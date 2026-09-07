8th Pay Commission Chennai Visit : आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) ने सोमवार, 7 सितंबर से चेन्नई में अपना दो दिवसीय दौरा शुरू कर दिया है। इस दौरान आयोग तमिलनाडु के केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, कर्मचारी संगठनों और अन्य प्रमुख स्टेकहोल्डर्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कर उनकी मांगों और सुझावों पर चर्चा करेगा.

चेन्नई दौरा आयोग की देशभर में चल रही परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा है। 7 और 8 सितंबर को होने वाली इन बैठकों के लिए आयोग ने पहले ही तमिलनाडु के विभिन्न संगठनों और यूनियनों को अपॉइंटमेंट लेकर अपने पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया था। चेन्नई दौरे के लिए अपॉइंटमेंट के अनुरोध जमा करने की आखिरी तारीख 18 अगस्त थी।

आयोग ने पहले ही कई जगहों में की है बातचीत

आयोग ने पहले ही दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, लखनऊ, भुवनेश्वर और कोलकाता सहित कई जगहों पर बातचीत की है। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग ने 31 अगस्त और 1 सितंबर को जयपुर का दौरा भी किया था।

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आयोग का अगला दौरा कहां का है?

9 सितंबर को आयोग पुडुचेरी जाएगा। इसने 16 से 18 सितंबर तक चंडीगढ़ के तीन दिन के दौरे का भी कार्यक्रम बनाया है। आयोग अगले महीने 7 और 8 अक्टूबर को बेंगलुरु का दौरा करेगा। बेंगलुरु दौरे के लिए अपॉइंटमेंट चाहने वाले संबंधित लोगों को 18 सितंबर तक अपने अनुरोध जमा करने थे।

8वें केंद्रीय वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अभी चेन्नई, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और बेंगलुरु को उसके आगामी या निर्धारित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश परामर्शों (कंसल्टेशन) में शामिल दिखाया गया है।

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8वें केंद्रीय वेतन आयोग

सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया था। इसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं, जिसमें प्रो. पुलक घोष पार्ट-टाइम सदस्य और पंकज जैन सदस्य-सचिव हैं।

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केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। केंद्र सरकार के अंतर्गत करीब 50 लाख से अधिक कर्मचारी हैं जबकि 65 लाख से अधिक पेंशनभोगी आते हैं। 8वें वेतन आयोग के फैसले के अनुसार ही इनकी सैलरी में वृद्धि होगी। ऐसे में एक और सवाल लोगों के मन में आता है कि क्या भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों की सैलरी भी 8वें वेतन आयोग के जरिए बढ़ेगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…