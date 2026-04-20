सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़े बदलाव की मांग को लेकर 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी एक अहम सिफारिश सामने आई है। नेशनल काउंसिल (जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) के स्टाफ साइड ने 14 अप्रैल 2026 को सरकार को सौंपे गए मेमोरेंडम में न्यूनतम बेसिक सैलरी 69000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है।

यह मांग केवल फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि कर्मचारियों की सैलरी तय करने के मौजूदा ढांचे में बड़े और संरचनात्मक बदलाव की ओर भी इशारा करती है।

इससे भी जरूरी बात यह है कि यह प्रपोजल सरकार द्वारा शुरू किए गए एक बड़े कंसल्टेशन प्रोसेस का हिस्सा है, जिसके तहत स्टेकहोल्डर्स को खास टॉपिक्स पर अपने विचार देने के लिए इनवाइट किया गया था।

NC-JCM के स्टाफ साइड ने 8वें वेतन आयोग को दिए अपने मेमोरेंडम में आठ टॉपिक्स पर रिकमेंडेशन बताईं। इनमें से सबसे जरूरी “पे मैटर्स” है, जिसमें मिनिमम पे, बेसिक पे, एनुअल इंक्रीमेंट और पे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जैसे मुद्दे शामिल हैं।

8वें वेतन आयोग में वेतन संशोधन कैसे तय हो रहा है?

8वें वेतन आयोग ने अपने ऑफिशियल पोर्टल और MyGov प्लेटफॉर्म पर होस्ट किए गए एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर के ज़रिए एम्प्लॉइज, पेंशनर्स और स्टेकहोल्डर्स से इनपुट मांगे है।

थीम 1 (पे मैटर्स) के तहत, कमीशन ने खास तौर पर स्टेकहोल्डर्स से बेसिक पे, मिनिमम पे, एनुअल इंक्रीमेंट, पे लेवल और मैट्रिक्स, और मैक्सिमम पे स्ट्रक्चर पर अपने विचार शेयर करने को कहा है।

स्टाफ साइड NC-JCM ने एक डिटेल्ड मेमोरेंडम के साथ जवाब दिया, जिसमें कहा गया कि मौजूदा पे फ्रेमवर्क को बढ़ते रहने के खर्च और बदलती सामाजिक हकीकतों को दिखाने के लिए एक बुनियादी रीसेट की जरूरत है। खास बात यह है कि ऐसे इनपुट के लिए सबमिशन विंडो 30 अप्रैल, 2026 तक खुली रहेगी, जिससे इस प्रोसेस में ज़्यादा लोगों को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा।

मेमोरेंडम में लिखा है, “मिनिमम पे एक साइंटिफिक लिविंग वेज फ़ॉर्मूले पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें खाना, घर, पढ़ाई, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजिकल/डिजिटल ज़रूरतें शामिल हों। परिवार को 3 यूनिट मानने का मौजूदा सिस्टम खत्म किया जाना चाहिए और परिवार को 5 यूनिट माना जाना चाहिए (कर्मचारी 1 यूनिट, पति/पत्नी 1 यूनिट (कोई जेंडर भेदभाव नहीं), 2 बच्चे, माता-पिता में से हर एक 0.8 यूनिट। यह कुल 5.2 यूनिट (राउंड ऑफ 5 यूनिट) होता है।”

3 सदस्यों से 5: सैलरी कैलकुलेशन में मुख्य बदलाव

8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारियों की ओर से दी गई मांग में सबसे बड़ा बदलाव परिवार की यूनिट बढ़ाने से जुड़ा है।

स्टाफ साइड ने 5-यूनिट फैमिली फ्रेमवर्क का प्रस्ताव दिया है, जिसमें शामिल हैं:

– कर्मचारी: 1 यूनिट

– पति/पत्नी: 1 यूनिट

– दो बच्चे: हर एक 0.8 यूनिट

– आश्रित माता-पिता: 0.8 यूनिट

यह बदलाव इस सच्चाई को दिखाता है कि कई सरकारी कर्मचारी न सिर्फ अपने जीवनसाथी और बच्चों का बल्कि बुज़ुर्ग माता-पिता का भी ध्यान रखते हैं। मेमोरेंडम में बताया गया है कि ऐसी जिम्मेदारी को मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिज़न्स एक्ट जैसे कानूनी नियमों का भी सपोर्ट है।

यह सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 के साथ और भी मेल खाता है, जो “फैमिली” की परिभाषा को बढ़ाकर इसमें डिपेंडेंट माता-पिता को भी शामिल करता है, जिससे सैलरी कैलकुलेशन बेस को बदलने का मामला मजबूत होता है।

