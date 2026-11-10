केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। इस आयोग से उनकी सैलरी, भत्तों और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। आयोग अभी अपनी सिफारिशों पर काम कर रहा है। लेकिन कर्मचारियों के मन में एक सवाल पहले से है कि नया वेतन लागू होने पर उन्हें कितना एरियर (बकाया पैसा) मिल सकता है?

माना जा रहा है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपनी सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की तारीख मान सकता है। हालांकि, नई सैलरी लागू होने में अभी काफी समय लग सकता है। अगर सरकार नए वेतनमान को 1 जनवरी 2026 से पिछली तारीख से लागू करती है तो कर्मचारियों को इस बीच के महीनों का एरियर मिल सकता है।

एरियर की रकम इस बात पर निर्भर करेगी कि आयोग कितना फिटमेंट फैक्टर तय करता है। 7वें वेतन आयोग में सरकार ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मंजूर किया था। अगर 8वें वेतन आयोग में भी यही फैक्टर लागू होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन इससे कर्मचारियों को कितना एरियर मिलेगा? अगर आयोग 2.86, 3.0 या कर्मचारी संगठनों की मांग के मुताबिक 3.833 का फिटमेंट फैक्टर तय करता है तो एरियर की रकम कितनी बदल जाएगी? यही सवाल अब केंद्रीय कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए इस कैलकुलेशन को समझते हैं:

8वें वेतन आयोग की अभी क्या स्थिति है?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के नियमों और कामकाज से जुड़ी शर्तों (Terms of Reference) को मंजूरी दी थी। इसके बाद 3 नवंबर 2025 को सरकार ने आधिकारिक तौर पर आयोग का गठन किया।

इस आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। प्रोफेसर पुलक घोष को आयोग का पार्ट-टाइम सदस्य बनाया गया है जबकि पंकज जैन सदस्य सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी हैं। इस हिसाब से आयोग मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट दे सकता है। अगर किसी मुद्दे पर सिफारिशें पहले तैयार हो जाती हैं तो आयोग अंतरिम रिपोर्ट भी सौंप सकता है।

आयोग ने कर्मचारी संगठनों, पेंशनभोगियों के संगठनों, यूनियनों और दूसरे संबंधित पक्षों से बातचीत शुरू कर दी है।

इसके अलावा, आयोग ने MyGov पोर्टल पर 5 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक 18 सवालों वाली एक प्रश्नावली जारी की थी। इसके जरिए कर्मचारियों और अन्य संबंधित लोगों से सुझाव मांगे गए थे। कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके संगठनों से विस्तार से सुझाव और मांगें लेने की प्रक्रिया 5 मार्च से 15 जून 2026 तक चली।

आयोग अलग-अलग शहरों में जाकर भी संबंधित संगठनों और लोगों से मुलाकात कर रहा है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में आयोग ने मुंबई का दौरा किया। इससे पहले भी कई शहरों में बैठकें की जा चुकी हैं।

हालांकि अभी तक सरकार या आयोग ने फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

वित्त मंत्रालय ने अगस्त 2026 में लोकसभा में दिए गए एक लिखित जवाब में भी साफ किया था कि आयोग ने अभी तक अपनी सिफारिशें सरकार को नहीं सौंपी हैं।

इसका मतलब है कि फिलहाल कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा और एरियर की गणना किस आधार पर होगी, इन सभी बातों पर फैसला होना बाकी है।

फिटमेंट फैक्टर से आपकी नई सैलरी कैसे तय होगी?

फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणांक (Multiplier) है जिसके आधार पर नए वेतन आयोग में कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी तय की जाती है।

इसका हिसाब लगाना काफी आसान है।

मौजूदा बेसिक सैलरी × फिटमेंट फैक्टर = नई बेसिक सैलरी

इसे 7वें वेतन आयोग के उदाहरण से समझ सकते हैं। 7वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले छठे वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7000 रुपये थी। सरकार ने उस समय 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मंजूर किया था। इसके बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 18000 रुपये हो गई। यानी 7000 रुपये को 2.57 से गुणा करने पर 17990 रुपये मिलते हैं। इसे नए वेतनमान में बढ़ाकर 18000 रुपये कर दिया गया था।

इसी तरीके से 8वें वेतन आयोग में संभावित सैलरी बढ़ोतरी का अंदाजा लगाया जा सकता है।

उदाहरण के लिए:

