 2026 के CPWD ऑफिस मेमोरेंडम और 8वें सेंट्रल पे कमीशन के बारे में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। डेटा इकट्ठा करने की इस प्रक्रिया को CGEGIS के फायदों, योगदान की दरों या कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य फायदों में किसी बदलाव की पुष्टि के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। अंतिम सिफारिशें और फैसले 8वें पे कमीशन और सरकार द्वारा लिए जाएंगे। ]