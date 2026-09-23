8th CPC Meeting: 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) अगले महीने मुंबई का दौरा करेगा। आयोग 22 और 23 अक्टूबर को मुंबई में रहेगा। इस दौरान कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े सुझाव लिए जाएंगे।

आयोग मार्च से ही अलग-अलग जगहों पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से बातचीत कर रहा है। इसका मकसद वेतन, भत्ते और पेंशन में बदलाव को लेकर लोगों की राय और जरूरी आंकड़े जुटाना है।

पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले इस आयोग में सदस्य-सचिव के तौर पर पूर्व IAS अधिकारी पंकज जैन और सदस्य के तौर पर प्रोफेसर पुलक घोष शामिल हैं।

कब तक कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन?

मुंबई में 8वां वेतन आयोग महाराष्ट्र के कर्मचारी संगठनों, पेंशनभोगी संघों और दूसरे संबंधित पक्षों के साथ बैठक करेगा। जो लोग आयोग से मिलना चाहते हैं, उन्हें 10 अक्टूबर तक अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन करना होगा।

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कौन से सकता है अपॉइंटमेंट?

नोटिस में कहा गया है, “इच्छुक संबंधित पक्ष, जिनमें केंद्र सरकार/UT के संगठन और संस्थान, साथ ही केंद्र सरकार के संघ/यूनियन/व्यक्ति/पेंशनभोगी शामिल हैं, जो आयोग के साथ बातचीत करना चाहते हैं, वे अपॉइंटमेंट के लिए अपना अनुरोध जमा कर सकते हैं।”

कैसे कर सकते हैं आवेदन?

मुंबई मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेने का लिंक उन संबंधित पक्षों, यूनियनों और केंद्र सरकार या UT के संघों के लिए 10 अक्टूबर तक एक्टिव है, जिन्होंने अपना ज्ञापन जमा कर दिया है और अभी तक आयोग के साथ बातचीत नहीं की है।

वे यहां आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं – 8cpc.gov.in

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अक्टूबर 2026 में होने वाली अन्य मीटिंग

बेंगलुरु (7-8 अक्टूबर 2026) : 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 7-8 अक्टूबर (बुधवार-गुरुवार) को बेंगलुरु का दौरा करेगा। बेंगलुरु मीटिंग के अपॉइंटमेंट के लिए डेडलाइन 18 सितंबर है।

क्यों अहम हैं ये बैठकें?

हर 10 साल में बनने वाले वेतन आयोग का उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वेतन और भत्तों में संभावित बदलावों पर चर्चा करना और फैसला लेना होता है।

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सरकारी कर्मचारियों की तरह अब केंद्रीय पेंशनर्स की नजर भी 8वें वेतन आयोग पर टिकी है। हालांकि इस बार चर्चा सिर्फ पेंशन बढ़ने तक सीमित नहीं है। देश के कई पेंशनर संगठन पेंशन तय करने के तरीके, उम्र के आधार पर अतिरिक्त राहत, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) जैसे मुद्दों को भी आयोग के सामने उठा रहे हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…