लेवल 1: जिस कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18000 रुपये है, उसे 2.57 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 46260 रुपये मिल सकते हैं।

जिस कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18000 रुपये है, उसे 2.57 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 46260 रुपये मिल सकते हैं। लेवल 6: 35400 रुपये बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी 90978 रुपये हो सकती है।

35400 रुपये बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी 90978 रुपये हो सकती है। लेवल 10: 56100 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी बढ़कर 144177 रुपये हो सकती है।

ये केवल उदाहरण के तौर पर की गई गणनाएं हैं। कर्मचारियों की वास्तविक नई सैलरी आयोग की सिफारिशों और सरकार की ओर से मंजूर किए जाने वाले नए पे मैट्रिक्स पर निर्भर करेगी।

8वां वेतन आयोग: 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर कितना मिल सकता है एरियर?

सिर्फ फिटमेंट फैक्टर से एरियर की सही रकम का पता नहीं चलता। इसके लिए कर्मचारियों को मौजूदा वेतन के साथ मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) को भी ध्यान में रखना होगा।

यह समझना जरूरी है।

जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब कर्मचारियों को 125 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा था। नए वेतनमान में इस DA को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया गया था। इसके बाद नए वेतनमान में DA की गणना शून्य से शुरू हुई थी। 8वें वेतन आयोग में भी एरियर का हिसाब लगाते समय इस बात का ध्यान रखना होगा। कर्मचारी अपनी नई बेसिक सैलरी में से पुरानी बेसिक सैलरी घटाकर पूरी रकम को अतिरिक्त वेतन बढ़ोतरी नहीं मान सकते।

एरियर का अनुमान लगाने के लिए यहां तीन वेतन स्तरों को लिया गया है।

लेवल 1: 18000 रुपये बेसिक सैलरी

18000 रुपये बेसिक सैलरी लेवल 6: 35400 रुपये बेसिक सैलरी

35400 रुपये बेसिक सैलरी लेवल 10: 56100 रुपये बेसिक सैलरी

इस गणना में माना गया है कि इन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 12 महीने तक एक जैसी रहती है।

सरकार ने 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता 58 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया था। इसके बाद 1 जुलाई 2026 से DA में 3 फीसदी की और बढ़ोतरी की गई जिससे यह 63 फीसदी हो गया। इस आधार पर जनवरी से दिसंबर 2026 तक 12 महीनों के लिए औसत DA 61.5 फीसदी माना गया है।

इसका मतलब है कि पुरानी सैलरी की तुलना करते समय बेसिक सैलरी के साथ महंगाई भत्ते को भी जोड़ना होगा।

2.57 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से संभावित एरियर:

इस गणना के मुताबिक, अगर 8वां वेतन आयोग 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू करता है तो 12 महीने के एरियर का अनुमान इस तरह हो सकता है:

लेवल 1: 18,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को करीब 2.06 लाख रुपये एरियर मिल सकता है।

लेवल 6: 35,400 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को करीब 4.06 लाख रुपये एरियर मिल सकता है।

लेवल 10: 56,100 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को करीब 6.43 लाख रुपये एरियर मिल सकता है।

ध्यान रहे कि ये सभी आंकड़े अनुमानित हैं। इनमें टैक्स और दूसरी कटौतियों को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि कर्मचारियों के हाथ में एरियर की इतनी ही रकम आए। वास्तविक एरियर की रकम नए पे मैट्रिक्स, DA के समायोजन, सालाना इंक्रीमेंट, प्रमोशन और HRA व TA जैसे भत्तों के हिसाब से बदल सकती है।

अगर 8वें वेतन आयोग में ज्यादा फिटमेंट फैक्टर मंजूर हुआ तो क्या होगा?

2.57 फिटमेंट फैक्टर केवल एक संभावित स्थिति है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से सैलरी में ज्यादा बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। इसी वजह से 8वें वेतन आयोग को लेकर 2.86 और 3.0 जैसे फिटमेंट फैक्टर पर भी चर्चा हो रही है।

अगर आयोग 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मंजूर करता है तो 2.57 के मुकाबले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में ज्यादा बढ़ोतरी होगी।

उदाहरण के तौर पर:

लेवल 1: 18,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी 51480 रुपये हो सकती है।

18,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी 51480 रुपये हो सकती है। लेवल 6: 35,400 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी 101244 रुपये हो सकती है।

35,400 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी 101244 रुपये हो सकती है। लेवल 10: 56,100 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी 160446 रुपये हो सकती है।

अगर औसत महंगाई भत्ते (DA) की दर 61.5 फीसदी ही मानी जाए तो 12 महीने के एरियर की रकम भी इसी हिसाब से बढ़ जाएगी।

3.0 फिटमेंट फैक्टर पर कितनी होगी नई बेसिक सैलरी?

