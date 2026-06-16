8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन नवंबर 2025 में किया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशों को लेकर अभी भी विचार-विमर्श जारी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी, हालांकि इसके अंतिम क्रियान्वयन की प्रक्रिया में अभी समय लग सकता है।

यदि सरकार सिफारिशों को मंजूरी देने और लागू करने में देरी करती है, तो कर्मचारियों को एरियर का लाभ मिल सकता है। ऐसे में 1 जनवरी 2026 से वास्तविक लागू होने की तारीख के बीच की अवधि का बकाया भुगतान, संबंधित पे लेवल और सरकार द्वारा स्वीकृत फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 2027 के दौरान जारी किया जा सकता है।

एरियर पेमेंट का साइज दो खास फैक्टर (सरकार द्वारा मंजूर फिटमेंट फैक्टर और कर्मचारी का पे लेवल) पर निर्भर करता है।

फिटमेंट फैक्टर वह मल्टीप्लायर है जिसका इस्तेमाल मौजूदा बेसिक पे को बदलने के लिए किया जाता है। कर्मचारी यूनियनों ने अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया है, जबकि अभी अनुमान 1.92 और 3.83 के बीच है। फिटमेंट फैक्टर जितना ज़्यादा होगा, सैलरी में उतनी ही ज़्यादा बढ़ोतरी और एरियर होगा।

हालांकि एकमुश्त बड़ी रकम मिलने की उम्मीद रोमांचक है, लेकिन कई कर्मचारी एक ज़रूरी सवाल पूछ रहे हैं: क्या एक फाइनेंशियल ईयर में दो साल का एरियर मिलने से टैक्स का बोझ बढ़ेगा?

2 साल का एरियर विंडो क्यों माना जा रहा है?

करीब 18–24 महीने के एरियर का अनुमान किसी सरकारी घोषणा पर नहीं, बल्कि पे कमीशन की सिफारिशों और उनके लागू होने के बीच होने वाली संभावित देरी पर आधारित है। 7वें वेतन आयोग में भी सिफारिशें बाद में लागू हुई थीं, लेकिन नए वेतनमान पिछली तारीख से प्रभावी किए गए थे, जिससे कर्मचारियों को एरियर मिला था।

इसी आधार पर कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 में लागू होती हैं, लेकिन प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 रखी जाती है, तो कर्मचारियों को लगभग 18–24 महीने का एरियर मिल सकता है। हालांकि, यह केवल अनुमान है। वास्तविक एरियर अवधि सरकार की अंतिम घोषणा, रिपोर्ट जमा होने की तारीख और लागू करने के शेड्यूल पर निर्भर करेगी।

कई साल के सैलरी एरियर के मामले में सेक्शन 89(1) रिलीफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है?

8वें पे कमीशन के तहत मिला सैलरी एरियर आम तौर पर मिलने वाले साल में टैक्सेबल होगा।

सेक्शन 89(1) रिलीफ का मकसद किसी एम्प्लॉई को सिर्फ इसलिए एक्स्ट्रा टैक्स देने से रोकना है क्योंकि सैलरी एरियर का पेमेंट उस साल के बजाय एक साल में किया गया था जिससे वे असल में जुड़े हुए हैं। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 89(1) के तहत रिलीफ कैलकुलेट करने के लिए यह तरीका अपनाया जा सकता है:

– एरियर सैलरी मिलने वाले साल में टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें, जिसमें एरियर शामिल हो और न हो। डिफरेंशियल टैक्स कैलकुलेट करें।

– जिस साल सैलरी मिलती है, उसमें टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें, एरियर के साथ और बिना एरियर के। डिफरेंशियल टैक्स कैलकुलेट करें।

क्लियरटैक्स की टैक्स एक्सपर्ट, CA चांदनी आनंदन ने कहा, “अगर पहले स्टेप में अंतर दूसरे स्टेप के अंतर से ज़्यादा है, तो ज़्यादा रकम को सेक्शन 89 के तहत राहत के तौर पर क्लेम किया जा सकता है। अगर बकाया एक साल से ज़्यादा का है, तो कैलकुलेशन साल के हिसाब से किया जाना चाहिए, जिसमें बकाया को पिछले सालों में फैलाया जाएगा।”

कौन सा टैक्स सिस्टम ज्यादा फायदेमंद हो सकता है?

इसका जवाब हर कर्मचारी के लिए अलग होगा। जिनके पास 80C, 80D, HRA या होम लोन जैसे बड़े डिडक्शन हैं, उनके लिए पुराना टैक्स सिस्टम अधिक लाभदायक हो सकता है। वहीं, कम डिडक्शन वाले कर्मचारियों के लिए नया टैक्स सिस्टम बेहतर साबित हो सकता है। सही विकल्प चुनने के लिए दोनों सिस्टम में टैक्स की गणना कर सेक्शन 89(1) राहत के बाद की वास्तविक टैक्स देनदारी की तुलना करनी चाहिए।

कर्मचारियों को ज्यादा टैक्स खर्च से बचने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए?

