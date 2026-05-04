8वें वेतन आयोग और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच मीटिंग कई मजबूत मांगों के साथ शुरू हुई है, जिसमें मिनिमम सैलरी में भारी बढ़ोतरी से लेकर नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को खत्म करने तक शामिल है।

नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड), जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा द्वारा शेयर किए गए एक कम्युनिकेशन के अनुसार, स्टैंडिंग कमेटी ने 28 अप्रैल, 2026 को कमीशन से मुलाकात की और अपने मेमोरेंडम के खास पॉइंट्स पेश किए।

यह मीटिंग इसलिए अहम है क्योंकि 8वें वेतन आयोग से लगभग 45 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनर्स के लिए सैलरी, अलाउंस और पेंशन में बदलाव की उम्मीद है।

मिनिमम सैलरी, फिटमेंट फैक्टर

मांगों के केंद्र पर मिनिमम सैलरी में भारी बदलाव है। स्टाफ साइड ने इसे अभी के 18,000 रुपये से बढ़ाकर 69,000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है।

इसके आधार पर, सैलरी और पेंशन में बदलाव के लिए 3.83 गुना फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया गया है। मेमोरेंडम में बताए गए हिसाब में पांच लोगों का परिवार, ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरतें और टेक्नोलॉजी जैसे आजकल के खर्च शामिल हैं।

ज्यादा सालाना इंक्रीमेंट की मांग

कर्मचारियों ने समय के साथ सैलरी बढ़ने के तरीके में भी बड़े बदलाव की मांग की है।

बेसिक पे का 6% सालाना इंक्रीमेंट का प्रस्ताव (अभी 3%)

रुकी हुई सैलरी को ठीक करने के लिए 30 साल के करियर में पांच प्रमोशन

अगर प्रमोशन में देरी होती है, तो ACP के तहत तरक्की पक्की। स्टाफ साइड ने प्रमोशन पर दो और इंक्रीमेंट की भी मांग की है और कहा है कि इससे करियर में तरक्की को बेहतर इनाम मिलेगा।

अलाउंस, एडवांस और छुट्टी: कर्मचारी क्या चाहते हैं?

मेमोरेंडम में अलाउंस और बेनिफिट्स में बड़े पैमाने पर बदलाव की मांग की गई है:

सभी अलाउंस तीन गुना बढ़ाए जाएं, जिसमें HRA, CEA और रिस्क अलाउंस पर फोकस हो

अलाउंस को डियरनेस अलाउंस (DA) से जोड़ा जाए

फेस्टिवल और गाड़ी के लोन सहित बिना ब्याज के एडवांस

छुट्टी से जुड़े बदलाव जैसे 600 दिन तक कैश कराना और पैटरनिटी लीव, ​​मेंस्ट्रुअल लीव और पेरेंट केयर लीव जैसे नए प्रोविजन।

NPS हटाना एक अहम मांग

सबसे अहम प्रस्तावों में से एक पेंशन से जुड़ा है।

स्टाफ साइड ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को हटाने, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को खत्म करने और पुराने नॉन-कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम को फिर से लागू करने की मांग की है।

अपने कम्युनिकेशन में, इसने तर्क दिया कि “अनफंडेड पेंशन” का विचार सही नहीं है, क्योंकि कर्मचारियों ने पहले पेंशन लेने के लिए कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड बेनिफिट्स छोड़ दिए थे।

पेंशनर्स के मुद्दे भी सामने आए

मांगें सिर्फ सेवारत कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं हैं। पेंशनर्स की चिंताओं को भी उठाया गया, जिसमें सिविलियन कर्मचारियों के लिए वन रैंक वन पेंशन (OROP) शुरू करना, पेंशन में समय-समय पर बदलाव, 11 साल बाद कम्यूटेड पेंशन को फिर से शुरू करना और 8th CPC के साथ और सलाह-मशविरा करना शामिल है।

आगे क्या?

प्रेजेंटेशन का जवाब देते हुए, कमीशन ने भरोसा दिलाया कि और मीटिंग तय की जाएंगी, एसोसिएशन को अपने विचार रखने का समय मिलेगा और सभी मांगों की ध्यान से जांच की जाएगी।

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[डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल शिव गोपाल मिश्रा, सेक्रेटरी, नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड), जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) द्वारा 8वें वेतन आयोग के साथ हुई बातचीत के बारे में शेयर किए गए कम्युनिकेशन पर आधारित है। बताए गए प्रस्ताव कर्मचारी प्रतिनिधियों की मांगें हैं और उन्हें सरकार या कमीशन ने मंजूरी नहीं दी है। पढ़ने वालों को सलाह दी जाती है कि वे कोई नतीजा निकालने या फाइनेंशियल फैसले लेने से पहले आधिकारिक सिफारिशों और नोटिफिकेशन का इंतजार करें। ]