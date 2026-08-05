8वां वेतन आयोग जयपुर में केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश (UT) के कर्मचारियों से जुड़े संगठनों के साथ अहम बैठक करने जा रहा है। हालांकि, इस बैठक में हर कोई शामिल नहीं हो सकेगा। आयोग ने इसके लिए कुछ पात्रता शर्तें तय की हैं।

अगर आपकी एसोसिएशन या यूनियन इस बैठक में हिस्सा लेना चाहती है, तो आवेदन से पहले यह जानना जरूरी है कि कौन पात्र है, आवेदन की आखिरी तारीख क्या है और किन नियमों का पालन करना होगा…

जयपुर में होने जा रही अहम बैठक

8वां वेतन आयोग 31 अगस्त और 1 सितंबर को जयपुर में केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश (UT) के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत करेगा। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र एसोसिएशन, फेडरेशन और यूनियनों से सुझाव लेना और उनकी मांगों को सुनना है।

कौन कर सकता है आवेदन?

जयपुर में होने वाली यह कंसल्टेशन सिर्फ राजस्थान में मौजूद या रजिस्टर्ड केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश (UT) के कर्मचारियों की एसोसिएशन, फेडरेशन और यूनियनों के लिए है। इन संगठनों को 8वें वेतन आयोग के सामने अपनी मांगें, सुझाव और समस्याएं रखने का मौका मिलेगा।

8वें सेंट्रल पे कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर 3 अगस्त को जारी एक नोटिस के मुताबिक, वही ऑर्गनाइज़ेशन जयपुर मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं जिन्होंने कमीशन को अपना मेमोरेंडम पहले ही जमा कर दिया है, लेकिन अभी तक उससे बातचीत नहीं की है।

ऐसे पात्र संगठन 18 अगस्त तक अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ मेमोरेंडम जमा करने के बाद मिली यूनिक Memo ID देना भी जरूरी होगा।

अहम जानकारी

पॉइंट डिटेल बैठक की तारीख 31 अगस्त–1 सितंबर 2026 स्थान जयपुर, राजस्थान आवेदन की आखिरी तारीख 18 अगस्त 2026 कौन आवेदन कर सकता है राजस्थान में मौजूद या रजिस्टर्ड केंद्र सरकार और UT कर्मचारियों की पात्र एसोसिएशन, फेडरेशन व यूनियन पात्रता मेमोरेंडम पहले से जमा हो और आयोग के साथ अब तक बातचीत न हुई हो जरूरी जानकारी आवेदन के समय यूनिक Memo ID देना अनिवार्य मीटिंग की सूचना चयनित संगठनों को ईमेल के जरिए भेजी जाएगी

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8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) ने कर्मचारियों और पेंशनर्स से सुझाव लेने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी कड़ी में आयोग ने सितंबर में चंडीगढ़ में कर्मचारी और पेंशनर संगठनों के साथ एक और दौर की बैठक का शेड्यूल जारी किया है। इस बैठक में वेतन, पेंशन और भत्तों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…