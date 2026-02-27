8वां वेतन आयोग: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच उम्मीदें तेज हो गई हैं। इस बार सिर्फ फिटमेंट फैक्टर या न्यूनतम वेतन की बात नहीं है, बल्कि “फैमिली यूनिट” की परिभाषा बदलने का प्रस्ताव सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। अगर इसे मान लिया जाता है, तो टेक्निकली बेसिक सैलरी कैलकुलेशन में 66% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे मिनिमम सैलरी, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन में भी काफी बदलाव आएगा।

जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड) की ड्राफ्टिंग प्रोसेस अब चल रही है, इस एक फॉर्मूले में बदलाव से 1.2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सैलरी तय करने का तरीका फिर से तय हो सकता है।

चर्चा के केंद्र में क्यों है 66% बढ़ोतरी की मांग?

जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड) ने 8वें वेतन आयोग के लिए एक यूनिफाइड “मास्टर मेमोरेंडम” को फाइनल करने के लिए 25 फरवरी, 2026 से नई दिल्ली में एक हफ्ते की मीटिंग बुलाई है।

इससे पहले पिछले साल जनवरी में सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद, स्टाफ के प्रतिनिधियों से सुझाव मांगे गए थे। NC-JCM के तहत आने वाली बॉडीज़ (जिसमें ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (AIRF), फेडरेशन ऑफ़ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइज़ेशन्स (FNPO), ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज़ फेडरेशन और डिफेंस एम्प्लॉई ग्रुप्स शामिल हैं) ने मार्च 2025 में अपनी सिफारिशें दीं।

हालांकि, जब 3 नवंबर 2025 को टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस (ToR) जारी किए गए, तो कई स्टाफ़ ऑर्गनाइज़ेशन्स ने नाराजगी जताई, यह कहते हुए कि उनकी कई मुख्य मांगों को शामिल नहीं किया गया था। सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा की लीडरशिप में NC-JCM स्टाफ साइड ने तो बदलाव की मांग करते हुए प्रधानमंत्री को एक डिटेल्ड रिप्रेजेटेशन भी दिया। अब जैसे-जैसे चर्चा तेज हो रही है, फैमिली यूनिट का विस्तार का प्रपोजल सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है।

सैलरी कैलकुलेशन में फैमिली यूनिट फॉर्मूला क्या है?

पॉसिबल 66% की बढ़ोतरी को समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि मिनिमम सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाती है।

7वें वेतन आयोग ने मिनिमम सैलरी को 3 कंजम्पशन यूनिट्स के आधार पर कैलकुलेट किया। जिसमें आम तौर पर एम्प्लॉई, पति/पत्नी और दो बच्चे शामिल होते हैं (कंजम्पशन कोएफिशिएंट का इस्तेमाल करके एडजस्ट किया जाता है)।

यह कैलकुलेशन मोटे तौर पर डॉ. वालेस आइक्रॉयड के फॉर्मूले से लिया गया था, जो एक तरीका है जिससे लिविंग वेज तय किया जाता है न्यूट्रिशन की जरूरत (हर एडल्ट के लिए 2,700 कैलोरी); कपड़ों की जरूरत (हर साल 72 यार्ड) और घर का खर्च।

इसका मकसद यह तय करना था कि एक परिवार को बेसिक लेकिन बेहतर जिंदगी जीने के लिए कितनी इनकम चाहिए।

अब क्या मांग की जा रही है?

एम्प्लॉई यूनियन मांग कर रही हैं कि डिपेंडेंट माता-पिता को शामिल करके फैमिली यूनिट को 3 से 5 यूनिट तक बढ़ाया जाए।

क्योंकि मिनिमम सैलरी को डिपेंडेंट यूनिट की संख्या के डायरेक्ट मल्टीपल के तौर पर कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए मैथमेटिकली यूनिट को 3 से 5 तक बढ़ाने पर यह नतीजा निकलता है:

– (5 ÷ 3) = 1.66 गुना

इसका मतलब है कि बेस कैलकुलेशन वैल्यू में 66.67% की बढ़ोतरी।

इसीलिए यूनियनों का कहना है कि अगर 5-यूनिट मॉडल मान लिया जाता है, तो टेक्निकली मिनिमम बेसिक सैलरी बेंचमार्क में 66% की बढ़ोतरी हो सकती है।

पेंशन लेने वालों का क्या?

यह मांग पेंशन लेने वालों के लिए भी उतनी ही जरूरी है। बेसिक पेंशन की कैलकुलेशन आखिरी बेसिक सैलरी के 50% के तौर पर की जाती है। अगर 5-यूनिट फॉर्मूले की वजह से नई बेसिक सैलरी में काफी बढ़ोतरी होती है, तो पेंशन में अपने आप उसी हिसाब से बढ़ोतरी होगी। इसीलिए पेंशन लेने वालों की एसोसिएशन इस डेवलपमेंट पर करीब से नजर रख रही हैं।

अभी क्या है स्थिति?

NC-JCM स्टाफ साइड अभी नई दिल्ली में अपने हफ्ते भर के सेशन के दौरान कई डिपार्टमेंट्स की मांगों को इकट्ठा कर रहा है। इसका उद्देश्य एक कंसोलिडेटेड मास्टर मेमोरेंडम जमा करना है। क्या सरकार 5-यूनिट प्रपोजल को मंजूरी देती है या नहीं, यह देखना बाकी है।