अगर 8वां वेतन आयोग 3.0 का फिटमेंट फैक्टर लागू करता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

इस हिसाब से:

लेवल 1: 18000 रुपये बेसिक सैलरी बढ़कर 54000 रुपये हो सकती है।

18000 रुपये बेसिक सैलरी बढ़कर 54000 रुपये हो सकती है। लेवल 6: 35400 रुपये बेसिक सैलरी बढ़कर 106200 रुपये हो सकती है।

35400 रुपये बेसिक सैलरी बढ़कर 106200 रुपये हो सकती है। लेवल 10: 56100 रुपये बेसिक सैलरी बढ़कर 168300 रुपये हो सकती है।

हालांकि, ये सभी आंकड़े केवल अनुमान के आधार पर हैं। 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही नई सैलरी और एरियर की असल रकम तय होगी।

अनुमान के मुताबिक कितना मिल सकता है एरियर?

ये सभी आंकड़े केवल संभावित गणना पर आधारित हैं। इन्हें 8वें वेतन आयोग की ओर से सुझाए गए फिटमेंट फैक्टर के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

कितना मिल सकता है एरियर?

फिटमेंट फैक्टर को लेकर चल रही चर्चा में एक अहम मांग नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के कर्मचारी पक्ष की ओर से सामने आई है। कर्मचारी संगठनों ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की है।

3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग से कितनी बढ़ सकती है सैलरी?

8वें वेतन आयोग को सौंपे गए अपने ज्ञापन में कर्मचारी पक्ष ने न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपये से बढ़ाकर 69000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। इस हिसाब से फिटमेंट फैक्टर करीब 3.833 बैठता है।

कर्मचारी संगठनों ने पांच सदस्यों वाले परिवार के हर महीने के खर्च का अनुमान लगाकर यह न्यूनतम वेतन तय किया है। इसमें खाने-पीने, कपड़े, मकान, बिजली, ईंधन, शिक्षा, मनोरंजन और रोजमर्रा की दूसरी जरूरी चीजों पर होने वाले खर्च को शामिल किया गया है।

इसके अलावा, कर्मचारी संगठनों ने सालाना इंक्रीमेंट की दर भी मौजूदा 3 फीसदी से बढ़ाकर 6 फीसदी करने की मांग की है।

गौर करने वाली बात है कि यह कर्मचारी संगठनों की मांग है। 8वें वेतन आयोग ने अभी तक इस फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी नहीं दी है और ना ही इस पर कोई फैसला लिया है।

अगर सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी का हिसाब कुछ इस तरह होगा।

लेवल 1: 18000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी करीब 68994 रुपये हो सकती है। यह प्रस्तावित 69000 रुपये के लगभग बराबर है।

18000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी करीब 68994 रुपये हो सकती है। यह प्रस्तावित 69000 रुपये के लगभग बराबर है। लेवल 6: 35400 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी करीब 135688 रुपये हो सकती है।

35400 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी करीब 135688 रुपये हो सकती है। लेवल 10: 56100 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी करीब 215061 रुपये हो सकती है।

3.833 फिटमेंट फैक्टर पर 12 महीने का कितना मिल सकता है एरियर?

इस स्थिति में 12 महीने के एरियर की अनुमानित रकम भी काफी ज्यादा हो सकती है।

इससे साफ पता चलता है कि फिटमेंट फैक्टर बदलने से कर्मचारियों के एरियर की रकम में कितना अंतर आ सकता है।

उदाहरण के लिए, लेवल 10 के कर्मचारी को 3.833 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से करीब 15 लाख रुपये तक एरियर मिल सकता है। वहीं 2.57 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से यह रकम करीब 6.43 लाख रुपये बैठती है।

हालांकि 3.833 फिटमेंट फैक्टर कर्मचारी संगठनों की मांग है। इसे 8वें वेतन आयोग का संभावित या तय फैसला नहीं माना जाना चाहिए।

8वें वेतन आयोग का एरियर: किन बातों से बदल सकती है अंतिम रकम?

