8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2026 से बढ़ाकर अब 31 मई 2026 कर दी है।

8वें केंद्रीय वेतन आयोग के पोर्टल पर पब्लिश नोटिस में लिखा है, “मंत्रालयों, डिपार्टमेंट, यूटी और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वाले ऑफिस के ऑथराइज्ड/नॉमिनेटेड नोडल/सब-नोडल ऑफिसर जो 8वें वेतन आयोग को अपना रिप्रेजेंटेशन/मेमोरेंडम/सुझाव जमा करना चाहते हैं, वे ‘मिनिस्ट्री/डिपार्टमेंट/यूनियन टेरिटरी (UT)’ कैटेगरी के तहत एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ऐसा कर सकते हैं।”

“जवाब जमा करने की आखिरी तारीख 31 मई, 2026 (रविवार) है। सभी सबमिशन सिर्फ ऊपर दिए गए लिंक के ज़रिए ही किए जाने हैं। मेमोरेंडम की पेपर बेस्ड मेमोरेंडम/हार्ड कॉपी/PDF/ईमेल पर कमीशन विचार नहीं कर रहा है/उन पर विचार नहीं कर रहा है।”

यह कदम नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के स्टाफ साइड की रिक्वेस्ट के बाद उठाया गया है, जो कर्मचारियों के हितों को रिप्रेजेंट करती है।

क्यों बढ़ाई गई डेडलाइन?

कई कर्मचारी ऑर्गनाइजेशन ने ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपने इनपुट सबमिट करते समय टेक्निकल दिक्कतों को फ़्लैग किया था, जिसके बाद कमीशन ने टाइमलाइन बढ़ाने का फैसला किया। कमीशन के मुताबिक, इसका मकसद यह पक्का करना है कि सभी स्टेकहोल्डर्स को अपने सुझाव देने का सही मौका मिले।

कौन सबमिट कर सकता है मेमोरेंडम?

कमीशन ने कई तरह के स्टेकहोल्डर्स से इनपुट मंगाए हैं। इनमें केंद्र सरकार के कर्मचारी (इंडस्ट्रियल और नॉन-इंडस्ट्रियल), डिफेंस कर्मचारी और ऑल इंडिया सर्विसेज़ के अधिकारी, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकारी और स्टाफ, इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी, रेगुलेटरी बॉडीज़ (RBI को छोड़कर), पेंशनर और पेंशनर एसोसिएशन

सर्विस एसोसिएशन, यूनियन और मंत्रालय शामिल हैं। इसका मकसद सिफारिशों को फाइनल करने से पहले सभी डिपार्टमेंट से पूरी जानकारी इकट्ठा करना है।

अहम मीटिंग

28 अप्रैल, 2026 को कमीशन की चेयरपर्सन, रंजना प्रकाश देसाई, NC-JCM के एक डेलीगेशन से मिलीं। इस मीटिंग को कंसल्टेशन प्रोसेस में एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि NC-JCM ने ऐतिहासिक रूप से हर पे कमीशन के सामने कर्मचारियों की मांगों को रखने में अहम भूमिका निभाई है।

मीटिंग के दौरान, कर्मचारियों की बॉडी ने कई अहम मुद्दे उठाए जो कमीशन की फाइनल रिपोर्ट पर असर डाल सकते हैं।

सबसे बड़ी मांग: 3.83 का फिटमेंट फैक्टर

सबसे अहम प्रस्तावों में से एक फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.83 करने की मांग है।

फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल मौजूदा बेसिक पे को गुणा करके रिवाइज्ड सैलरी कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। 7वें पे कमीशन के तहत, फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे मिनिमम बेसिक पे Rs 18,000 हो गई। अगर प्रस्तावित 3.83 फिटमेंट फैक्टर मान लिया जाता है, तो मिनिमम बेसिक पे तेज़ी से बढ़कर लगभग Rs 69,000 हो सकती है।

इस फैक्टर में थोड़ा सा भी बदलाव सैलरी में काफी बढ़ोतरी कर सकता है, जिससे यह सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली मांगों में से एक बन जाती है।

सैलरी और बेनिफिट से जुड़े दूसरे बड़े प्रस्ताव

फिटमेंट फैक्टर के अलावा, NC-JCM ने कई और मांगें रखी हैं:

– सालाना सैलरी ग्रोथ बढ़ाने के लिए 6% सालाना इंक्रीमेंट

– प्रमोशन पर दो और इंक्रीमेंट, जिससे कम से कम 10,000 रुपये का बेनिफिट पक्का हो।

– एक महीने की सैलरी ग्रेच्युटी के तौर पर, जिससे रिटायरमेंट पेमेंट बढ़े

इन प्रस्तावों का मकसद कर्मचारियों की मौजूदा कमाई और लंबे समय की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, दोनों को बेहतर बनाना है।

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[ डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ़ जानकारी के लिए है। जानकारी 8वें वेतन आयोग से जुड़ी आधिकारिक बातचीत और स्टेकहोल्डर की बातचीत पर आधारित है। आखिरी सिफारिशें और उन्हें लागू करना सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा और इसमें बदलाव हो सकता है। ]