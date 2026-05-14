8th Pay Commission: केंद्र सरकार के NPS कर्मचारियों के लिए पेंशन का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू कर दी है, लेकिन कर्मचारी संगठन अब भी रिटायरमेंट के बाद तय और भरोसेमंद आय की मांग कर रहे हैं।

अब एक कर्मचारी संगठन ने मांग उठाई है कि रिटायरमेंट के समय मिलने वाले आखिरी बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में गारंटी से दिया जाए। इसके साथ महंगाई भत्ता (DA) भी शामिल करने की मांग की गई है, ताकि बढ़ती महंगाई का असर पेंशन पर न पड़े।

NPS कर्मचारियों के लिए गारंटीड पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग

8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाओं के बीच अब पेंशन सुधारों की मांग भी तेज होती नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉईज़ फेडरेशन (AINPSEF) ने आयोग को ज्ञापन सौंपकर NPS कर्मचारियों के लिए गारंटीड पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग की है। यह मांग कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही चिंताओं के कारण उठी है, उन्हें डर है कि बाजार से जुड़े पेंशन रिटर्न रिटायरमेंट के बाद उन्हें पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा नहीं दे पाएंगे।

रिपोर्ट किए गए प्रस्ताव के अनुसार, फेडरेशन ने पिछली बार मिले मूल वेतन के 50% के बराबर, साथ ही DA मिलाकर, न्यूनतम गारंटीड पेंशन की मांग की है। इसके अलावा, पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को पिछली बार मिले वेतन का लगभग 30% हिस्सा पारिवारिक पेंशन के रूप में देने की भी मांग की गई है।

कर्मचारी संगठन ने कथित तौर पर यह तर्क दिया है कि NPS के तहत सरकार का मौजूदा 14% योगदान इस तरह के गारंटीड पेंशन ढांचे को फंड करने में मदद के लिए बनाए रखा जा सकता है; इससे एक ऐसा हाइब्रिड मॉडल तैयार होगा, जिसमें बाज़ार से जुड़े रिटर्न और गारंटीड लाभ, दोनों का मेल होगा।

फिर से चर्चा में कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े मुद्दे

इन मांगों के सामने आने के ठीक एक दिन बाद, 11 मई को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में संयुक्त परामर्श तंत्र (JCM) की राष्ट्रीय परिषद की 49वीं बैठक हुई; इससे यह संकेत मिलता है कि कर्मचारियों के कल्याण और सेवा से जुड़ी चिंताएं अभी भी सरकार की प्राथमिकता में बनी हुई हैं।

सरकार की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, यह बैठक JCM ढांचे के हीरक जयंती वर्ष (Diamond Jubilee year) के मौके पर हुई; JCM का ढांचा 2026 में अपने 60 साल पूरे कर लेगा। इस बैठक में कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया और कर्मचारियों से जुड़े 24 अलग-अलग मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। पेंशन से जुड़ी चिंताएं पहले से ही बड़ी चर्चाओं का हिस्सा हैं।

हालांकि AINPSEF की बताई गई मांग आधिकारिक तौर पर JCM के एजेंडे में शामिल नहीं थी, फिर भी पेंशन और रिटायरमेंट से जुड़े मुद्दे बड़ी चर्चाओं में प्रमुखता से उठाए गए।

उदाहरण के लिए, एजेंडे के एक बिंदु में 22 दिसंबर, 2003 से पहले अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती किए गए कुछ केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन कवरेज को लेकर चिंताएं उठाई गईं और पेंशन नियमों के तहत उनकी पात्रता पर स्पष्टता मांगी गई।

एक अन्य बिंदु में परिवार पेंशन की राशि को पूरी पेंशन राशि के बराबर करने की मांग की गई, यह तर्क देते हुए कि मौजूदा ढांचा जीवित बचे परिवार के सदस्यों को पर्याप्त सहायता प्रदान नहीं कर सकता है।

कर्मचारी पक्ष ने पेंशनभोगियों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों को लागू करने पर भी जोर दिया, जिसमें बेहतर चिकित्सा सहायता और स्वास्थ्य सेवा तक व्यापक पहुंच शामिल है।

NPS की यह नई मांग ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ (UPS) की पृष्ठभूमि में भी सामने आई है, जो 1 अप्रैल, 2025 से लागू हो गई है और पात्र केंद्र सरकार के कर्मचारियों को निर्धारित शर्तों के अधीन एक सुनिश्चित पेंशन ढांचा प्रदान करती है।

हालांकि, कई कर्मचारी समूह अभी भी यह तर्क दे रहे हैं कि एक व्यापक और स्पष्ट गारंटीकृत पेंशन तंत्र की आवश्यकता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्हें बाज़ार की अस्थिरता के कारण अपने रिटायरमेंट फंड पर पड़ने वाले प्रभाव की चिंता है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब किस बात पर नजर रखनी चाहिए?

अभी के लिए, ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं है कि सरकार ने AINPSEF के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। लेकिन 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया में तेजी आने और कई कर्मचारी संगठनों द्वारा सक्रिय रूप से अपनी मांगें उठाने के साथ, पेंशन पर होने वाली बहस के जल्द ही शांत होने की संभावना नहीं है।

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8वें वेतन आयोग और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच मीटिंग कई मजबूत मांगों के साथ शुरू हुई है, जिसमें मिनिमम सैलरी में भारी बढ़ोतरी से लेकर नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को खत्म करने तक शामिल है। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[ डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉईज़ फेडरेशन द्वारा 8वें वेतन आयोग को सौंपे गए एक ज्ञापन से संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है, जिसमें NPS के तहत एक गारंटीकृत पेंशन ढांचे की मांग की गई है। इस मांग के संदर्भ द्वितीयक रिपोर्टों पर आधारित हैं और इन्हें किसी कर्मचारी संगठन द्वारा किए गए प्रस्ताव के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि सरकार के निर्णय के रूप में। इसके अलावा, 49वीं राष्ट्रीय परिषद (JCM) की बैठक से संबंधित विवरण आधिकारिक सरकारी संचार और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध एजेंडा दस्तावेजों पर आधारित हैं। AINPSEF का बताया गया प्रस्ताव आधिकारिक तौर पर घोषित JCM एजेंडा मदों के हिस्से के रूप में सूचीबद्ध नहीं था। पेंशन नियमों, NPS संरचना, या 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में कोई भी संभावित बदलाव भारत सरकार की आधिकारिक घोषणाओं के अधीन रहेगा। ]