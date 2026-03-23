8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) और उसकी प्रक्रिया में कथित कमियों को लेकर बहस तेज हो गई है। जिसमें कर्मचारी संघों ने वर्तमान में प्रतिक्रिया एकत्र करने के तरीके में कमियों को उजागर किया है।

एक विस्तृत ज्ञापन में इंडियन रेलवेज टेक्निकल सुपरवाइज़र्स एसोसिएशन (IRTSA) ने बताया कि 7वें वेतन आयोग ने कुल 196 अलाउंस की विस्तृत समीक्षा की थी, जबकि मौजूदा 8वें वेतन आयोग के फ्रेमवर्क में अलाउंस को सिर्फ 12 बड़े ग्रुप में समेटकर देखने की बात कही गई है।

एसोसिएशन ने यह भी चिंता जताई है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेंशन और फैमिली पेंशन से जुड़े मुद्दों पर स्पष्ट और ठोस फोकस दिखाई नहीं देता है।

अलाउंस: 196 से घटकर केवल 12 समूह रह गए हैं

IRTSA की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक यह है कि 8वें वेतन आयोग प्रोसेस में अलाउंस के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है।

7वें वेतन आयोग ने 196 अलग-अलग अलाउंस की डिटेल्ड जांच की थी, जिनमें से हर एक को अलग-अलग डिपार्टमेंट में खास रोल, रिस्क और काम करने के हालात के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि, आठवें वेतन आयोग के ऑनलाइन सबमिशन प्रारूप में भत्तों को केवल 12 व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है।

IRTSA के मुताबिक, इस बदलाव से अलाउंस का मकसद ही कम हो सकता है।

अपने ज्ञापन में एसोसिएशन ने तर्क दिया है कि हर अलाउंस किसी खास वजह और कर्मचारियों की कैटेगरी के लिए होता है। इसने यह भी कहा कि बड़े ग्रुप में बांटने से रोल-स्पेसिफिक मुश्किलों और जरूरतों को नजरअंदाज करने का खतरा रहता है और कर्मचारी छोटी-छोटी मांगों को ठीक से पेश नहीं कर पाते हैं।

आसान शब्दों में, जो पहले एक डिटेल्ड मद-दर-मद मूल्यांकन होता था, वह अब एक ज्यादा आम काम बन सकता है यूनियनों को डर है कि इससे कई कर्मचारी ग्रुप की जरूरी चिंताएं छूट सकती हैं।

पेंशन और फैमिली पेंशन

एक और बड़ा मुद्दा जो सामने आया है, वह मौजूदा फ्रेमवर्क में पेंशन और फ़ैमिली पेंशन पर ठीक से ध्यान न देना है। हालांकि 8वें वेतन आयोग थीम में रिटायरमेंट से जुड़े कुछ पहलुओं का ज़िक्र है, IRTSA का कहना है कि पेंशन और फ़ैमिली पेंशन के मुद्दों की कोई साफ, डेडिकेटेड कवरेज नहीं है।

यह इसलिए जरूरी है क्योंकि पेंशन लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों पर असर डालती है और फैमिली पेंशन किसी कर्मचारी की गुजर जाने के बाद उसके आश्रितों के लिए एक लाइफलाइन होती है। पिछले पे कमीशन ने पेंशन को सुधार का एक मुख्य एरिया माना है।

IRTSA ने कमीशन से इस थीम को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की अपील की है, यह पक्का करते हुए कि सभी रिटायरमेंट बेनिफिट्स (न कि सिर्फ़ कुछ हिस्से) चर्चा के लिए शामिल किए जाएं।

सबमिशन प्रोसेस को लेकर चिंताएं

अलाउंस और पेंशन के अलावा, एसोसिएशन ने ऑनलाइन सबमिशन सिस्टम में कई प्रोसेस से जुड़े मुद्दों पर भी रोशनी डाली है जिसमें सीमित थीम, कैरेक्टर लिमिट, डॉक्यूमेंट पर रोक, कैटेगरी-स्पेसिफिक मुद्दे आदि शामिल है।

IRTSA ने प्रोसेस को और ज्यादा फ़्लेक्सिबल बनाने का सुझाव दिया है ताकि अलग-अलग और डिटेल्ड इनपुट को ठीक से रिकॉर्ड किया जा सके।

IRTSA की दूसरी मुख्य मांगें

हालांकि अलाउंस और पेंशन पर फोकस बना हुआ है, लेकिन मेमोरेंडम में कई बड़े स्ट्रक्चरल मुद्दों पर भी बात की गई है। एसोसिएशन का मानना ​​है कि 8वें वेतन आयोग द्वारा ज्यादा होलिस्टिक रिव्यू के लिए ये जरूरी हैं।

8वें वेतन आयोग की क्या स्थिति है?

अभी 8वें वेतन आयोग अपने कंसल्टेशन फेज में है, जहां यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कर्मचारियों, पेंशनर्स और स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांग रहा है। सभी सेक्टर्स के कर्मचारी यूनियन इस प्रोसेस में एक्टिव रूप से शामिल हो रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंस और पेंशन पर उनकी लंबे समय से पेंडिंग मांगों पर विचार किया जाएगा।

खास बात यह है कि कमीशन ने अब फीडबैक देने की डेडलाइन 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दी है। इस एक्सटेंशन से यूनियनों और लोगों को डिटेल में अपनी बात रखने के लिए ज्यादा समय मिलने की उम्मीद है।

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