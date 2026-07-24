8वां वेतन आयोग स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत में कुछ समय के अंतराल के बाद फिर से सक्रिय हो गया है। आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों, महासंघों और यूनियनों के साथ बैठकों का नया शेड्यूल जारी किया है।

आयोग ने गुरुवार, 23 जुलाई को जारी एक बयान में कहा कि वह अगस्त में नई दिल्ली में बातचीत का अगला दौर आयोजित करेगा। इससे कर्मचारी संगठनों और अन्य हितधारकों को अपनी मांगें और सुझाव रखने का एक और मौका मिलेगा।

दिल्ली में बैठकें कब करेगा 8वां वेतन आयोग?

आयोग के नोटिस के अनुसार, दिल्ली में स्थित या पंजीकृत केंद्र सरकार और UT कर्मचारियों के संगठनों, महासंघों और यूनियनों के साथ 7 और 10 अगस्त 2026 को बातचीत होगी।

इन बैठकों में वेतन आयोग वेतन, पेंशन आदि पर कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठनों और अन्य हितधारकों से सुझाव लेता है।

बैठकों के लिए कौन ले सकता है अपॉइंटमेंट?

आयोग ने कहा कि जिन हितधारकों ने अपना ज्ञापन (मेमोरैंडम) पहले ही जमा कर दिया है, लेकिन दिल्ली या किसी राज्य/UT में आयोग के साथ अभी तक बातचीत नहीं की है, वे अपॉइंटमेंट के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

आयोग ने कहा कि ऐसे संगठनों को 31 जुलाई 2026 तक अपने यूनिक मेमो ID के साथ अपना अनुरोध जमा करना होगा।

क्या यह हितधारकों के साथ आयोग की आखिरी बैठक है?

8वें वेतन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह बातचीत का आखिरी दौर नहीं होगा।

आयोग आने वाले महीनों में दिल्ली के साथ-साथ विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी अतिरिक्त बैठकें करने की योजना बना रहा है।

दिल्ली NCR क्षेत्र के बाहर स्थित संगठन अपने संबंधित राज्य/UT या पास के किसी राज्य/UT में बातचीत के लिए अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। आयोग ने कहा कि भविष्य का शेड्यूल उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

डेटा जमा करने की समय-सीमा बढ़ाई गई

आयोग ने एक बयान में कहा: “चूंकि अलग-अलग मंत्रालयों, विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तय समय-सीमा के अंदर ज़रूरी डेटा जमा करना संभव नहीं हो पाया है, इसलिए डेटा कलेक्शन पोर्टल के जरिए डेटा जमा करने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई, 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है।”

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8वें वेतन आयोग ने एक बार फिर केंद्र सरकार के मंत्रालयों, डिपार्टमेंट और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए चल रहे पे रिवीजन प्रोसेस के लिए जरूरी डेटा जमा करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। कमीशन के डेटा कलेक्शन पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने की आखिरी तारीख अब 31 जुलाई, 2026 तक बढ़ा दी गई है, जिससे डिपार्टमेंट को यह प्रोसेस पूरा करने के लिए एक और महीना मिल गया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…