इस बदले हुए फैमिली स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके, स्टाफ साइड ने एक साइंटिफिक “लिविंग वेज” फॉर्मूले के आधार पर कम से कम 69000 रुपये सैलरी कैलकुलेट की है।

कैलकुलेशन में खाने और न्यूट्रिशन का खर्च; घर (कुल खर्च का 7.5%); फ़्यूल, बिजली और पानी (20%); एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट (25%); त्योहार, शादी और मनोरंजन जैसी सामाजिक जिम्मेदारियां (25%); और टेक्नोलॉजी और डिजिटल जरूरतें (5%) शामिल हैं।

मेमोरेंडम में इस बात पर जोर दिया गया है कि सैलरी सिर्फ गुजारे की जरूरतों को पूरा करने के बजाय इज्जत, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पक्का करनी चाहिए।

खाने के नियम बदले गए

ज्यादा सैलरी के अनुमान में सबसे बड़ा योगदान खाने-पीने के नियमों में बदलाव का है।

पहले के पे कमीशन 2700 kcal के बेंचमार्क पर निर्भर थे, लेकिन मौजूदा प्रस्ताव में इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के सुझाए गए ज़्यादा स्टैंडर्ड, लगभग 3490 kcal को अपनाया गया है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो शारीरिक रूप से ज़्यादा मेहनत वाले काम करते हैं।

बदले हुए कंजम्पशन बास्केट में शामिल हैं:

– प्रोटीन से भरपूर खाना जैसे दूध, अंडे, मीट और मछली

– एक परिवार के लिए महीने का 30-35 लीटर डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल

– फल और सब्जियां

– मसाले और ड्रिंक्स जैसी दूसरी जरूरी चीजें

– इस रीकैलिब्रेशन से महीने का अनुमानित खर्च काफी बढ़ जाता है, जिससे ज्यादा मिनिमम सैलरी का आंकड़ा मिलता है।

फिटमेंट फैक्टर और सैलरी पर बड़ा असर

69,000 रुपये की मिनिमम सैलरी के आधार पर स्टाफ़ साइड ने मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में बदलाव के लिए 3.83 का फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित किया है।

अगर इसे मान लिया जाता है, तो यह 7वें पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर की तुलना में काफी ज्यादा होगा। 2.57 और इससे सभी पे लेवल में बड़े बदलाव होंगे।

सिफारिशों में ये भी शामिल हैं:

– 1 जनवरी, 2026 से लागू करना।

– 2026 से पहले रिटायर हुए पेंशनर्स सहित पेंशनर्स को रिवाइज्ड पे देना।

– ऑटोनॉमस बॉडीज़ और इंस्टीट्यूशन्स को शामिल करना।

स्ट्रक्चरल सुधारों का प्रस्ताव

मेमोरेंडम पे लेवल से आगे बढ़कर बड़े सुधारों का सुझाव देता है, जिसमें सालाना इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6% करना; ठहराव को कम करने के लिए कुछ पे लेवल को मिलाना; मिनिमम और मिनिमम के बीच के अंतर को कम करना शामिल है।

आगे इसका क्या मतलब है

69,000 रुपये के मिनिमम पे प्रपोज़ल से पता चलता है कि 8वें पे कमीशन का प्रोसेस कैसे बदल रहा है। कई स्टेकहोल्डर्स से इनपुट मांगे जा रहे हैं और मुख्य थीम के आस-पास स्ट्रक्चर किया जा रहा है, इसलिए फाइनल रिकमेंडेशन में एक बड़ी आम सहमति दिखने की संभावना है।

5-मेंबर फैमिली मॉडल और लिविंग वेज प्रिंसिपल पर ज़ोर देने से पता चलता है कि आने वाला पे रिवीजन हाल के सालों में सरकारी सैलरी स्ट्रक्चर में सबसे बड़े बदलावों में से एक ला सकता है।

यह भी पढ़ें: केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की मांग

केंद्र सरकार के 1.2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए जरूरी खबर है। नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड ने 8वें वेतन आयोग को 51 पन्नों का एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कई मुख्य मांगें बताई गई हैं। इनमें सबसे अहम मांग 3.833 के फिटमेंट फैक्टर की है। अगर इसे लागू किया जाता है, तो इससे वेतन में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[ डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल नेशनल काउंसिल-JCM के स्टाफ साइड द्वारा 8वें वेतन आयोग को दिए गए प्रपोजल पर आधारित है। सुझाए गए बदलाव, जिनमें 69000 रुपये मिनिमम पे, 5-मेंबर फैमिली फॉर्मूला और संभावित सैलरी बढ़ोतरी शामिल हैं, रिकमेंडेशन हैं और सरकार ने उन्हें मंजूरी नहीं दी है। आखिरी फैसले 8वां वेतन आयोग और केंद्र सरकार लेंगी ]