जनसत्ता के सहयोगी फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, CA चांदनी आनंदन ने कहा, “कर्मचारियों को सबसे पहले एम्प्लॉयर से एरियर का साल के हिसाब से ब्रेकअप लेना चाहिए ताकि टैक्स को संबंधित फाइनेंशियल ईयर के साथ सही ढंग से मैप किया जा सके। इसके बाद, उन्हें दोनों सिस्टम के तहत टैक्स के असर की तुलना करनी चाहिए और जहां सेक्शन 89(1) रिलीफ का दावा किया जा रहा है, वहां फॉर्म 10E फाइल करना चाहिए, क्योंकि रिलीफ को स्वीकार किए जाने के लिए ठीक से बताया जाना चाहिए।”

उन्हें यह भी रिव्यू करना चाहिए कि क्या वे फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले सही डिडक्शन, जैसे 80C, 80D, NPS, या दूसरी एलिजिबल सैलरी छूट को ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि एरियर इनकम को ऊंचे स्लैब में धकेल सकता है। आखिर में, उन्हें फॉर्म 16 सैलरी ब्रेकअप को ध्यान से देखना चाहिए ताकि यह पक्का हो सके कि एरियर और रिलीफ सही ढंग से दिखाए गए हैं।

अगर एरियर दो फाइनेंशियल ईयर को कवर करता है, तो एक आम सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी सेक्शन 89(1) के तहत कितनी टैक्स रिलीफ की उम्मीद कर सकता है? राहत की कोई तय रकम नहीं है, क्योंकि सेक्शन 89(1) की राहत कर्मचारी की कमाई के साल में उसकी इनकम, पहले के सालों में टैक्स की स्थिति और हर साल से कितना एरियर जुड़ा है, इस पर निर्भर करती है।

CA चांदनी आनंदन ने कहा, “अगर एरियर दो फाइनेंशियल ईयर में फैला हुआ है, तो एम्प्लॉयर या टैक्सपेयर को हर साल के लिए एरियर के साल के हिसाब से बंटवारे का इस्तेमाल करके टैक्स की अलग से फिर से गिनती करनी होगी। असल में, राहत मामूली या बड़ी हो सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि एरियर की वजह से कर्मचारी इस साल ऊंचे स्लैब में जाता है या नहीं और पहले के सालों में कितना टैक्स लगता।”

टैक्स राहत का लाभ उठाने के लिए जरूरी कदम

8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद कर्मचारियों को सबसे पहले एम्प्लॉयर से पे रिवीजन और एरियर स्टेटमेंट लेना चाहिए। इसके आधार पर टैक्स की गणना कर यह जांचें कि सेक्शन 89(1) की राहत से लाभ मिलेगा या नहीं।

राहत मिलने पर फॉर्म 10E भरें और एरियर स्टेटमेंट, फॉर्म 16 व अन्य जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखें। साथ ही, बदली हुई आय के अनुसार निवेश और टैक्स डिडक्शन की दोबारा समीक्षा करें।

यह भी पढ़ें: 8th Pay Commission: क्या है IRTSA का नया फॉर्मूला? सरकार ने माना तो 400% तक बढ़ सकती है सैलरी

8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) अब सिर्फ सैलरी बढ़ोतरी तक सीमित नहीं रह गया है। रेलवे कर्मचारियों की संस्था इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) ने ऐसा फॉर्मूला सुझाया है, जिससे कुछ सीनियर कर्मचारियों की सैलरी में 400% से ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है।

सबसे बड़ा बदलाव यह है कि एसोसिएशन ने सभी कर्मचारियों के लिए एक समान फिटमेंट फैक्टर की बजाय अलग-अलग पे लेवल के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की है। यहां पढ़ें पूरी खबर…

डिस्क्लेमर: 8वें पे कमीशन ने अभी तक अपनी सिफारिशें जमा नहीं की हैं और केंद्र सरकार ने फिटमेंट फैक्टर, रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर, लागू करने की तारीख या एरियर पेमेंट की घोषणा नहीं की है। इस आर्टिकल में बताए गए कैलकुलेशन, टाइमलाइन और टैक्स के असर अनुमानों, एक्सपर्ट की राय और मौजूदा उम्मीदों पर आधारित हैं और ऑफिशियल डिटेल्स की घोषणा के बाद बदल सकते हैं।