8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी प्रक्रिया अब औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन-पेंशन ढांचे में संभावित बदलाव से पहले विभिन्न कर्मचारी यूनियनों, संगठनों और अन्य हितधारकों से सुझाव ले रहा है।

इसके लिए आयोग ने संघ/संगठनों के साथ दिल्ली और मुंबई में बैठक के लिए शेड्यूल जारी किया है। कर्मचारी संगठन इस बैठक में अपने मुद्दे, शिकायतें और सुझाव आयोग के सामने रख सकते हैं, जिससे आयोग को व्यापक और बेहतर सिफारिशें तैयार करने में मदद मिलेगी।

8वां वेतन आयोग कब बना और इसमें कौन-कौन हैं?

केंद्र सरकार ने 17 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग का गठन किया था। इसे 1 जनवरी 2026 तक लागू होना था।

आयोग के प्रमुख सदस्य:

– अध्यक्ष: पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई

– सदस्य: प्रोफेसर पुलक घोष (प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य)

सदस्य-सचिव: पंकज जैन (पूर्व IAS अधिकारी)

8वे वेतन आयोग को लेकर अभी क्या प्रक्रिया चल रही है?

अब आयोग सक्रिय बातचीत और सुझाव लेने के चरण में पहुंच गया है। इसके लिए कर्मचारी संगठनों और संस्थाओं से लिखित सुझाव (मेमोरेंडम) मांगे गए हैं।

सुझाव देने की प्रक्रिया

– हितधारकों को आधिकारिक पोर्टल https://8cpc.gov.in/ पर अपना मेमोरेंडम जमा करना होगा।

– मेमोरेंडम जमा होने के बाद हितधारकों को एक यूनिक आईडी मिलेगी।

– उसी आईडी के साथ पोर्टल पर मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट भी लेना होगा।

दिल्ली और पुणे में बैठकों का शेड्यूल जारी

आयोग ने बातचीत के लिए दिल्ली और पुणे में बैठकों का शेड्यूल जारी किया है।

स्थान बैठक की तारीख दिन किसे आवेदन करना है आवेदन की प्रक्रिया अंतिम तिथि संपर्क ईमेल पुणे (महाराष्ट्र) 4 और 5 मई 2026 सोमवार और मंगलवार केंद्र सरकार के संगठन/संस्थान तथा यूनियन/एसोसिएशन पहले 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट 8cpc.gov.in पर मेमोरेंडम जमा करें, उसके बाद प्राप्त Unique Memo ID के साथ अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल भेजें 20 अप्रैल 2026 jha.anandkumar@nic.in दिल्ली 28, 29 और 30 अप्रैल 2026 मंगलवार, बुधवार और गुरुवार यूनियन/एसोसिएशन जो आयोग से बातचीत करना चाहते हैं पहले वेबसाइट 8cpc.gov.in पर मेमोरेंडम जमा करें, फिर Unique Memo ID के साथ अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल भेजें 20 अप्रैल 2026 abhay.sahay@nic.in

सोर्स – 8cpc.gov.in

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