ऊपर दी गई गणनाओं से कर्मचारियों को संभावित एरियर का अंदाजा जरूर मिलता है। लेकिन इन रकमों को पक्का भुगतान नहीं मानना चाहिए। एरियर की वास्तविक रकम कई बातों पर निर्भर करेगी।

नई सैलरी लागू होने की तारीख

सरकार के 10 साल के वेतन आयोग के सामान्य क्रम को देखते हुए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर 1 जनवरी 2026 से होने की उम्मीद जताई गई है।

हालांकि आयोग की सिफारिशों की सरकार जांच करेगी और उसके बाद उन्हें मंजूरी देगी। नई सैलरी किस तारीख से लागू होगी और कर्मचारियों को कितने महीनों का एरियर मिलेगा, यह सरकार के अंतिम आदेश से तय होगा।

महंगाई भत्ते (DA) का एडजस्ट होना

1 जुलाई 2026 से मौजूदा महंगाई भत्ता 63 फीसदी है। नए वेतनमान के लागू होने पर पुराने DA को किस तरह एडजस्ट किया जाएगा, इसका फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद होगा।

DA का एडजस्ट होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी से पता चलेगा कि कर्मचारियों को पहले मिल रही सैलरी और नई सैलरी के बीच कितना अंतर होगा।

सालाना इन्क्रीमेंट और प्रमोशन

इस लेख में की गई गणना में माना गया है कि 12 महीने तक कर्मचारी की बेसिक सैलरी में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन असल में इस दौरान कई कर्मचारियों को सालाना इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिल सकता है। इससे उनकी बेसिक सैलरी बदल जाएगी और एरियर की रकम पर भी असर पड़ेगा। दूसरे भत्ते

यहां की गई गणना में सिर्फ बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते को शामिल किया गया है। मकान किराया भत्ता (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) और दूसरे भत्तों को इसमें नहीं जोड़ा गया है।

आयोग इन भत्तों में भी बदलाव की सिफारिश कर सकता है। हालांकि इन्हें किस तरह लागू किया जाएगा, यह सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा।

नई सैलरी लागू होने में लगने वाला समय

अगर नई सैलरी लागू होने में 12 महीने से ज्यादा का समय लगता है तो कर्मचारियों को इससे अधिक अवधि का एरियर मिल सकता है।

उदाहरण के लिए, अगर नई सैलरी जुलाई 2027 में लागू होती है। लेकिन इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाता है तो कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर मिल सकता है।

हालांकि, वास्तविक रकम हर महीने मिलने वाली सैलरी और उस समय लागू DA के हिसाब से तय होगी।

केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीद रखनी चाहिए?

8वां वेतन आयोग अभी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके संगठनों की ओर से मिली मांगों और सुझावों पर विचार कर रहा है। फिलहाल फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम बेसिक सैलरी और दूसरे लाभों को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग का 2.57 फिटमेंट फैक्टर नई सैलरी में संभावित बढ़ोतरी समझने का एक आधार हो सकता है। वहीं कर्मचारी संगठनों की ओर से 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग बताती है कि नए वेतनमान को लेकर अभी काफी चर्चा और विचार-विमर्श होना बाकी है।

अगर सरकार 1 जनवरी 2026 से पिछली तारीख से नया वेतनमान लागू करती है तो कर्मचारियों को एकमुश्त बड़ी रकम एरियर के रूप में मिल सकती है।

फिलहाल कर्मचारियों को इन सभी आंकड़ों को केवल अनुमान के तौर पर देखना चाहिए। एरियर की सही रकम तभी पता चलेगी जब आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा और सरकार नई सैलरी लागू करने के नियमों की घोषणा करेगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में एरियर की जो रकम बताई गई है, वह अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते (DA) की अनुमानित दरों के आधार पर की गई गणना है। 8वें वेतन आयोग ने अभी तक अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप नहीं दिया है और न ही सरकार ने नए वेतनमान की घोषणा की है। कर्मचारियों की वास्तविक सैलरी में बढ़ोतरी और एरियर की रकम आयोग की सिफारिशों, सरकार की मंजूरी, नई सैलरी लागू होने की तारीख और दूसरे जरूरी बदलावों पर निर्भर करेगी। इसलिए इन आंकड़ों को पक्के भुगतान के तौर पर नहीं देखना चाहिए।