8th Pay Commission: सैलरी, पेंशन और सर्विस कंडीशंस से जुड़े मुद्दों पर सुझाव लेने के लिए 8वें वेतन आयोग ने 18 सवालों वाला एक क्वेश्चनेयर जारी किया है और स्टेकहोल्डर्स से जवाब मांगे हैं।

इसी बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संगठनों की अंब्रेला बॉडी National Council of JCM (NC-JCM) ने आयोग से अपील की है कि वह कर्मचारी संगठनों के जॉइंट मेमोरेंडम जमा होने से पहले क्वेश्चनेयर के फॉर्मेट में कुछ अहम बदलावों पर विचार करे।

NC-JCM की 8वें वेतन आयोग से 9 मांगें

NPS/UPS के रिव्यू और पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से शुरू करने के लिए राय देने का प्रोविजन

NC-JCM लिखता है कि जो कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आते हैं और जिन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को चुना है, उन्हें बहुत सारी दिक्कतों/शिकायतों और मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। उसने लिखा है कि सरकारी कर्मचारियों को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत नहीं लाया जाना चाहिए।

एम्प्लॉई बॉडी ने आगे लिखा है कि एम्प्लॉई की पॉपुलर डिमांड CCS (पेंशन) रूल्स 1972 (अब 2021) के तहत नॉन-कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम को फिर से शुरू करना है। इसलिए, इस बारे में स्टेकहोल्डर्स के विचार पेश करने के लिए एक प्रोविज़न बनाया जा सकता है, NC-JCM का कहना है।

महिला कर्मचारियों के लिए वेलफेयर प्रोविजन

NC-JCM ने 8वें वेतन आयोग को लिखा है कि महिला एम्प्लॉई से जुड़े मुद्दों को एड्रेस करने के लिए एक अलग सेक्शन शामिल किया जाना चाहिए। ये मुद्दे सेफ्टी, मैटरनिटी बेनिफिट्स, मेंस्ट्रुअल लीव, ​​CCL मुद्दे, वर्कप्लेस इक्विटी और वेलफेयर स्कीम से जुड़े हैं।

पेंशनर्स के मुद्दे

पेंशनर्स की अहम भूमिका और चिंताओं को देखते हुए, पेंशन से जुड़े मुद्दों को खास तौर पर एड्रेस करने के लिए एक डेडिकेटेड प्रोविज़न बनाया जाना चाहिए।

डिपार्टमेंट-स्पेसिफिक मुद्दे

कर्मचारी निकाय ने बताया है कि भारत सरकार के तहत अलग-अलग डिपार्टमेंट को खास समस्याओं और ऑपरेशनल और कैडर-स्पेसिफिक मुद्दों का सामना करना पड़ता है।

इसलिए, बेहतर पॉलिसी बनाने के लिए डिपार्टमेंट-स्पेसिफिक चिंताओं पर सबमिशन की इजाज़त देने का प्रोविजन बनाया जाना चाहिए।

जवाब जमा करने की डेडलाइन

NC-JCM का कहना है कि डिपार्टमेंट-स्पेसिफिक मुद्दों पर अलग मेमोरेंडम जमा करने की तारीख 31 मई, 2026 तक बढ़ाई जा सकती है।

शब्द सीमा

कर्मचारी निकाय ने लिखा है कि 3500 कैरेक्टर की मौजूदा लिमिट (जो 500 शब्दों के बराबर है) मुश्किल मामलों पर उनके डिटेल्ड विचार, लॉजिक, डेटा और जस्टिफिकेशन को ठीक से पेश करने के लिए काफी नहीं है।

हालांकि, AIDEF के जनरल सेक्रेटरी सी श्रीकुमार ने अपने मेंबर्स को भेजे एक सर्कुलर में बताया कि 8वें वेतन आयोग ने हर थीम के लिए लिमिट 3500 कैरेक्टर से बढ़ाकर 10000 कर दी है और डॉक्यूमेंट अटैचमेंट का साइज भी 2 MB से बढ़ाकर 6 MB कर दिया है।

9 थीम्स के तहत सब-सवाल के लिए प्रोविजन

एम्प्लॉई बॉडी ने क्वेश्चनेयर का जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट लिखा है, वह हर मेन सवाल/थीम के तहत सभी सब-सवाल/सब-टाइटल्स के जवाब साफ तौर पर आसान नहीं बनाता है।

इसने मांग की है कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोविज़न बनाया जाना चाहिए ताकि यह पक्का हो सके कि जवाब देने वाले बिना किसी रोक-टोक के हर सब-सवाल को सिस्टमैटिक तरीके से जवाब दे सकें।

अटैचमेंट साइज लिमिट बढ़ाना

NC-JCM का कहना है कि अभी अटैचमेंट साइज की 2 एमबी की लिमिट रोक ( खासकर डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट और डेटा एनेक्सर जमा करते समय) लगाने वाली है। उनका कहना है कि पूरी जानकारी जमा करने में आसानी के लिए लिमिट को कम से कम 10 एमबी तक बढ़ाया जाए।

ई-मेल और हार्ड कॉपी से मेमोरेंडम जमा करने का नियम

कर्मचारी संगठन का कहना है कि मेमोरेंडम ऑनलाइन जमा करने के अलावा, स्टेकहोल्डर्स, खासकर NC-JCM के स्टाफ साइड, फेडरेशन, यूनियन, एसोसिएशन को ई-मेल और हार्ड कॉपी के जरिए अपना रिप्रेजेंटेशन जमा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

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8th Pay Commission: केंद्र सरकार के 1.2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) ने व्यापक परामर्श प्रक्रिया शुरू कर दी है और विभिन्न हितधारकों से सीधे उनके सुझाव और चिंताएं शेयर करने के लिए आमंत्रित किया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…