8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) ने अपनी सिफारिशों की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और विभिन्न सरकारी संगठनों से आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इसके लिए आयोग ने एक ऑनलाइन डेटा पोर्टल लॉन्च किया है, जहां कर्मचारियों की संख्या, सैलरी स्ट्रक्चर, पेंशन, भत्तों और सरकारी खर्च से जुड़ी जानकारी मांगी गई है। सभी संस्थानों को यह डेटा 30 जून 2026 तक जमा करना होगा।

ताजा जानकारी से पता चलता है कि कमीशन अब सलाह-मशविरे के स्टेज से डिटेल्ड एनालिसिस स्टेज की ओर बढ़ रहा है, जो आखिर में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और सर्विस की शर्तों पर उसकी सिफारिशों का आधार बनेगा…

कमीशन ने मंत्रालयों से क्या करने को कहा है?

कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार, मंत्रालयों, डिपार्टमेंट, ऑर्गनाइजेशन और ऑफिसों से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ऑनलाइन डेटा पोर्टल के जरिए डेटा अपलोड करने को कहा गया है।

कमीशन ने साफ कर दिया है कि सिर्फ पोर्टल के जरिए जमा की गई जानकारी पर ही विचार किया जाएगा।

क्यों जरूरी है यह डेटा कलेक्शन एक्सरसाइज?

हर पे कमीशन सरकार के लिए बड़े फाइनेंशियल असर वाली सिफारिशें करने से पहले डेटा पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। जबकि एम्प्लॉई एसोसिएशन और पेंशनर्स के ग्रुप अपनी मांगें और सुझाव देते हैं, कमीशन को यह देखने के लिए डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल जानकारी की भी जरूरत होती है कि क्या वे मांगें मुमकिन हैं।

अभी की एक्सरसाइज से कमीशन को एम्प्लॉई की कुल संख्या, मौजूदा पे स्ट्रक्चर, कैडर की संख्या और वैकेंसी, रिक्रूटमेंट पैटर्न, प्रमोशन के मौके, रिटायरमेंट ट्रेंड, पेंशन लायबिलिटी, सैलरी और अलाउंस, खर्च, डिपार्टमेंट के हिसाब से खर्च, अलग-अलग इलाकों में स्टाफ की तैनाती, और मैनपावर की जरूरतों पर टेक्नोलॉजी के असर का एनालिसिस करने में मदद मिलेगी।

इकट्ठी की गई जानकारी से मौजूदा कम्पनसेशन फ्रेमवर्क का मूल्यांकन करने और भविष्य में बदलाव करने के लिए प्राइमरी डेटाबेस बनने की उम्मीद है।

8वें वेतन आयोग के काम का तीसरा बड़ा स्टेज

अभी चल रही एक्सरसाइज कमीशन के काम करने के तरीके का तीसरा बड़ा स्टेज है।

– पहला फेज 5 फरवरी से 31 मार्च, 2026 के बीच MyGov पोर्टल पर होस्ट किए गए एक ऑनलाइन क्वेश्चनेयर के साथ शुरू हुआ।

– दूसरे फेज में स्टेकहोल्डर्स से फॉर्मल मेमोरेंडम और रिप्रेजेंटेशन मांगे गए।

– मौजूदा फेज में सरकारी ऑर्गनाइज़ेशन से सीधे क्वांटिटेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा इकट्ठा करने पर फोकस है।

किस तरह की जानकारी इकट्ठा की जा सकती है?

हालांकि मंत्रालयों को भेजे गए फ़ॉर्मैट पब्लिक नहीं किए गए हैं, लेकिन पिछले पे कमीशन ने आम तौर पर कर्मचारियों की संख्या, पे लेवल, प्रमोशन, रिटायरमेंट, पेंशन खर्च और अलाउंस से जुड़ी जानकारी मांगी थी।

कमीशन खाली पदों, भर्ती पैटर्न, प्रमोशन में रुकावट, सैलरी बिल और ऑर्गेनाइज़ेशनल वर्कलोड की भी जांच कर सकता है।

ऐसी जानकारी से सैलरी या पेंशन बेनिफिट्स में किसी भी प्रस्तावित बढ़ोतरी के फाइनेंशियल असर का अनुमान लगाने में मदद मिलती है।

यह 8वें वेतन कमीशन की प्रोग्रेस के बारे में क्या बताता है?

इस नई एक्सरसाइज से पता चलता है कि कमीशन अपने प्लान किए गए रोडमैप के हिसाब से लगातार आगे बढ़ रहा है।

अब तक, कामों का क्रम इस तरह रहा है:

– नवंबर 2025 में 8वें पे कमीशन का गठन

– क्वेश्चनेयर के जरिए स्टेकहोल्डर से सलाह-मशविरा

– मेमोरेंडम और रिप्रेजेंटेशन जमा करना

– डिपार्टमेंटल डेटा इकट्ठा करना

अगले स्टेज में मिली जानकारी का डिटेल्ड एनालिसिस, स्टेकहोल्डर से सलाह-मशविरा, सिफारिशें बनाना और सरकार को फाइनल रिपोर्ट जमा करना शामिल होने की उम्मीद है।

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8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन नवंबर 2025 में किया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशों को लेकर अभी भी विचार-विमर्श जारी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी, हालांकि इसके अंतिम क्रियान्वयन की प्रक्रिया में अभी समय लग सकता है। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से है और 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की चल रही परामर्श और डेटा संग्रह प्रक्रिया से उपलब्ध विवरणों पर आधारित है। आयोग ने अभी तक वेतन, भत्ते, फिटमेंट फैक्टर, पेंशन या अन्य सेवा शर्तों के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की है। भविष्य में होने वाले कोई भी बदलाव आयोग की अंतिम रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों पर सरकार के फैसले पर निर्भर करेंगे। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पक्की जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखना चाहिए।]